Pourquoi la guerre entre Israël et Gaza fait grimper les prix du pétrole

L’UE est en conflit au sujet de l’aide palestinienne. Un annonce de la Commission européenne sur une suspension immédiate de 691 millions d’euros (730 millions de dollars) de l’aide au développement aux Palestiniens a été inversé alors que la guerre, déclarée par Israël après une attaque du groupe terroriste Hamas, se poursuit. Ceci est une histoire en développement.

Devriez-vous acheter des actions McDonald’s et Caterpillar dès maintenant ?

La grève du Kaiser Permanente s’est terminée sans résolution. Les négociations entre les syndicats américains du personnel de santé et leurs employeurs a toujours lieu jeudiavec de futurs débrayages possibles.

La Fed pourrait simplement laisser les taux d’intérêt là où ils sont. Hier, deux responsables ont fait des commentaires indiquant que la prochaine réunion pourrait conclure avec des taux inchangés.

Le prix Nobel d’économie a été décerné à un chercheur sur l’écart entre les sexes sur le lieu de travail. En recevant le prix, Claudia Goldin elle-même a réduit l’écart entre les sexes dans cette partie particulière de la franchise Nobel.

Ce que la guerre Israël-Hamas pourrait signifier pour le pétrole

La guerre entre le Hamas et Israël, officiellement déclarée ce week-end, faisant plus de 1 000 morts des deux côtés, n’a pas eu d’effet immédiat sur l’approvisionnement mondial en pétrole, mais les prix ont commencé à augmenter.

Israël et la Palestine ne sont pas de grands producteurs de pétrole, mais à mesure que le conflit s’aggrave, les perspectives de l’ensemble de la région du Moyen-Orient, qui fournit un tiers de l’approvisionnement mondial en pétrole, s’aggravent également. Ananya Bhattacharya de Quartz explique pourquoi l’Iran qualifiant l’attaque contre Israël par le Hamas d’acte de « légitime défense » pourrait envoyer grosses ondulations dans tout le baril de pétrole.

Graphique: Ananya Bhattacharya

Personne d’intérêt : Nelson Peltz

Il était une fois, il y a huit mois en fait, un investisseur activiste du nom de Nelson Peltz, qui avait renoncé à son offre pour rejoindre le conseil d’administration de Disney. Maintenant, Peltz est de retour (bien que Bob Iger, PDG du boomerang je ne l’appellerais pas un prince charmant), et il dispose d’une arme plus puissante : une participation accrue dans le géant du divertissement qui dépasse désormais 2,5 milliards de dollars.

Disney, dont les actions sont en hausse tendance à la baisse cette années’est fermement opposé à l’inclusion de Peltz au conseil d’administration, arguant que le co-fondateur de Trian Partners ne comprend pas le secteur.

Mais avec la baisse du cours de l’action de Disney et le quadruplement de l’actionnariat de Peltz, Iger pourra tenir son dernier méchant à distance?

Les rendements des ETF ESG ne sont toujours pas quelque chose d’enthousiasmant

Une nouvelle étude qui examine 10 ans de données de portefeuille comprenant des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent des stratégies d’investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a montré qu’ils n’ont pas obtenu de meilleurs résultats que les vieux fonds indiciels standards. Au contraire, les ETF ESG ont légèrement sous-performé de 0,2 % en moyenne sur une base annuelle.

Que doit faire un investisseur socialement responsable ? Grete Suarez de Quartz j’ai parlé à des experts.

Les bâtiments de Chicago se trouvent directement sur le chemin des oiseaux migrateurs… C’est juste un histoire vraiment triste et évitable.

…et les villes du futur sont directement sur le chemin de la chaleur. Gizmodo s’est associé à Grist pour montrer ce que les villes avant-gardistes peuvent faire pour contrer la hausse des températures.

Les visiteurs des zoos américains ne pourront probablement plus voir les pandas en personne. Prêts scientifiques de Chine ont gardé les Américains fascinés par les mignons (ou terrible, selon votre point de vue) des ours noirs et blancs depuis des décennies, mais ils sont sur le point de disparaître.

Le paiement automatique des factures de carte de crédit finit par nous coûter plus cher. Il conduit à une tendance à effectuer des paiements minimumsce qui signifie que les intérêts s’accumulent.

Il y a un nouveau jeu Atari. Toi j’ai bien lu.

Envoyez vos nouvelles, commentaires, maires qui ont besoin de plans résistants à la chaleur et de consoles Atari à [email protected]. La prise en charge des lecteurs rend Quartz accessible à tous :Devenir membre. Le Daily Brief d'aujourd'hui vous a été présenté par Susan Howson.