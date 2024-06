Pourquoi la génération X est plus souvent atteinte de cancer que la génération de ses parents

Encore une nouvelle décevante pour la génération X : une nouvelle étude révèle que la génération oubliée reçoit plus de diagnostics de cancer que les générations de leurs parents et grands-parents.

« Nos résultats parlent du taux d’incidence pour 100 000 personnes », ont déclaré les chercheurs au Post lundi. « Selon nos projections et analyses, la génération X est plus touchée par le cancer que ses parents. Ils dépassent à la fois les baby-boomers et la génération silencieuse en termes d’incidence des principaux cancers combinés.

Les chercheurs ont analysé le nombre de cas de cancer nouvellement diagnostiqués parmi la génération X (née entre 1965 et 1980), les baby-boomers (1946-1964) et la génération silencieuse (1928-1945). L’étude, menée par des biostatisticiens de la Division d’épidémiologie et de génétique du cancer de l’Institut national du cancer, a été publié lundi dans JAMA Réseau Ouvert.

Malgré une « baisse substantielle » du tabagisme, l’incidence du cancer reste élevée. Entreprise de singe – stock.adobe.com

« Les augmentations substantielles que nous avons identifiées dans la génération X par rapport aux baby-boomers et à leurs

les parents mandataires nous ont surpris », les auteurs ont écrit dans leurs conclusions.

Les chercheurs ont noté que les initiatives de santé publique ont conduit à une « baisse substantielle » du tabagisme, tandis que les tests de dépistage peuvent détecter précocement les cancers du côlon, du rectum, du col de l’utérus, de l’utérus et du sein.

L’obésité est l’une des raisons de l’augmentation des cas de cancer nouvellement diagnostiqués. 9nong – stock.adobe.com

« Cependant, d’autres expositions suspectées d’être cancérigènes sont en augmentation », ont rapporté les chercheurs.

Selon eux, il semble probable qu’une partie de cette croissance soit imputable à la hausse des taux d’obésité et à des modes de vie de plus en plus sédentaires. Ils ont également reconnu que davantage de cas de cancer pourraient être enregistrés de nos jours grâce aux améliorations de l’imagerie médicale et aux changements dans les politiques des registres du cancer.

Ils appellent à davantage de recherches sur les causes contemporaines du cancer.

Dans leur étude portant sur 3,8 millions de patients atteints de cancer, les chercheurs ont constaté une baisse des cancers du poumon et du col de l’utérus chez les femmes de la génération X, mais également des « augmentations significatives » des cancers de la thyroïde, du rein, du rectum, de l’endomètre, du côlon, du pancréas et des ovaires, non hodgkiniens. lymphome et leucémie.

Chez les hommes de la génération X, la baisse des lymphomes non hodgkiniens et des cancers du poumon, du foie et de la vésicule biliaire a été compensée par des augmentations des cancers de la thyroïde, du rein, du rectum, du côlon et de la prostate, ainsi que de la leucémie.

Les chercheurs ont analysé le nombre de cas de cancer nouvellement diagnostiqués parmi la génération X (née entre 1965 et 1980), les baby-boomers (1946-1964) et la génération silencieuse (1928-1945). Demi-point – stock.adobe.com

Les chercheurs ont indiqué qu’ils disposaient de « trop peu de données » pour produire des estimations pour la génération Y (1981-1996), bien qu’ils s’inquiètent de la façon dont le cancer affectera cette génération lorsqu’elle entrera dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine.

« D’une part, notre analyse montre que les parents mandataires des Millennials souffrent autant, voire plus, de cancer que les parents mandataires de la génération X. Cette augmentation est préoccupante en raison du cancer partagé prédisposant à des facteurs de style de vie et à des expositions », ont écrit les chercheurs.

« D’un autre côté, grâce à l’investissement mondial dans la recherche sur le cancer, il existe d’énormes opportunités de réduire de manière prospective le futur fardeau du cancer chez les Millennials », ont-ils ajouté.

Recevez les dernières avancées en matière de médecine, des conseils en matière de régime et de nutrition et bien plus encore. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Post Care ! Merci pour l’enregistrement!

Les auteurs de l’étude affirment que réduire la consommation de tabac et d’alcool, augmenter l’activité physique, améliorer les habitudes alimentaires et promouvoir l’allaitement maternel peuvent réduire le risque de cancer.

Si les gens ne prennent pas de mesures préventives, les chercheurs préviennent que « l’incidence du cancer aux États-Unis pourrait

resteront inacceptablement élevés pour les décennies à venir.