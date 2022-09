Pourquoi la garantie de 20 ans de Samsung ne signifie pas 20 ans d’utilisation

Samsung a annoncé une nouvelle garantie de 20 ans, leader de l’industrie, sur ses technologies d’onduleur numérique (DIT) – ses moteurs et compresseurs brevetés, qui sont les composants clés de ses machines à laver, sèche-linge et réfrigérateurs. Cela a doublé la période de garantie pour ces pièces, passant de dix ans.

Vous pourriez commencer à voir des étiquettes sur les produits Samsung en faisant la publicité. Mais cela signifie-t-il que vous pouvez acheter un réfrigérateur ou un lave-linge Samsung et vous attendre à ce qu’il dure 20 ans ? La réponse, de manière réaliste, est non. Voici pourquoi.

Le problème intelligent

En même temps que Samsung annonçait sa garantie DIT de 20 ans, il s’est également engagé à ce que d’ici 2023, 100 % de ses nouveaux appareils soient connectés.

Ainsi, tous ses nouveaux appareils avec une garantie DIT de 20 ans auront également des fonctionnalités intelligentes. Et cela crée un problème.

Les fonctionnalités intelligentes signifient des mises à jour logicielles. Et comme le savent tous ceux qui ont un téléphone portable, ceux-ci sont limités à quelques années. Dans la plupart des cas, les téléphones Samsung recevront des mises à jour du système d’exploitation Android pendant trois ou quatre ans et des mises à jour de sécurité pendant quatre ans. Passé ce délai, votre téléphone ne bénéficiera plus de nouvelles fonctionnalités, pourrait perdre la compatibilité avec certaines applications et il pourrait être vulnérable aux menaces de sécurité telles que le piratage.

C’est un problème similaire en ce qui concerne les appareils. L’ajout de fonctionnalités intelligentes signifie que sa durée de vie globale sera plus courte que la durée de vie potentielle de son matériel.

Samsung n’a pas confirmé exactement combien de temps il prendra en charge ses appareils avec des mises à jour logicielles, pour la simple raison qu’il ne le peut pas. Il n’y a aucun moyen de savoir quelles pourraient être les avancées de la technologie intelligente dans dix ans, et encore moins d’inclure tout ce dont il aurait besoin pour prendre en charge ces fonctionnalités dans un modèle fabriqué maintenant.

Au lieu de cela, la marque a publié cette déclaration : “Les mises à jour logicielles pour les appareils intelligents Samsung sont disponibles pour tous les clients, non seulement pendant la période de garantie, mais au-delà de la période susmentionnée, si nécessaire.”

Maintenant, cela ne signifie pas la garantie de 20 ans sur ses technologies d’onduleurs numériques. Il s’agit de la garantie (jusqu’à) cinq ans que vous obtiendrez lorsque vous achetez un réfrigérateur intelligent Samsung ou un autre appareil Samsung.

Alors, que signifie la garantie de 20 ans ?

Samsung

Ce que signifie vraiment la garantie de 20 ans

C’est Samsung qui accorde une grande confiance à son matériel. C’est dire que si vous achetez un de ses appareils, il sera fiable et efficace. Il n’échouera pas après quelques années, ne ralentira pas ou ne commencera pas à faire des bruits étranges. Vous n’aurez pas besoin de faire appel à quelqu’un pour le réparer ou de débourser des pièces de rechange.

Bien que l’entreprise ne remplace pas un réfrigérateur vieux de 19 ans si la machine à glaçons cesse de fonctionner, elle remplacera un moteur ou un compresseur défectueux après cette période.

Mais surtout, la longue garantie indique que l’appareil continuera à offrir les mêmes performances écoénergétiques qu’actuellement.

La technologie Digital Inverter de Samsung est la raison pour laquelle la marque pense que ses appareils sont si bons. La technologie Inverter signifie que le moteur (dans une machine à laver ou un sèche-linge) ou un compresseur (dans un réfrigérateur ou un congélateur) a plus d’options que de simplement s’allumer et s’éteindre. Au lieu de cela, il peut choisir un point de fonctionnement optimal, basé, par exemple, sur le volume de vêtements à laver ou sur la quantité de nourriture que vous devez conserver au réfrigérateur.

C’est pourquoi les nouvelles machines sont plus économes en énergie que les appareils plus anciens. Et les machines les plus récentes utilisent des capteurs en combinaison avec l’IA pour déterminer la quantité d’énergie dont elles ont besoin pour fonctionner le plus efficacement. Par exemple, la nouvelle machine à laver Bespoke AI de Samsung pèsera votre charge de linge et utilisera ces informations pour choisir la température et la durée de fonctionnement qui permettront les plus grandes économies d’énergie.

C’est beaucoup plus efficace que d’essayer de deviner quel programme vous devez utiliser. En fait, Samsung affirme qu’il peut économiser jusqu’à 70 % de l’énergie utilisée lors d’un lavage normal dans son mode d’énergie AI.

Samsung mise sur des initiatives d’économie d’énergie. La durabilité était le mot d’ordre de sa conférence de presse IFA et dans la vision du monde de Samsung, la façon de rendre les maisons du futur plus durables est de les rendre connectées.

Mais cela nous ramène au problème intelligent : les fonctionnalités connectées raccourcissent la durée de vie des appareils. Alors pourquoi Samsung a-t-il décidé de se lancer dans l’électroménager connecté, si on ne pourra plus les utiliser dans 20 ans (voire moins) ?

Samsung

Comment connecté = économie d’énergie ?

Les appareils que nous utilisons aujourd’hui sont beaucoup plus économes en énergie que ceux que nous utilisions il y a dix ans. Et Samsung fait le pari que la technologie continuera de s’améliorer. En attendant, il peut utiliser des mises à jour pour maintenir le logiciel de l’onduleur à jour et fonctionner efficacement.

Mais il ne s’agit pas seulement de mises à jour. Samsung envisage une maison durable comme une maison intelligente. Les appareils apprendront comment vous les utilisez et s’adapteront pour économiser de l’énergie. Les appareils et les appareils communiquent entre eux pour minimiser la consommation d’énergie et diriger cette utilisation très précisément là où elle est nécessaire.

La vision de Samsung comprend bon nombre des mêmes fonctionnalités connectées que les thermostats intelligents utilisent pour (essayer de) faire économiser de l’argent aux gens.

Un thermostat intelligent peut utiliser le geofencing pour éteindre le chauffage lorsque vous sortez ou modifier la température en réponse à une prévision météorologique. De la même manière, la sécheuse de Samsung peut parler à la laveuse pour trouver le meilleur programme de séchage pour la charge. Et le Bespoke AI Oven sait quels aliments il vous reste dans le réfrigérateur, il peut donc suggérer des recettes pour les utiliser et économiser sur les déchets.

Samsung n’est pas seul dans sa vision d’une maison connectée. Le géant de l’électroménager Haier, qui possède Candy et Hoover, a signalé un changement similaire vers les appareils connectés – sauf qu’au lieu d’utiliser Samsung SmartThings, tous les appareils seront bien sûr connectés via son application, hOn.

Mais bien que ces entreprises promettent des économies d’énergie, ce qui préoccupe la plupart des gens en ce moment, leurs initiatives ne s’attaquent pas aux problèmes de déchets et d’enfouissement, ni au coût de remplacement des gros appareils électroménagers tous les cinq à dix ans.

Au fur et à mesure que de plus en plus de marques emboîteront le pas, vous verrez plus d’appareils connectés à vendre. Mais si vous en achetez un maintenant, ne vous attendez pas à ce que ces fonctionnalités intelligentes soient utilisables dans dix ans.