Davante Adams s’est approché du banc des Raiders de Las Vegas et y a enfoncé son casque, une représentation appropriée pour la soirée du receveur vedette – et son mandat au sein de l’organisation des Raiders. Il en a été de même pour sa sortie brusque du terrain peu de temps après que le chronomètre ait atteint zéro lors de la défaite des Raiders contre les Lions de Détroit dans « Monday Night Football ».

Lundi, les frustrations d’Adams ont visiblement débordé. L’émission ESPN le montrait en train de prononcer un ou deux mots choisis à lui-même au milieu la défaite 26-14dans lequel Adams a réussi un attrapé (sur sept cibles) pour 11 yards et une passe abandonnée sur les troisième et quatrièmele triple All-Pro est resté presque sans voix.

“Honnêtement, je ne sais pas quoi dire”, a déclaré Adams aux journalistes depuis le vestiaire des visiteurs de Ford Field. “J’aurais aimé avoir les mots pour dire quelque chose qui ne sera pas exagéré par les médias et sorti de son contexte.”

La dernière fois qu’Adams n’a eu qu’une seule capture, c’était exactement un an auparavant – 30 octobre 2022lorsque les Raiders ont été blanchis par les Saints de la Nouvelle-Orléans.

“Frustration”, a répondu Adams lorsqu’on l’a interrogé sur ses émotions à peine 20 minutes après que le chronomètre de jeu ait atteint zéro.

Le quart-arrière des Raiders Jimmy Garoppolo a renversé Adams sur ce qui aurait été un touché de 60 verges à la fin du quatrième quart, ce qui a précipité le claquement du casque. Plus tôt dans le match, Adams a créé une séparation plus que suffisante sur une route de départ avec les Raiders sauvegardés dans leur propre zone des buts ; Garoppolo était sous pression et son lancer n’était pas serré.

“Il ne peut faire que ce qu’il peut faire” L’entraîneur-chef des Raiders, Josh McDaniels, a déclaré. “Il s’est ouvert.”

Garoppolo, bien qu’il ait raté deux matchs cette saison, est en tête de la ligue pour les interceptions avec neuf. Les remplaçants des Raiders, Brian Hoyer et Aidan O’Connell, ont chacun lancé deux interceptions lors de leurs départs.

Sur le plan diplomatique, Adams a déclaré qu’il n’était pas difficile de maintenir la confiance malgré les résultats pénibles.

“Il est difficile de maîtriser sa frustration quand on n’arrive pas à tout mettre en place”, a admis Adams.

La performance faisait suite à des semaines de frustration exprimée par Adams et son manque d’implication dans l’offensive. À l’approche de la semaine 7, Adams a déclaré que malgré des victoires consécutives : “Je suis venu ici pour gagner et pour le faire de la bonne manière, donc si cela ne ressemble pas à ce que c’est censé ressembler, alors je vais être frustré si je ne fais pas partie de ce plan.

Adams n’était pas le seul joueur des Raiders déconcerté par les difficultés. Interrogé sur ce qui pourrait déclencher l’offensive, le porteur de ballon Josh Jacobs a répondu : “Je ne sais pas. Ce n’est pas mon travail.”

La semaine dernière, Adams a déclaré à “The Rich Eisen Show” il était “heureux d’être un Raider, à 100 pour cent”.

“C’était mon choix et c’est quelque chose que je maintiens, je veux continuer à travailler pour en faire ce que c’est censé être”, a déclaré Adams. “Je ne suis pas toujours content de la façon dont les choses se passent, mais je suis vraiment fier de porter cet uniforme.”

Les Raiders ont acquis Adams des Packers de Green Bay il y a deux intersaisons pour le prix de leurs choix de premier et deuxième tour de 2022. Lors de sa première saison avec Vegas, Adams a capté 100 passes pour 1 516 verges et 14 touchés.