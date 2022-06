Pourquoi la gauche de Toronto doit ressembler davantage à Doug Ford

La confiance est une drôle de chose. Alors que certains d’entre nous ont une confiance innée, dans la plupart des cas, la confiance doit être méritée. Cela prend du temps et de petites étapes. Et bien que la confiance puisse être un long chemin à parcourir, elle peut être perdue très facilement. Cela est vrai pour les relations entre les individus et entre les personnes et les institutions.

La confiance est incroyablement pertinente alors que nous pensons à nos prochaines élections municipales. Le fait est que la confiance envers la mairie et les conseillers municipaux est très faible dans cette ville. Je le sais parce que j’ai vu des résultats sur la confiance du public dans des études comme la Toronto Social Capital Study, et parce que j’ai moi-même fait des sondages de ce genre. En 2019-2020, j’ai eu le privilège de travailler avec une équipe de l’Université de Toronto et de l’Institut Wellesley pour aller sur le terrain dans la banlieue intérieure de Toronto pour explorer ce que les résidents considéraient comme important pour bâtir des communautés saines.

Nous avons réalisé un sondage aléatoire exhaustif en porte-à-porte ainsi que des entretiens pendant près d’un an sur le terrain. Nous avons obtenu de riches informations sur ce que les résidents de Rexdale dans l’ouest et d’Eglinton East et de Dorset Park dans l’est voulaient pour construire des quartiers sains. Les résultats de l’étude, intitulée Community Voices, sont fascinants.

Mais un résultat qui n’a pas été une surprise est que dans notre enquête, comme dans d’autres avant, les résidents ont classé l’hôtel de ville comme leur institution la moins fiable : moins que la police, les syndicats ou les médias. C’était à tous les niveaux.

Notre étude nous a permis de créer des profils de différents groupes d’habitants de ces quartiers, mettant en évidence la grande variété d’idéologies, de valeurs et de modes de vie de notre proche banlieue. Les faibles niveaux de confiance envers la mairie et les conseillers étaient communs à tout le monde. En fait, la majorité des sondés se disent neutres ou n’ont aucune confiance dans ces institutions !

La confiance envers le gouvernement est importante partout dans notre ville, mais surtout dans la banlieue intérieure de Toronto. Ce sont les communautés à faible revenu à l’extérieur de la vieille ville de Toronto où les problèmes de justice sociale sont les plus répandus, qu’il s’agisse des impacts de la COVID-19, de la violence armée, de la pauvreté au travail ou du sous-emploi.

Lorsque des politiciens de tous bords, mais surtout des progressistes, parlent de résoudre ces problèmes, la réalité est que cela doit être fait en travaillant avec – et en écoutant – les résidents de ces communautés.

Mais il est difficile de galvaniser les gens autour d’un programme de changement (même si c’est dans leur intérêt) s’ils ne vous font pas confiance.

Ayant fait du bénévolat lors des élections de 2014 en tant que conseiller d’Olivia Chow lors de sa campagne à la mairie, j’ai été témoin de ce problème. Chow est une dirigeante honorable et dévouée, et j’ai personnellement été témoin de la façon dont, lors de séances en petits groupes dans la communauté Jane et Finch, elle pouvait établir des liens profonds avec les résidents. Mais sa campagne a été paralysée par le fait qu’elle était une politicienne du «centre-ville» essayant de gagner la confiance des résidents sceptiques de Scarborough, Etobicoke et North York.

Alors, comment combler le fossé de la confiance ? Eh bien, dans notre étude, une chose est devenue claire. Lorsque vous avez demandé aux gens comment ils conceptualisaient leur relation avec la ville et ce que cela signifiait pour le gouvernement municipal de montrer qu’il se souciait de leurs communautés, il y avait des similitudes frappantes. Les gens parlaient rarement du gouvernement municipal en termes d’idéologie ou de grands plans politiques. Ce dont ils parlaient était, faute d’un meilleur mot, les bases.

Ils ont dit que le gouvernement municipal montre qu’il se soucie de nous lorsque les infrastructures publiques comme le mobilier du parc, les jardins de fleurs et les clôtures sont réparées. Quand les ordures sont ramassées dans les rues. Lorsque les bordures ne s’effritent pas. Lorsque vous vous sentez en sécurité lorsque vous marchez la nuit parce que l’éclairage est adéquat et que la glace est dégagée des trottoirs. Quand la bibliothèque a assez de place pour les enfants du quartier.

Les gens ont clairement indiqué qu’ils estimaient que dans d’autres parties de la ville, la maintenance et l’entretien étaient prioritaires, mais pas toujours dans leurs communautés. Lors d’entretiens, ils ont ouvertement pensé que les stigmates et les stéréotypes qui existaient à propos de leurs quartiers expliquaient pourquoi les choses étaient mieux entretenues, plus propres et plus réactives dans d’autres parties de la ville.

L’examen de ces résultats m’a fait penser à certains des travaux de l’éditorialiste du New York Times Ezra Klein. Dans une chronique récente, il a écrit sur la nécessité d’« un libéralisme qui construit ». Aux États-Unis, les démocrates sont doués pour imaginer des politiques visant à améliorer la société, comme le New Green Deal. Mais lorsqu’ils sont au pouvoir dans les grandes villes ou les États, leur bilan n’est pas excellent en ce qui concerne la construction de logements, de transports en commun ou de tout type d’infrastructure tangible.

Comme le note Klein, alors que les groupes de réflexion progressistes écrivent de nombreux articles sur les nouvelles politiques sociales, les leaders d’opinion progressistes accordent peu d’attention aux moyens innovants de construire les choses aussi rapidement, efficacement et efficacement que possible.

Au niveau municipal, les progressistes sont sur la défensive ici depuis près de deux décennies maintenant, sans maire progressiste depuis David Miller et avec des conseillers «progressistes» un bloc minoritaire perpétuel au conseil.

Je dirais qu’une partie de la solution n’est pas seulement les progressistes qui construisent, mais les premiers progressistes qui peuvent entretenir équitablement ce que nous avons.

C’est une ville où Rob Ford a dirigé un mouvement multiracial et populiste basé en grande partie sur sa réputation de conseiller qui a fait les bases pour sa communauté – et son frère vient de mener une campagne provinciale réussie sur la construction de choses.

Alors que les progressistes se préparent pour les prochaines élections, mon conseil est le suivant : les réparations, l’entretien et la garantie que les services de base sont correctement fournis, en particulier dans nos communautés les plus marginalisées, sont essentiels. Ce ne sont pas de petits détails – ils jouent en fait un rôle majeur non seulement dans l’expérience quotidienne des gens, mais aussi dans leur sentiment que leurs communautés comptent et sont prises en charge. C’est ce qui peut rebâtir la confiance des résidents qu’il y a vraiment des gens au centre-ville, à l’hôtel de ville, qui sont dans leur coin.

Cela doit être le point de départ, mais pas la fin. Je crois qu’un gouvernement est toujours l’acteur le plus important pour mener des changements majeurs autour de questions comme le logement, l’inégalité des revenus et le changement climatique. Mais avant que les dirigeants puissent obtenir le mandat de réaliser ces grandes visions, ils doivent gagner la confiance des gens en montrant qu’ils peuvent réparer les immeubles en ruine de Toronto Community Housing et s’assurer que le centre communautaire local n’a pas de souris qui courent (tous les problèmes que nous avons entendus environ dans notre étude).

Mon conseil à tout candidat progressiste en octobre est de commencer par les bases. Commencez par essayer de combler ce manque de confiance avec la mairie, puis vous gagnerez peut-être le capital politique à dépenser pour les grandes transformations.

