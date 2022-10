Pourquoi la guerre ESG contre GOP sur le changement climatique ne va nulle part

L’ESG est une branche de l’investissement basée sur le filtrage des titres en fonction des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise de leurs émetteurs. Les entreprises avec de faibles émissions de carbone, une gouvernance transparente et de bonnes relations de travail, par exemple, peuvent obtenir des scores ESG élevés de la part d’arbitres tels que Sustainalytics et Standard & Poor’s. Les entreprises qui fabriquent du tabac, du pétrole et des armes réussissent souvent mal.

“Le pouvoir des entreprises a de plus en plus été utilisé pour imposer un programme idéologique au peuple américain par la perversion des priorités d’investissement financier sous les bannières euphémiques de la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise et de la diversité, de l’inclusion et de l’équité”, a déclaré DeSantis dans un communiqué du 28 juillet. déclaration annonçant que l’État interdirait à ses fonds de pension de prendre en compte les critères ESG dans leurs investissements.

La lutte entre les États conservateurs, les responsables de Floride et du Texas étant les plus virulents, et Wall Street concerne spécifiquement la manière dont les investisseurs devraient utiliser leur argent pour prendre parti dans les débats sur la politique énergétique et le changement climatique. Plus largement, c’est un autre front dans les guerres culturelles américaines, les politiciens se positionnant comme luttant contre ce que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, appelle les entreprises «réveillées».

Certains investissements ESG sont séparés des autres actions, détenus par des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse spécialisés dans les entreprises qui ont des scores ESG élevés ou évitent certaines industries, y compris les combustibles fossiles. Un nombre beaucoup plus important de fonds continuent de détenir des actions dans des secteurs critiqués pour des raisons ESG, tandis que les gestionnaires de portefeuille font pression sur les entreprises pour qu’elles améliorent leurs pratiques de gouvernance et réduisent leur pollution.

Les membres de la coalition Climate Action 100+, âgée de cinq ans, contrôlent par exemple plus de 68 billions de dollars d’actifs, dont la plupart sont détenus par des gestionnaires de fonds traditionnels plutôt que par des fonds ESG, a déclaré Kirsten Snow Spalding, directrice principale du Ceres Investor Network. et porte-parole du Climate Action 100+.

La Floride et le Texas ont adopté des approches différentes, chacune mettant en évidence la montée en puissance des politiciens anti-“réveillés” qui tentent de faire dérailler les investissements ESG.

Le conseil d’administration de Floride a adopté ce qui équivaut à des lignes directrices, sans mesures d’application spécifiques, alors même que DeSantis s’est engagé à introduire une législation de suivi l’année prochaine. (Le bureau de DeSantis n’a pas répondu aux questions écrites de CNBC.com). La résolution exige que les fonds de pension de Floride ne considèrent que la performance financière probable des investissements potentiels, sans accorder de poids à la politique.

Le projet de loi SB-13 du Texas, adopté l’année dernière, est plus coercitif, ou semble l’être. Rédigée à l’aide d’un modèle du conservateur American Legislative Exchange Council, la loi du Texas oblige les fonds de pension de l’État à se départir des entreprises qui “boycottent” les entreprises énergétiques. Mais, dans une exception importante, il exclut toute obligation de céder la plupart des fonds d’investissement gérés par ces sociétés.

Et les procureurs généraux de 19 États ont signé une lettre le 4 août au géant de la gestion d’actifs basé à New York BlackRock, affirmant que l’investissement ESG nuit aux entreprises énergétiques en faisant pression pour réduire les émissions de carbone, soulevant la question de savoir si la pression des investisseurs viole les lois antitrust.

“Bien qu’il soit formulé dans un langage sur la valeur à long terme, l’alignement des priorités d’engagement de BlackRock sur les objectifs environnementaux et sociaux, tels que les objectifs de développement durable de l’ONU, suggère au minimum un motif mixte”, indique la lettre. “Les actions de BlackRock semblent restreindre et nuire intentionnellement à la compétitivité des marchés de l’énergie.”

La loi du Texas a pris un départ difficile.

Dans son effort initial pour identifier les entreprises qui boycottent les entreprises énergétiques – un pilier de l’économie du Texas – le bureau du contrôleur de l’État du Texas n’a identifié qu’une seule entreprise basée aux États-Unis, BlackRock, basée à New York, qui gère 8,5 billions de dollars d’actifs, et neuf entreprises étrangères, dont UBS et Crédit Suisse.

Les porte-parole du procureur général du Texas, Ken Paxton, et du contrôleur des comptes publics, Glenn Hegar, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le porte-parole de Texas Teachers, Rob Maxwell, a déclaré que le fonds céderait des actions comme l’exige la loi.

BlackRock est une cible de choix : c’est le plus grand gestionnaire de fonds au monde en termes d’actifs. Mais il nie avoir boycotté les investissements énergétiques. Son fonds énergétique américain de 2 milliards de dollars, par exemple, compte ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips comme ses trois principaux avoirs. Le plus grand jeu d’énergie renouvelable du fonds, le fabricant de panneaux solaires First Solar, représente moins de 1% de ses avoirs. D’autres fonds BlackRock détiennent des actions énergétiques dans le cadre d’indices boursiers plus larges, et d’autres encore évitent les investissements dans les combustibles fossiles.

“Vous pouvez rechercher Exxon et Chevron et nous sommes parmi leurs cinq premiers détenteurs”, a déclaré le porte-parole de BlackRock, Ed Sweeney. BlackRock détient en effet 6,2% d’ExxonMobil, selon la publication annuelle des procurations de la société en avril.

BlackRock ressent la pression de rendre cette affaire plus vocalement depuis le début de la réaction politique, et ses récents commentaires sur l’investissement dans l’énergie et sa touche plus douce lors des assemblées d’actionnaires ont conduit à un recul des investisseurs climatiques.

L’approche ESG de BlackRock est basée sur la pression exercée sur les entreprises pour qu’elles changent de l’intérieur, a déclaré Sweeney. La société a voté contre la réélection de trois administrateurs d’Exxon en 2021, par exemple, ce que les investisseurs climatiques espéraient être un point de basculement pour la société en utilisant son pouvoir d’actionnaire pour être plus agressif dans les courses aux procurations. Mais la société affirme qu’elle a en fait obtenu plus de soutien aux équipes de direction en place cette année, votant pour moins de résolutions d’actionnaires qu’en 2021, car les entreprises deviennent plus agressives en matière d’atténuation du changement climatique.

C’est ainsi que fonctionnent la plupart des investissements ESG, déclare Spalding.

L’approche CA 100+ est basée sur le fait que les actionnaires font pression sur les dirigeants d’entreprise pour réduire les émissions, une divulgation plus précoce et plus détaillée des plans de réduction des émissions et une meilleure gouvernance d’entreprise, a-t-elle déclaré. Des membres spécifiques du CA100+ prennent l’initiative de suivre chacune des 166 entreprises fortement émettrices de carbone suivies par le réseau, communiquant leurs conclusions au groupe par le biais d’enquêtes semestrielles, et doivent rester actionnaires afin d’être l’émissaire du groupe auprès de cette entreprise, elle a dit.

“C’est aussi loin d’être un boycott que possible”, a déclaré Spalding, qui est à la fois un ancien professeur de droit et un prêtre épiscopal. “La ligne lumineuse dans notre approche est que chaque institution prend ses propres décisions.”

La communauté ESG au sens large aurait peu de problèmes avec l’approche de la Floride, puisque l’ESG est basée sur l’idée qu’une mauvaise gestion du risque climatique finira par nuire aux résultats des entreprises, a déclaré Spalding. “Ce sont de grandes institutions avec un sens très clair de leur obligation fiduciaire”, a-t-elle déclaré. Ils travaillent clairement sur ce qu’ils considèrent comme un risque financier systémique.”

Les experts juridiques disent que l’indépendance de chaque institution dans l’action sur les objectifs climatiques est susceptible de les isoler des allégations antitrust sur lesquelles enquêtent les procureurs généraux des États.

La loi antitrust, qui interdit les combinaisons visant à restreindre le commerce parce qu’elles augmentent souvent les prix et entravent la concurrence, peut interdire les boycotts, surtout s’ils sont lancés pour obliger une entreprise à modifier ses prix, a déclaré Hill Wellford, associé chez Vinson & Elkins, qui a présenté un article sur l’ESG et l’antitrust lors de la conférence de printemps de l’American Bar Association.

Mais un réseau comme CA100 + qui partage des informations, sans dicter ce que chaque membre doit en faire, a peu de chances de se qualifier à moins que les AG des États ne trouvent des faits sur une action coordonnée qui n’ont pas encore été divulgués, a-t-il déclaré. C’est peu probable, car les grandes entreprises qui emploient des avocats savent comment éviter les ennuis, car la loi est bien établie, a-t-il déclaré.

“Si ce n’est pas une action concertée, ce n’est pas un boycott”, a déclaré Michael Carrier, expert anti-trust à la Rutgers Law School de Camden, NJ.