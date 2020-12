Un modèle mathématique qui peut aider à projeter la propagation de maladies infectieuses comme la grippe saisonnière n’est peut-être pas le meilleur moyen de prédire la propagation de Covid-19, ont rapporté des chercheurs, dont un d’origine indienne.

Appelé le R-nul, ou numéro de reproduction de base, le modèle prédit le nombre moyen de personnes sensibles qui seront infectées par une personne infectieuse.

Il est calculé à l’aide de trois facteurs principaux: la période infectieuse de la maladie, la façon dont la maladie se propage et le nombre de personnes avec lesquelles une personne infectée entrera probablement en contact.

Historiquement, si le R-nul est supérieur à un, les infections peuvent devenir endémiques et une épidémie ou une pandémie plus étendue est probable.

le Covid-19 pandémie avait un R-nul au début entre deux et trois.

Dans une lettre publiée dans la revue Infection Control and Hospital Epidemiology, des chercheurs ont fait valoir que les verrouillages qui sont devenus nécessaires pour aider à atténuer le Covid-19 pandémie ont compliqué la prévision de la propagation de la maladie en modifiant la composition normale de la population.

Arni Rao, un modélisateur mathématique du Medical College of Georgia de l’Université Augusta aux États-Unis et ses co-auteurs ont plutôt suggéré une approche plus dynamique, moment dans le temps, en utilisant un modèle appelé la moyenne géométrique.

Ce modèle utilise le nombre d’aujourd’hui pour prédire les chiffres de demain.

Le nombre actuel d’infections – à Augusta aujourd’hui, par exemple – est divisé par le nombre d’infections prévues pour demain afin de développer un taux de reproduction plus précis et actuel.

Bien que cette méthode géométrique ne puisse pas prédire les tendances à long terme, elle peut prédire plus précisément les chiffres probables à court terme, ont déclaré les chercheurs.

«Le modèle R-rien ne peut pas être modifié pour tenir compte des taux de contact qui peuvent changer d’un jour à l’autre lorsque des verrouillages sont imposés», a expliqué Rao.

«Dans les premiers jours de la pandémie, nous dépendions de ces méthodes traditionnelles pour prédire la propagation, mais les verrouillages changent la façon dont les gens sont en contact les uns avec les autres».

Un R-rien uniforme n’est pas non plus possible car le Covid-19 La pandémie a beaucoup varié dans différentes régions du pays et du monde.

Les endroits ont des taux d’infection différents, sur des délais différents – des points chauds comme New York et la Californie auraient des R-vilains plus élevés. Le R-rien n’a pas non plus prédit la troisième vague actuelle de la Covid-19 pandémie.

«Différents facteurs modifient continuellement les chiffres de base de la reproduction au niveau du sol, c’est pourquoi nous avons besoin d’un meilleur modèle», dit Rao.

De meilleurs modèles ont des implications pour atténuer la propagation des Covid-19 et pour la planification future, ont déclaré les auteurs.