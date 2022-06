Pourquoi la Grande-Bretagne veut-elle envoyer par avion des demandeurs d’asile au Rwanda ?

Un vol très médiatisé doit arriver dans la capitale rwandaise, Kigali, cette semaine, mais il ne transportera pas de demandeurs d’asile car le gouvernement britannique avait l’intention d’expulser vers la nation d’Afrique de l’Est, après qu’une injonction du tribunal a ancré son premier vol prévu. le 14 juin.

Au lieu de cela, l’avion transportera le Premier ministre britannique Boris Johnson à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.

Le prince Charles, qui aurait critiqué la politique d’expulsion en privé, devrait y assister, ainsi que le premier ministre Justin Trudeau et d’autres dirigeants des 54 pays membres du Commonwealth.

Le rassemblement de six jours commence le 20 juin – Journée mondiale des réfugiés, par coïncidence.

Les défenseurs des demandeurs d’asile espèrent que les homologues du Commonwealth de Johnson, qui devraient arriver plus tard dans la semaine, feront part de leurs inquiétudes concernant le plan d’expulsion en personne à Kigali alors que la politique continue de faire face à des contestations judiciaires dans le pays.

Qui la Grande-Bretagne essaie-t-elle d’expulser ?

Le gouvernement conservateur de Johnson a conclu ce qu’il a appelé un accord « de premier plan » avec le Rwanda en avril pour relocaliser les demandeurs d’asile arrivés sur les côtes britanniques à environ 6 500 kilomètres au Rwanda. Johnson appelé Rwanda « l’un des pays les plus sûrs au monde, mondialement reconnu pour son bilan en matière d’accueil et d’intégration des migrants. »

La politique s’applique aux soi-disant migrants irréguliers – y compris les demandeurs d’asile qui ont fui la violence, la persécution ou la pauvreté dans leur pays d’origine et ont été introduits clandestinement en Grande-Bretagne.

Ces demandeurs d’asile sont principalement originaires d’Iran, d’Irak, d’Érythrée et de Syrie, selon le Royaume-Uni Ministère de la Défense . Soixante-quinze pour cent étaient des hommes âgés de 18 à 39 ans.

Le ministère britannique de la Défense a documenté plus de 28 500 personnes soupçonnées d’être arrivées par de petites embarcations traversant la Manche, représentant environ la moitié de toutes les demandes d’asile au Royaume-Uni enregistrées en 2021. Cela représente une augmentation de 20 000 personnes par rapport à l’année précédente. En 2018, le ministère n’a enregistré que 299 arrivées de ce type.

REGARDER | Une décision de dernière minute stoppe les expulsions :

La Grande-Bretagne annule un vol d’expulsion vers le Rwanda Le gouvernement britannique a reporté son premier vol prévu pour expulser des demandeurs d’asile vers le Rwanda, selon plusieurs médias britanniques.

Comment le gouvernement va-t-il décider ?

L’accord Royaume-Uni-Rwanda a été introduit en tandem avec un nouveau Projet de loi sur la nationalité et les frontières qui permet au gouvernement de « faire la distinction entre les personnes venant [to the U.K.] légalement et illégalement. »

Tout demandeur d’asile arrivant « illégalement » depuis le début de cette année et passant par d’autres pays où ils auraient pu demander l’asile, pourraient faire l’objet d’une expulsion sans que leur demande ne soit jamais entendue au Royaume-Uni

Les manifestants se rassemblent contre les projets de vols d’expulsion du Royaume-Uni vers le Rwanda devant le ministère de l’Intérieur, à Londres, le 13 juin. (Leon NealGetty Images)

Pourquoi la Grande-Bretagne veut-elle expulser ces demandeurs d’asile ?

Secrétaire à l’intérieur Priti Patel dit en avril que le système d’asile du Royaume-Uni « s’effondre sous une combinaison de crises humanitaires réelles et de passeurs malveillants qui profitent en exploitant le système pour leur propre profit ».

À l’époque, son bureau a déclaré que le système d’asile s’accumulait 2,4 milliards de dollars par an (1,5 milliard de livres sterling) en dépenses, dont plus de 7 millions de dollars (4,7 millions de livres sterling) par jour pour le logement des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Combien coûtera cette transaction ?

La Grande-Bretagne fournira l’équivalent de 188 millions de dollars (120 millions de GPB) en soutien au développement économique du Rwanda en échange de l’acceptation des demandeurs d’asile qu’il expulse. Cette somme ne comprend pas tous les déportés voyage, hébergement, traitement et intégration dépenses au Rwanda.

Ces coûts pourraient s’élever à environ 19 000 $ (12 000 GPB) par individu, à peu près le même que ce que le gouvernement paie par demandeur d’asile au Royaume-Uni

L’extérieur du Hope Hostel, qui est l’un des endroits censés héberger les demandeurs d’asile devant être envoyés de Grande-Bretagne au Rwanda, est visible dans la capitale rwandaise, Kigali. (The Associated Press)

Ce chiffre n’inclut pas les frais juridiques pour diverses contestations judiciaires britanniques de la politique d’expulsion.

Johnson a dit il n’y a pas de plafond sur le nombre d’expulsions, et le Rwanda pourrait « réinstaller des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir ».

Vice-Premier ministre Dominique Raab plus tard, il a cherché à « gérer les attentes », affirmant qu’il était « plus susceptible de se compter par centaines » chaque année.

A partir de maintenant, l’accord est en place pour une période d’essai de cinq ans.

Le plan dissuadera-t-il le trafic d’êtres humains?

Patel a fait valoir que le programme d’expulsion visait à empêcher la traversée illégale de bateaux et était destiné à mettre les passeurs « en faillite ».

Les critiques disent que les politiques de dissuasion supposées peuvent en fait « créer une période de boom pour les passeurs et les trafiquants ».

« Les politiques restrictives qui cherchent à limiter les moyens par lesquels les réfugiés peuvent atteindre la sécurité ont tendance à augmenter le coût pour les personnes qui essaient de se rendre dans des endroits plus sûrs », a déclaré Catherine Woollard, secrétaire générale du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, basé à Bruxelles.

« Malheureusement, en raison de l’absence de voies de protection organisées, sûres et légales, telles que la réinstallation, la grande majorité des réfugiés sont contraints d’emprunter des itinéraires irréguliers et de se mettre entre les mains de passeurs. »

Patel est vouant des peines de prison plus sévères pour les passeurs. Les traversées de la Manche n’ont pas diminué depuis que le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé l’accord. Près de la moitié des plus de 10 000 personnes qui ont risqué leur vie cette année en traversant la Manche sont arrivées depuis que Patel a signé l’accord avec le Rwanda le 14 avril, selon décomptes hebdomadaires des arrivées de petits bateaux publié sur le site du ministère de la Défense.

Pourquoi les demandeurs d’asile prennent-ils un tel risque ?

Le gouvernement britannique a fermé un certain nombre de « routes sûres » pour l’asile, a déclaré Graeme McGregor de Detention Action, l’une des organisations britanniques faisant campagne contre la politique d’expulsion. L’un de ces programmes était le Programme de réinstallation des personnes vulnérables pour les réfugiés syriens, qui a pris fin en 2021.

McGregor a déclaré que de nombreux demandeurs d’asile qui traversent la Manche vers la Grande-Bretagne le font parce qu’ils y ont des liens familiaux mais, dans certains cas, les efforts de réunification légale ont échoué et entrer au Royaume-Uni par des moyens aussi risqués est un dernier recours désespéré.

Que se passe-t-il une fois qu’ils sont au Rwanda ?

Le Rwanda n’est pas nécessairement le bout du chemin pour les déportés. Ils devront faire une demande pour y rester à long terme. Si leur demande d’asile au Royaume-Uni échoue, il est possible qu’ils puissent rester au Rwanda pour d’autres motifs ou ils pourraient également être expulsé du Rwanda aussi bien.

Où qu’ils se retrouvent, il est peu probable que ce soit le Royaume-Uni, a déclaré McGregor.

Selon le Protocole d’entente le gouvernement britannique autoriserait les individus à rentrer « si le Royaume-Uni y était légalement obligé ».

Le 8 juin, la ministre d’État de l’Intérieur, la baronne Williams de Trafford dit au parlement seul un « petit nombre des réfugiés les plus vulnérables » serait jamais réinstallé au Royaume-Uni après avoir été transféré au Rwanda.

La politique respecte-t-elle les accords britanniques ?

Le ministre britannique de l’Intérieur, Patel, a déclaré que le Rwanda était une destination légitime pour les déportés, car le Royaume-Uni et lui-même sont signataires de l’accord international Convention sur les réfugiés qui décrit les droits des réfugiés dans le monde.

Les critiques notent que la convention stipule que les réfugiés ont « le droit de ne pas être expulsés, sauf dans certaines conditions strictement définies, et le droit de ne pas être punis pour entrée illégale sur le territoire d’un État contractant ».

Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, fait une déclaration aux députés de la Chambre des communes concernant les plans d’expulsion le 15 juin. (Jessica Taylor/Parlement britannique via l’Associated Press)

« En envoyant des réfugiés et des demandeurs d’asile dans un pays lointain, un pays moins bien doté en ressources comme le Rwanda… c’est en fait un transfert de responsabilité de la part du gouvernement britannique », a déclaré Matt Saltmarsh, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Bien que le HCR dispose de son propre « mécanisme humanitaire d’urgence » pour évacuer les demandeurs d’asile vulnérables d’un situation dangereuse en Libye au Rwanda, il a déclaré que la Grande-Bretagne est « plus que capable de gérer le nombre de personnes demandant l’asile ».

Quelle est la position du Canada sur le plan britannique?

Le gouvernement canadien ne dira pas si Trudeau parlera à Johnson du plan d’expulsion pendant son séjour au Rwanda.

« Il serait inapproprié que le Canada discute de la propre politique du Royaume-Uni en matière d’immigration et de réfugiés, car ce serait une affaire nationale », a déclaré Aidan Strickland, attaché de presse au Cabinet du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, dans un courriel à Nouvelles de Radio-Canada.

Quel est le statut des déportations maintenant ?

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dont le Royaume-Uni est membre, Publié une « mesure provisoire urgente » la semaine dernière, à la demande de groupes de défense des droits. Cela a stoppé le renvoi de l’un des sept demandeurs d’asile qui devaient être expulsés sur un vol du 14 juin.

Un avion destiné à transporter des demandeurs d’asile est stationné au Royaume-Uni à la suite d’une décision du 14 juin de la Cour européenne des droits de l’homme en faveur d’un appel de l’un des hommes qui doit être expulsé. (Finbarr Webster/Getty Images)

L’injonction stipulait qu’il ne devrait pas être expulsé pendant au moins trois semaines après le résultat final d’une Haute Cour britannique. une revue judiciaire de la légalité de la politique prévue pour le mois prochain.

La décision de la CEDH a ouvert la porte à des appels de dernière minute auprès des tribunaux britanniques au nom d’autres demandeurs d’asile sur le vol, ce qui l’a finalement anéanti.