Pourquoi la gamme de pixels 2022 de Google était la meilleure

Les accessoires doivent être donnés à l’échéance, et dans le cas de la gamme de matériel Google 2022, nous pensons que les accessoires ont été bien mérités. Google a sorti cette année une famille d’appareils qui ont tous l’air fantastiques, ce qui ne peut pas être la chose la plus facile à faire lorsque plusieurs équipes travaillent sur différentes choses. Cependant, en fin de compte, nous avons des produits qui se complètent magnifiquement.

Bien sûr, parlons du Pixel 7 (test), Pixel 7 Pro (test), Pixel Watch (test) et Pixel Buds Pro (test). Après avoir examiné tous ces appareils, le matériel était un point positif pour chacun. Google a défini les options de couleur, la taille, l’ajustement et à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser en matière de matériel. En regardant la photo ci-dessus, c’est une famille magnifique.

Nous attirons l’attention sur cette réalisation car, comme je l’ai dit, avoir une gamme complète d’appareils attrayants semble presque être un exploit rare. Samsung est plutôt bon, cependant, lorsque vous fabriquez autant de produits, il y en a forcément un qui ne correspond pas tout à fait. Les Galaxy Buds Live de la société me viennent rapidement à l’esprit, et pour moi personnellement, quelques-uns des modèles précédents de Galaxy Watch n’étaient pas si faciles à regarder. La dernière gamme Galaxy S22, Galaxy Watch et Galaxy Buds est cependant solide. Pour Google, c’est la même chose, certaines années n’ayant pas toujours les meilleures files d’attente. En 2022, cependant, ils ont ajouté la Pixel Watch et cela complète vraiment une offre qui s’intègre si bien ensemble.

Si nous allons au-delà de la peau, les appareils sont réellement bien aussi. Ce ne sont pas simplement de jolis visages. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont nos meilleurs choix pour le téléphone de l’année, la Pixel Watch est ma technologie préférée en 2022, et les Pixel Buds Pro sonnent vraiment bien et s’adaptent parfaitement. Google tirait sur tous les cylindres cette année, et comme je l’ai dit, des accessoires doivent être donnés.

Nous avons eu des années de problèmes divers avec les appareils Google, dont la plupart sont détaillés à mort par les gens formidables sur reddit, Twitter et dans notre section commentaires. Outre un problème de bouton à bascule du volume qui semble n’affecter qu’une petite quantité d’unités Pixel 7, les téléphones Pixel 7, Pixel Watch et Pixel Buds Pro ont eu peu de problèmes matériels / logiciels répandus, ce qui est exactement ce dont Google avait besoin pour s’assurer que plus les clients ne quittent pas le navire vers Samsung. Si Google peut maintenir cette qualité, on ne sait vraiment pas ce qui est possible à l’avenir.

C’est peut-être l’un des derniers articles de fanboy de Google de l’année, alors profitez-en. Qui sait ce que 2023 pourrait apporter.