Pourquoi la Grande Armée a-t-elle été annulée ?

APRÈS une seule saison sur Netflix, le drame pour adolescents Grand Army ne reviendra pas sur la plateforme de streaming.

La série a abandonné sa première saison, composée de neuf épisodes, en octobre dernier, et n’aura plus la chance d’en sortir plus, Rapports de variétés.

De quoi parlait la Grande Armée ?

Grand Army, qui a été créé et coproduit par Katie Cappiello, suit la vie de cinq élèves d’un lycée public de Brooklyn.

Le spectacle est vaguement basé sur Slut: The Play, la pièce de 2013 de Cappiello écrite pour une performance sur scène.

Cappiello est écrivain, metteur en scène et professeur de théâtre spécialisé dans la technique du jeu d’acteur.

La pièce, qui examine des sujets sensibles entourant les agressions sexuelles et la culture du viol, a été jouée pour la première fois dans des théâtres à travers les États-Unis, et les acteurs et les créateurs ont été invités à la Maison Blanche en 2016.

Qui faisait partie du casting de Grande Armée ?

Le casting était dirigé par Odessa A’zion dans le rôle de Joey Del Marco, Odley Jean dans celui de Dominique Pierre, Amir Bageria dans celui de Siddhartha Pakam et Maliq Johnson dans celui de Jayson Jackson.

Odessa A’zion est connue pour son rôle dans la série CBS Fam.

Amir Bageria était un enfant acteur qui a joué dans Degrassi: Next Class.

Maliq Johnson a joué dans la série When They See Us, ainsi que dans plusieurs films indépendants.

Quelle a été la réponse critique de la série ?

Grand Army a reçu un accueil médiocre à positif de la part des critiques de télévision, obtenant une note de 71% sur Rotten Tomatoes après sa sortie.

Une critique du vautour dit « même quand il se trompe, Grande Armée atteint toujours son objectif principal. »

Variété appelée le casting « extrêmement talentueux », mais a averti que le spectacle « n’atteint pas la grandeur d’un drame pour adolescents ».

UNE Sondage Twitter posté par Decider a vu 65,5% évaluer l’émission « Stream It! »