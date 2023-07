La pression des grèves des acteurs et des scénaristes d’Hollywood se fait sentir dans les productions du monde entier, et les initiés de l’industrie cinématographique affirment que le Canada est loin d’être à l’abri.

En raison des liens de longue date de l’industrie avec les syndicats et les réseaux américains, la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles au Canada se sont arrêtées brutalement. Alistair Hepburn, directeur exécutif d’ACTRA Toronto, affirme que les productions ont commencé à ralentir au printemps lorsque des rumeurs de grève de la Writers Guild of America (WGA) ont commencé.

« Certains spectacles qui devaient venir (au Canada) n’ont même jamais commencé. Avec cela maintenant, en ajoutant nos frères et sœurs de SAG-AFTRA aux lignes de piquetage, nous verrons absolument un impact », a déclaré Hepburn à Global News dans une interview, faisant référence à la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists.

« Il n’y aura pas de nouvelles émissions enregistrées au cours de l’été à temps pour une première à l’automne. »

L’été est généralement la saison la plus lucrative de l’industrie cinématographique, a-t-il déclaré, mais cette année sera « relativement lente ».

De nombreuses productions canadiennes travaillent avec des studios américains et des acteurs SAG-AFTRA, mais un peu moins de la moitié du travail effectué dans des provinces comme l’Ontario est national, ce qui comprend des émissions comme Mystères de Murdoch et Exécutez les Burbs.

« Ce sont toutes ces émissions qui sont filmées ici en utilisant des talents canadiens, des scénaristes canadiens, des réalisateurs canadiens, des équipes canadiennes pour faire le travail. Ces émissions continuent », a expliqué Hepburn.

Le SAG-AFTRA travaille également sur un accord selon lequel les producteurs canadiens indépendants – non affiliés à l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) – pourront engager les services d’un membre du SAG via un système de dérogation pour la durée de la grève.

Les producteurs canadiens indépendants auront également accès à des acteurs qui détiennent une double carte, ce qui signifie qu’ils sont à la fois membres de la SAG-AFTRA et de l’ACTRA.

« Nous avons été en contact permanent avec nos collègues de SAG-AFTRA et ils nous assurent qu’ils ne cherchent pas à nuire à notre industrie », a déclaré Hepburn.

Hepburn dit qu’il ne sait pas combien de temps dureront les grèves et ne voit pas de résolution bientôt.

« Cela va avoir un impact pendant des mois, absolument des mois, non seulement sur les performances, mais sur l’ensemble de l’industrie. »

Hepburn a souligné que ce ne sont pas seulement les artistes interprètes qui seront touchés par la sécheresse de la production. Les directeurs, les techniciens, les traiteurs et les quincailleries Mom-and-Pop ressentiront également la pression.

« En Ontario, c’est 35 000 emplois équivalents temps plein dans l’industrie cinématographique. L’effet de ruissellement est réel », a déclaré Hepburn.

Shane Boucher, qui est le fondateur d’un studio basé à Ottawa appelé 1Development Entertainment Services, dit que c’est le premier juillet dans l’industrie où il n’a pas travaillé.

« C’est vraiment un arrêt à l’échelle de l’industrie. C’est un gros problème », a déclaré Boucher dans une interview avec Global News.

1Development est une société de services, ce qui signifie qu’elle dessert d’autres sociétés mères ou réseaux. Presque tous les téléfilms avec lesquels la société travaille sont américains.

Boucher dit que les affaires ont commencé comme d’habitude au début de l’année avec environ 16 productions en attente. Lorsque les rumeurs de la grève de la WGA ont commencé, Boucher s’est retrouvé à se démener pour terminer autant de films que possible d’ici juin. Maintenant, il n’a plus aucun projet en production.

De nombreuses productions ont fait sensation lorsqu’il a été annoncé qu’elles allaient tourner au Canada cet été, y compris la première saison de Intentions cruellestourné à Toronto.

Stefan Steen, un producteur de l’émission d’Amazon, a déclaré que la production s’était arrêtée jusqu’à la fin de la grève.

« C’est complètement dévastateur pour l’industrie cinématographique locale. Tous ceux qui tournent actuellement des productions américaines ont dû s’arrêter et toutes les équipes locales sont immédiatement au chômage. La plupart reçoivent une semaine de salaire supplémentaire, mais c’est tout », a déclaré Steen dans un e-mail à Global News.

Creative BC, un programme de Colombie-Britannique qui soutient le secteur créatif des provinces, a déclaré dans un communiqué publié sur son site Web qu’il « surveille de près la situation » et « respecte le processus et toutes les parties ».

« Dans notre rôle d’organisation de développement économique pour le cinéma en Colombie-Britannique, avec nos partenaires industriels locaux, nous nous soucions de la main-d’œuvre, des entreprises, de l’industrie et des gens », a déclaré le groupe.

« L’industrie évolue rapidement, les modèles commerciaux ont changé et la gestion de ces changements fait partie d’un cycle économique nécessaire de l’industrie. »

Hepburn dit que quiconque veut soutenir la grève peut voter avec son portefeuille.

« Il est temps d’annuler votre compte de streaming. C’est finalement ce qui va forcer la main ici. Il s’agira de difficultés financières pour les entreprises de l’AMPTP », a-t-il déclaré.

« Il faut que le public agisse ».

Hepburn dit également qu’il espère que d’autres pays feront preuve de solidarité dans ce pour quoi les artistes interprètes se battent.

« Le combat de SAG est le combat de tout le monde », a-t-il déclaré. « C’est un combat juste au nom des artistes du monde entier. »