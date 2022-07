Pourquoi la Joconde du Louvre garde le sourire : le système de refroidissement de Paris

PARIS (AP) – La Joconde peut conserver son célèbre sourire énigmatique car elle bénéficie de l’un des secrets les mieux gardés de Paris : un système de refroidissement souterrain qui a aidé le Louvre à faire face à la chaleur étouffante qui a battu des records de température à travers l’Europe.

Le réseau peu connu de “froid urbain” serpente sans méfiance sous les pieds des Parisiens à une profondeur allant jusqu’à 30 mètres (98 pieds), pompant de l’eau glacée à travers 89 kilomètres (55 miles) de tuyaux labyrinthiques, qui sont utilisés pour refroidir l’air dans plus de 700 sites. Le système, qui utilise l’électricité produite par des sources renouvelables, est le plus grand d’Europe – et tourne 24 heures sur 24 avec un bruit assourdissant totalement inaudible au-dessus du sol.

La mairie de Paris vient de signer un contrat ambitieux pour tripler la taille du réseau d’ici 2042 à 252 kilomètres (157 miles). Cela en ferait le plus grand système de refroidissement urbain au monde. Le nouveau contrat vise à aider la ville à la fois à s’adapter et à combattre la menace du réchauffement climatique. De nombreuses régions d’Europe ont atteint 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) en juillet.

La ville étendra le réseau de refroidissement aux hôpitaux, aux écoles et aux stations de métro au cours des deux prochaines décennies. On ne sait pas dans quelle mesure le système sera opérationnel au moment des Jeux olympiques de Paris en 2024, mais il est possible que les systèmes soient utilisés sur plusieurs sites olympiques.

À l’insu de millions de touristes, la tuyauterie rafraîchit actuellement les sites les plus emblématiques de la Ville Lumière, comme le Louvre ou le musée du quai Branly. Cela pourrait même aider à refroidir les tempéraments des législateurs agités car il est utilisé pour faire baisser les températures à l’Assemblée nationale.

Le système est géré par la coentreprise Fraicheur de Paris – détenue à 85% par la société française d’énergie EDF et le reste par l’opérateur de transport public RATP. Les responsables de l’entreprise vantent ses avantages pour toute la capitale française.

“Si tous les bâtiments (parisiens) sont équipés d’installations autonomes (comme la climatisation), cela créera progressivement un effet d’îlot de chaleur urbain très important”, a déclaré Maggie Schelfhaut de Fraicheur de Paris, évoquant l’augmentation de la chaleur dans les villes. en raison de moins de végétation, qui refroidit, et de plus d’infrastructures urbaines, qui absorbent les rayons du soleil.

Mais Schelfhaut a déclaré que le réseau de canalisations pourrait rendre l’ensemble de Paris plus frais d’un degré Celsius (1,8 Fahrenheit) que si des installations autonomes étaient installées dans toute la ville.

“Un degré de moins dans le centre-ville, c’est beaucoup”, a-t-elle ajouté.

Trois des 10 sites de refroidissement de haute technologie se trouvent sur la Seine et sont accessibles par un escalier en colimaçon escamotable à peine visible depuis le niveau de la rue – dans quelque chose qui ressemble à l’antre des “Teenage Mutant Ninja Turtles”.

Lorsque l’eau de la Seine est suffisamment froide, une machine la capte et l’utilise pour refroidir l’eau du système. La chaleur créée comme sous-produit est renvoyée dans la Seine où elle est absorbée. L’eau glacée est ensuite pompée dans les canalisations du système jusqu’à ses 730 clients parisiens.

Les sites de refroidissement de Paris utilisent tous des sources d’énergie renouvelables telles que des éoliennes et des panneaux solaires. Quatre nouveaux sites d’énergie solaire qui alimenteront ce réseau sont également destinés à la construction. Les responsables français considèrent cette indépendance énergétique comme particulièrement importante compte tenu de la menace de voir la Russie couper l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

La société énergétique russe Gazprom a réduit mercredi la quantité de gaz naturel circulant dans un important gazoduc reliant la Russie à l’Europe à 20% de sa capacité. Les nations européennes se précipitent pour trouver des alternatives au milieu des craintes que la Russie puisse complètement couper les exportations de gaz – qui sont utilisées pour l’industrie, pour produire de l’électricité et pour refroidir les maisons – pour essayer de gagner un poids politique sur le bloc.

L’intérêt d’utiliser un système de refroidissement utilisant des énergies renouvelables pour fonctionner est déjà ressenti par les sites qui les utilisent. Le musée le plus visité au monde, le Louvre, bénéficie du réseau depuis les années 1990 – avec des responsables fiers de ses avantages écologiques, économiques et de conservation de l’art.

« Cela nous permet de bénéficier d’une énergie à moindre empreinte carbone disponible toute l’année », précise Laurent Le Guedart, directeur du Patrimoine du Louvre. “La particularité du musée du Louvre est qu’il doit utiliser de l’eau glacée pour conserver correctement les œuvres d’art et contrôler l’humidité.”

Le Louvre n’utilise pas la climatisation et les responsables affirment que le refroidissement leur permet également de gagner de l’espace au sol indispensable dans l’ancien palais tentaculaire, mais exigu, qui abrite 550 000 œuvres d’art.

Le Guedart a déclaré que le système permet d’économiser de l’argent compte tenu de la hausse du coût de l’énergie liée au conflit en Ukraine. Elle opère notamment dans la State Room du Pavillon Denon où vit la Joconde. C’est peut-être pour cette raison que des gouttes de sueur n’ont jamais coulé sur le front peint par Léonard de Vinci.

“La facture énergétique du Louvre est d’environ 10 millions d’euros par an en 2021. Nous essayons de contrôler au maximum cette facture, au milieu des fluctuations et des augmentations évidentes des coûts de l’énergie”, a déclaré Le Guedart.

Le système pourrait lui faire économiser des millions en amortissant le choc alors que la Russie continue de secouer le marché de l’énergie.

___

Jade Le Deley à Paris y a contribué.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Thomas Adamson et Nico Garriga, Associated Press