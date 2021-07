Une fresque de GEORGE Floyd peinte à l’extérieur d’un ancien bar de l’Ohio s’est effondrée de façon spectaculaire au milieu des craintes d’avoir été détruite par des vandales.

Les flics ont bouclé le site endommagé à Tolède, où l’œuvre d’art est maintenant un gros tas de briques.

La peinture murale s’est soudainement effondrée à Toledo, Ohio Crédit : 13ABC

Pourquoi la fresque de George Floyd à Tolède a-t-elle été détruite ?

La fresque de George Floyd, peinte sur le côté d’un immeuble en briques à Toledo, Ohio, s’est effondrée le 13 juillet 2021.

Des témoins ont déclaré à la police de Toledo que l’œuvre d’art avait été frappée par la foudre, qui l’a détruite.

« Le radar Doppler de 13abc a montré un coup de foudre dans ce bloc vers 16h30 mardi », a rapporté le diffuseur à Tolède.

ABC a déclaré que des flics ont été vus à l’extérieur du bâtiment Summit et Lagrange – anciennement le Mugshots Bar.

Ils ont bouclé le site, dont une partie est maintenant un tas de briques.

Un inspecteur en bâtiment de la ville de Toledo a confirmé que les locaux sont structurellement sains.

Cependant, le propriétaire a nettoyé la fresque détruite et abattra également le reste du mur en ruine.

Quand la fresque a-t-elle été peinte pour la première fois ?

La fresque de George Floyd à Toledo a été peinte en juillet 2020, deux mois après sa mort choquante le 25 mai 2020.

Un tweet à son achèvement a déclaré qu’il avait été fait par « une sensibilisation communautaire dans le nord de Toledo, Ohio, à la mémoire de George Floyd et de toutes les personnes décédées des suites de la brutalité policière ».

Le porte-parole de la ville de Tolède a déclaré que les responsables avaient le cœur brisé que l’œuvre de l’artiste David Ross ait été détruite.

Ils ont ajouté qu’une nouvelle murale serait peinte dans un autre endroit, co-organisée par la commission des arts.

Une peinture murale honorant George Floyd a été peinte à Summit et Lagrange à Toledo, Ohio, en 2020

Quelles autres peintures murales ont été réalisées en l’honneur de George Floyd ?

Depuis la mort de M. Floyd, les partisans ont construit des sanctuaires, des statues et des peintures murales en l’honneur de sa vie.

Le Reader’s Digest rapporte qu’il existe environ 30 peintures murales de M. Floyd dans le monde.

La publication ajoute: « De nombreux artistes et militants se sont tournés vers l’art pour exprimer l’immense chagrin et la colère ressentis dans leurs communautés et dans le monde. »

Les peintures murales sont peintes dans des endroits tels que Houston, Texas – près de l’endroit où il a grandi ; Louisville, Kentucky ; Los Angeles, Californie; Denver, Colorado; Naples, Italie; Portland, Oregon; la ville de Gaza, Palestine ; Manchester, Angleterre ; Brooklyn, New York; Toronto, Ontario; Manhattan, New York ; Barcelone, Espagne.

Ils peuvent également être vus à : Miami, Floride ; Berlin, Allemagne; Idleb, Syrie ; Mur international de Belfast, Irlande ; Bethléem, Israël et Nairobi au Kenya.

À Minneapolis, Minnesota, la peinture murale se trouve à l’intersection de la 38e rue et de l’avenue Chicago, connue sous le nom de George Floyd Square.

Le chroniqueur Brandi Morin écrit dans le Toronto Star que la murale de Minneapolis est « étourdissante avec les noms d’autres peuples noirs et autochtones tués par la police écrits dans un halo noir derrière lui.

« Devant, il y avait des fleurs en plastique, des bougies, des notes, des objets aléatoires et des graffitis provenant des vestiges d’une guerre qui a changé le monde. »