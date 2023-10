T IL GUERRE à Gaza fait payer un lourd tribut aux civils. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 8 000 personnes sont mortes. Le nombre d’enfants parmi eux, plus de 3 000, dépasse le nombre annuel de décès d’enfants dans toutes les guerres de chacune des trois années précédentes. L’économiste estime, à partir d’images satellite, que plus d’un dixième du parc immobilier de Gaza a été détruit, laissant plus de 280 000 personnes sans logement où retourner. À bien des égards, cela correspond à la norme de la guerre urbaine, qui est particulièrement destructrice. Mais la guerre menée par Israël à Gaza est également particulière.

La guerre dans les zones bâties est toujours sanglante. La première attaque américaine contre Falloujah en 2004 a tué jusqu’à 600 civils, soit 0,2 % de la population, contre 0,3 % dans la guerre actuelle à Gaza. Un deuxième assaut plus tard dans l’année a tué environ 800 personnes supplémentaires et endommagé la majorité des bâtiments de la ville. Une bataille pour Sadr City, une banlieue de Bagdad, aurait tué près de 1 000 personnes en mars et avril 2008, sur une population d’environ 2 millions d’habitants, semblable à celle de Gaza.

La plus grande bataille urbaine de ces dernières années a été l’assaut contre la ville de Mossoul, saisie par l’État islamique ( EST ), par une coalition dirigée par les États-Unis et comprenant des forces terrestres irakiennes et kurdes. Au moins 9 000 civils ont été tués à Mossoul en 2016-2017, selon Airwars, une organisation à but non lucratif qui suit les dommages causés aux civils. Cela représente à l’époque 0,6% de la population. Parmi les bâtiments endommagés, plus de 80 % étaient résidentiels.

Ces cas pourraient suggérer que la guerre à Gaza, bien que destructrice, ne l’est pas exceptionnellement selon les normes historiques – du moins pas encore. Mais il existe également des différences essentielles. Le premier et le plus important est le statut des civils. A Mossoul, EST ont tenté d’empêcher les civils de fuir, en leur tirant dessus et en exploitant les couloirs hors de la ville. Beaucoup sont néanmoins partis. Entre octobre 2016 et juin 2017, près de 900 000 personnes sont parties, soit près de la moitié de la population d’avant-guerre. Même la Russie, lors de son siège de Marioupol en Ukraine entre février et mai 2022, a négocié des pauses humanitaires au cours desquelles certains civils ont été autorisés à partir. Israël a jusqu’à présent rejeté les appels de l’Union européenne et d’autres en faveur de telles pauses.

La géographie de Gaza est moins permissive que n’importe lequel de ces cas. Israël a demandé à environ 1,1 million de civils d’évacuer le nord de Gaza, mais environ un tiers d’entre eux sont restés sur place. De nombreux habitants sont déjà des réfugiés d’autres endroits et craignent de ne jamais pouvoir rentrer chez eux s’ils partent. Ceux qui veulent fuir ne peuvent pas aller vers le sud, en Égypte, qui ne veut pas assumer la responsabilité des réfugiés et a jusqu’à présent refusé d’ouvrir sa frontière.

Israël continue de frapper certaines parties du sud de Gaza, quoique de manière plus limitée que le nord. « Les habitants ne peuvent pas vraiment s’enfuir, et les combats ne peuvent pas non plus avoir lieu dans des zones ouvertes, loin des centres urbains », explique Amos Fox, un expert en guerre urbaine qui a beaucoup écrit sur Mossoul. « La lutte urbaine [in Gaza] est autonome et probablement beaucoup plus coûteux que tout ce que nous avons vu au cours des dernières années. Même les civils qui se sont déplacés vers le sud sont confrontés à une crise humanitaire croissante. Le système de santé de Gaza n’a qu’une capacité de 3 500 lits, selon Médecins Sans Frontières, une organisation humanitaire, ce qui est bien loin des besoins.

À Mossoul, en revanche, l’Organisation mondiale de la santé a pu établir des points de stabilisation des traumatismes pour fournir des soins médicaux d’urgence à 10-15 minutes de la ligne de front, et des hôpitaux de campagne plus grands à une heure de distance. Les Forces de défense israéliennes ( FDI ) dispose d’un petit nombre d’« officiers des affaires humanitaires » intégrés dans ses unités combattantes dont le rôle est d’essayer de répondre aux besoins de la population locale, mais ceux-ci sont loin d’être suffisants pour faire face aux besoins et à l’ampleur de la misère résultant d’un conflit sur le terrain. offensant. Les politiciens israéliens ont déclaré qu’ils n’enverraient pas d’aide aux civils tant que tous les otages ne seraient pas libérés, même si les responsables reconnaissent que cela pourrait changer à mesure que l’offensive se développe.

Une deuxième différence réside dans le degré de mélange des infrastructures civiles et militaires à Gaza. En Irak, EST occupaient Mossoul depuis un peu plus de deux ans lorsque la bataille pour les éliminer a commencé. Même au cours de cette courte période, le groupe avait mis en place d’impressionnantes défenses à plusieurs niveaux, s’appuyant sur la doctrine militaire occidentale, explique Rupert Jones, un major-général britannique à la retraite qui était commandant adjoint de l’armée anti-terroriste. EST coalition.

Le Hamas, en revanche, a été fondé à Gaza en 1987 et y a des racines bien plus anciennes, remontant à la fondation de l’organisation sociale Mujama al-Islamiya (« Centre islamique ») par Ahmed Yassin en 1973. Depuis un demi-siècle, il est pleinement intégré dans le tissu social de Gaza et dirige la bande depuis 16 ans. Ses défenses ont été construites autour – et sous – l’infrastructure civile du territoire. La facilité avec laquelle le Hamas a repris Gaza aux mains de ses rivaux palestiniens en 2007 était en partie due au fait que ses combattants étaient recrutés dans la rue.

Une troisième différence concerne la tactique. Les forces armées israéliennes affirment accorder une importance considérable à la protection des civils. Néanmoins, les bombardements israéliens sur Gaza ont été intenses par rapport aux normes historiques. Elle a largué 6 000 bombes sur le territoire au cours des six premiers jours de la guerre, un volume de munitions dépassant de loin les campagnes antiterroristes américaines et occidentales. À Mossoul, par exemple, la coalition dirigée par les États-Unis a largué 7 000 personnes en deux mois au cours de la période de bombardements la plus intense. Le 30 octobre, un ancien commandant adjoint du FDI La Division de Gaza a déclaré au Temps Financier: “Lorsque nos soldats manœuvrent, nous le faisons avec une artillerie massive, avec 50 avions au-dessus de nos têtes qui détruisent tout ce qui bouge.”

Les tactiques sont façonnées par la manière dont une armée perçoit les enjeux d’une guerre, la nature de l’ennemi et celle des civils environnants. Pour Israël, la guerre à Gaza est « existentielle d’une manière que même Mossoul ou Marawi ne l’étaient pas », déclare Anthony King de l’Université d’Exeter, faisant référence à une bataille entre l’armée philippine et EST en 2017. Les responsables israéliens décrivent de plus en plus le Hamas comme s’apparentant à EST – un ennemi avec lequel le compromis n’est plus possible. Le FDI ont la même affinité avec les civils palestiniens que les forces irakiennes entretenaient avec les compatriotes qu’elles libéraient EST règle.

À Mossoul, les dirigeants politiques irakiens, depuis le Premier ministre jusqu’au premier ministre, ont insisté pour qu’une grande importance soit accordée à la protection des civils. Le lieutenant-général Basim al-Tai, un officier supérieur irakien, était responsable de l’opération humanitaire. « Il portait sur ses épaules le poids de la population de Mossoul », explique le général Jones. “Il se souciait profondément des civils.” Caroline Baudot, conseillère à l’unité de protection civile du Comité international de la Croix-Rouge ( CICR ) à Genève, abonde dans le même sens : « les intentions du commandant à Mossoul étaient extrêmement claires. »

Même dans ce cas, l’expérience des différents quartiers de Mossoul est instructive. L’est de la ville, considéré comme la partie la plus intellectuelle et urbaine, a subi moins de dégâts. La vieille ville de l’ouest, où l’EI a mené son dernier combat, était considérée par les forces irakiennes comme plus conservatrice et plus conservatrice. EST -amical et en est ressorti bien pire. “L’état d’esprit dans lequel vous combattez affecte votre planification, votre conduite et même la reconstruction”, explique Mme Baudot. « Si vous opérez sur votre propre territoire [as opposed to] dans un autre territoire, vous n’accorderez peut-être pas les mêmes soins aux civils.

Le rôle des établissements médicaux est particulièrement controversé. Lors des précédentes phases de guerre, les hôpitaux palestiniens et autres centres de secours civils étaient marqués sur les cartes militaires israéliennes comme zones non frappées par les frappes. Certains ont été touchés lors de guerres passées, mais aucun n’a été intentionnellement, affirme Israël. Dans cette guerre, Israël a ordonné l’évacuation du nord de Gaza, y compris des hôpitaux, qui, selon lui, sont utilisés comme postes de commandement du Hamas. En vertu du droit de la guerre, les hôpitaux perdent leur protection particulière s’ils sont utilisés à des fins militaires. Mais même dans ce cas, les armées ne peuvent les attaquer qu’« après un avertissement dû » et « dans un délai raisonnable ».

Mossoul offre là encore un point de comparaison. EST a utilisé l’hôpital de la ville comme bastion. Les commandants ont passé des semaines à réfléchir à la possibilité de l’attaquer, explique le général Jones, en envisageant d’autres options telles que le recours à des tireurs d’élite. « Lentement, au fil du temps, il est devenu évident que ce n’était plus un hôpital fonctionnel. » En fin de compte, cette décision n’a été prise qu’avec l’approbation du Premier ministre irakien de l’époque. « Je n’ai jamais entendu parler d’un cas où vous disposez de quelques jours pour évacuer et démanteler un hôpital entier », déclare un expert chevronné des dommages causés aux civils en temps de guerre, en réfléchissant au cas de Gaza. “Ce n’est tout simplement pas possible.”

Une quatrième et dernière différence réside dans la nature du renseignement sur le champ de bataille. Au début de cette guerre, FDI aurait disposé de renseignements considérables sur l’infrastructure du Hamas à Gaza, collectés au fil des années. Mais bon nombre de ces cibles auraient été touchées dès la première semaine de la campagne. Les forces aériennes doivent alors passer à un ciblage « dynamique », c’est-à-dire trouver et frapper des cibles qui n’étaient pas connues au début de la guerre et qui doivent être développées dans un délai relativement court. C’est là que se produisent la plupart des cas de dommages civils, explique l’expert.

A Mossoul, des civils locaux, dont beaucoup détestaient EST doté d’une richesse d’intelligence humaine, ou HUMINT — informations transmises par des sources sur le terrain — aux forces irakiennes, les aidant à cibler EST combattants. En revanche, lors de la bataille de Raqqa, ville syrienne tenue par EST en 2017, les commandants, avec moins de forces d’infanterie sur le terrain, étaient « privés d’informations locales » et se retrouvaient dépendants de la surveillance aérienne, incapables de voir l’intérieur des bâtiments, selon un rapport du ministère de la Défense. RAND Corporation, un groupe de réflexion.

Les services de renseignements israéliens ont déjà subi un grave échec à Gaza, après avoir manqué suffisamment de signes des préparatifs du Hamas pour l’attaque d’octobre…