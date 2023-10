Pourquoi la génération X est à la traîne en matière d’épargne-retraite

La plupart des membres de la génération X – définis grossièrement comme ceux nés entre 1965 et 1980 – ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs d’épargne-retraite. Le ménage typique de la génération X ne dispose que de 40 000 $ d’épargne-retraite sur des comptes privés, selon le National Institute on Retirement Security.

Les épargnants de la génération X ont considérablement bénéficié des régimes à cotisations définies améliorés, y compris de nouvelles fonctionnalités de régime telles que l’adhésion automatique et l’escalade automatique.

Dans le même temps, le solde moyen 401(k) parmi les membres de la génération X est de 153 300 $, soit une hausse de près de 15 % par rapport à il y a un an, selon les dernières données de Fidelity Investments, le plus grand fournisseur de plans 401(k) du pays.

Plus de la moitié des travailleurs de la génération X, soit environ 57 %, pensent qu’il est peu probable qu’ils épargneront suffisamment pour prendre une retraite confortable, selon Bankrate.

Mais une fois ventilées par génération, les membres de la génération X sont les plus susceptibles de ressentir cela, suivis par les baby-boomers, puis les millennials, puis la génération Z, a découvert Bankrate. Les travailleurs de la génération X sont également les plus susceptibles de déclarer qu’ils cotisent moins à leur épargne-retraite cette année que l’année dernière.

Dans l’ensemble, de nombreux Américains s’inquiètent de leur bien-être financier et de leurs projets de retraite. Plus de la moitié des adultes qui travaillent se sentent en retard sur leur épargne-retraite, selon une récente étude de Bankrate.

Pourtant, « ils ont encore un important écart d’épargne par rapport à ce dont ils ont besoin à la retraite », a déclaré Fiona Greig, responsable mondiale de la recherche et de la politique des investisseurs chez Vanguard, lors du sommet.

Pression financière due à la hausse des coûts de l’enseignement supérieur et les soins de santé, ainsi que l’explosion des soldes des prêts étudiants, ont pesé lourdement, selon Vanguard. rapport de préparation à la retraite trouvé.

Cette génération devrait également vivre plus longtemps que les baby-boomers, ce qui ajoute un autre obstacle à leur déficit d’épargne. « Ils vivent une année complète de plus, mais ils ne travaillent pas une année complète de plus », a déclaré Greig.