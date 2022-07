Pourquoi la Joconde du Louvre garde le sourire : le système de refroidissement de Paris

Le réseau peu connu de “froid urbain” serpente sans méfiance sous les pieds des Parisiens à une profondeur allant jusqu’à 30 mètres (98 pieds), pompant de l’eau glacée à travers 89 kilomètres (55 miles) de tuyaux labyrinthiques, qui sont utilisés pour refroidir l’air dans plus de 700 sites. Le système, qui utilise l’électricité produite par des sources renouvelables, est le plus grand d’Europe – et tourne 24 heures sur 24 avec un bruit assourdissant totalement inaudible au-dessus du sol.