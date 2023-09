Washington est coincé dans une mentalité unipolaire consistant à préserver le monopole technologique par des sanctions plutôt que par une concurrence loyale.

Washington a apparemment eu l’impression qu’en privant ses adversaires de l’accès à des puces électroniques haut de gamme, qu’il s’agisse de la Chine ou de la Russie, il pouvait imposer un ensemble de mesures de confinement qui paralysaient leur développement militaire, technologique et donc économique. Utilisant leur monopole sur les brevets et les équipements fondamentaux de fabrication de puces, les États-Unis ont unilatéralement mis sur liste noire les entreprises chinoises, ainsi que la Russie dans son ensemble, et ont forcé les pays tiers à faire de même.

C’est devenu un élément central de la doctrine du président américain Joe Biden, qui envisage de perpétuer l’hégémonie américaine en maintenant son monopole technologique. C’est devenu l’enjeu de la nouvelle Guerre froide, qui porte davantage sur les puces électroniques que sur les armes nucléaires, alors que les États-Unis cherchent à contrôler les technologies du futur. Cependant, au fil du temps, quelles que soient les restrictions imposées par Washington aux pays adversaires, il devient de plus en plus clair que cette politique ne fonctionne pas. Comme le raconte un article de The Hill :

« La Chine cherche ouvertement à échapper aux règles américaines sur les exportations de semi-conducteurs en investissant dans RISC-V. [an open-source chip design architecture] pour développer des puces locales, sapant ainsi des années de travail bipartite et international dans ce domaine.

De la même manière, « Les entreprises russes, dont Yadro et Elbrus, développent des cœurs RISC-V performants » malgré les affirmations répétées selon lesquelles les États-Unis pourraient interrompre complètement le développement de puces électroniques en guise de punition pour leur intervention militaire en Ukraine. Ces avancées ne font qu’effleurer la surface, alors que Pékin continue d’investir des milliards dans les semi-conducteurs et de s’orienter vers une technologie de nouvelle génération. Tout récemment, on a appris que Huawei fabriquait à nouveau des puces pour caméras de surveillance.















Pourquoi de telles politiques pourraient-elles échouer dans leurs objectifs ? Tout d’abord, l’attitude américaine à l’égard des sanctions a été élaborée à l’ère de l’unipolarité et non de la multipolarité. Pour la politique étrangère américaine, les sanctions sont devenues une « solution miracle », une solution paresseuse et fourre-tout à un problème qui nécessite peu de réflexion ou de stratégie. Dans l’ère unipolaire des années 1990 et 2000, lorsque la domination américaine était globale, les politiciens de Washington ont appris qu’ils pouvaient étouffer les petits pays dans la pauvreté et les ruiner par des sanctions paralysantes dues à d’énormes disparités de pouvoir. Ils pouvaient donc faire ce qu’ils voulaient, précisément parce qu’il était facile d’isoler ces États financièrement et technologiquement. Il n’est pas surprenant que les sanctions américaines se soient multipliées à cette époque, car cette politique est le produit de « l’unipolarité » ; la conviction que les États-Unis constituent à eux seuls « la loi » et que tous les autres doivent suivre.

Cependant, à mesure que le monde a changé, les États-Unis ont intégré des stratégies unipolaires dans un monde multipolaire contre des adversaires plus importants, croyant toujours qu’ils disposent de l’influence qu’ils avaient autrefois. Avec une répartition du pouvoir plus disparate, il est par la suite plus difficile pour les États-Unis de faire respecter et de contrôler la coopération en dehors des pays qu’ils dominent exclusivement, même contre des cibles plus petites. Les États-Unis pensaient autrefois que des sanctions paralysantes forceraient la Corée du Nord à se désarmer nucléairement, mais ils ne l’ont jamais fait. Il est désormais globalement plus difficile d’isoler les pays adversaires, qui ont devant eux plus d’options qu’auparavant. Ainsi, la Russie est toujours en mesure d’obtenir des semi-conducteurs par divers moyens, même si l’on prétendait qu’elle serait paralysée et qu’elle serait « à court de missiles » depuis longtemps.

C’est précisément cette illusion qui conduit les États-Unis à poursuivre une stratégie fondée sur la tentative de paralyser leurs ennemis en élargissant les embargos technologiques en lieu et place d’une concurrence sérieuse. Cela découle également de la même complaisance en matière d’unipolarité, l’hypothèse fondamentale selon laquelle les adversaires américains sont incapables d’innover et que, par conséquent, si le découplage technologique s’accélère, les États-Unis conserveront leurs avantages et resteront en tête et ceux auxquels ils s’opposent prendront du retard. En d’autres termes, on suppose qu’aucun autre État ne peut réussir à inventer le semi-conducteur et la puce électronique selon ses propres conditions. Cela reviendrait à dire que, simplement parce que les États-Unis ont inventé la bombe nucléaire, les autres États ne peuvent pas le faire. peut-être fais-le.

Pourtant, étant donné que le semi-conducteur a désormais été élevé au rang d’atout ultime de cette lutte géopolitique et de pièce maîtresse de la sécurité nationale, il est naïf de penser que la Chine en particulier, avec tout son argent, ses ressources et son expertise, est va échouer. C’est d’autant plus ironique que Pékin est de toute façon régulièrement accusé d’avoir volé la technologie américaine, ce qui remet en question l’efficacité de telles interdictions. Plutôt que de préserver leur propre monopole, les États-Unis ont brisé la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs en la transformant ouvertement en arme. Cela a contraint d’autres États à poursuivre des stratégies de survie et d’autonomie, ce qui portera atteinte à long terme au monopole technologique américain susmentionné. En d’autres termes, les États-Unis tentent de nager à contre-courant, de freiner la multipolarité et de revenir en arrière vers un monde où les choses seraient plus avantageuses pour eux – et c’est impossible.