Pourquoi la France révoque-t-elle la citoyenneté de naissance à Mayotte ? | Actualités migratoires

La France a annoncé un projet controversé d’amendement de la Constitution visant à restreindre la citoyenneté aux personnes nées d’immigrés sur le territoire d’outre-mer de Mayotte, dans le but de freiner l’immigration vers les îles de l’océan Indien.

Cette décision a été saluée par l’extrême droite mais combattue par les socialistes qui affirment que la règle du droit de naissance est « non négociable ». Les dirigeants de gauche craignent que l’amendement constitutionnel n’ouvre la boîte de Pandore, car l’extrême droite tentera de l’imiter en France métropolitaine.

Cette annonce intervient moins de trois semaines après que la plus haute juridiction française a annulé une grande partie d’une nouvelle loi sur l’immigration destinée à renforcer l’accès aux prestations sociales pour les étrangers et à freiner l’immigration – une patate chaude dans le pays.

Voici plus d’informations sur Mayotte – un archipel situé entre Madagascar et le continent africain – et pourquoi ce changement a déclenché une controverse.

Qu’a annoncé la France ?

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé dimanche que les enfants d’immigrés nés à Mayotte, composée de deux îles, ne deviendraient plus automatiquement citoyens français.

Cette décision intervient après des semaines de manifestations à Mayotte, qui ont vu la détérioration des conditions de vie imputée à l’immigration en provenance des îles pauvres des Comores.

“Il ne sera plus possible de devenir Français si l’on n’est pas l’enfant d’un parent français”, a déclaré Darmanin.

La France accorde actuellement la citoyenneté en fonction de la filiation et du lieu de naissance. Cette dernière proposition provoquerait de nouvelles tensions politiques en France à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’immigration.

Mais le ministre français de l’Intérieur a assuré que la « mesure radicale » serait « limitée à l’archipel de Mayotte ».

Où se trouve Mayotte ?

Mayotte est l’un des cinq départements français d’outre-mer situés dans l’océan Indien, au large de la côte est-africaine, composé de deux îles.

Les autres îles de l’archipel environnant cherchèrent leur indépendance et devinrent les Comores.

Ce territoire d’outre-mer à majorité musulmane, qui a voté pour son maintien à la France en 1974, est devenu un département français à part entière en 2011.

Que sont les territoires français d’outre-mer ?

La France administre 12 territoires hors d’Europe, appelés territoires français d’outre-mer. Ces territoires existent sous divers statuts au sein de l’État français et sont en grande partie des vestiges de l’empire colonial français.

Les territoires français d’outre-mer, répartis en trois catégories : départements d’outre-mer, collectivités d’outre-mer et territoires spéciaux, abritent collectivement plus de 2,6 millions d’habitants.

Les territoires, collectivement appelés France d’outre-mer, sont soumis à la constitution française et l’administration locale ne peut pas élaborer ses propres lois et réglementations.

Pourquoi la France envisage-t-elle de révoquer la citoyenneté de son lieu de naissance à Mayotte ?

La décision prise dimanche par le ministre français de l’Intérieur vise à freiner l’immigration à Mayotte, qui est le théâtre de violences de gangs dans un contexte de baisse du niveau de vie. Darmanin a déclaré que la réforme était l’idée du président français Emmanuel Macron.

Les habitants de Mayotte affirment que l’arrivée des immigrants a mis sous pression les services de santé, de logement et d’éducation. Dans la capitale Mamoudzou, plusieurs centaines de manifestants ont accueilli Darmanin et son entourage avec des huées et des cris de « Mayotte est en colère » face au manque d’équipements de base, notamment le manque d’eau.

Darmanin a déclaré que cette mesure réduirait « l’attractivité » de l’archipel pour les immigrants potentiels.

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), cette île de 375 kilomètres carrés abrite environ 310 000 habitants, mais les responsables estiment que ce chiffre est sérieusement sous-estimé.

Plus de 40 pour cent des insulaires survivent avec moins de 160 euros (172 dollars) par mois, selon l’Insee.

Les titres de séjour délivrés aux étrangers à Mayotte ne sont valables que pour l’île et ne peuvent pas être utilisés pour voyager en France métropolitaine. La suppression de ce système est l’une des principales revendications des manifestants.

Darmanin a déclaré que les autorités aboliraient cette mesure dans le cadre de la réforme, ce que certains manifestants ont salué.

Quelles sont les réactions à l’annonce de la France ?

Boris Vallaud, chef des socialistes à l’Assemblée nationale, a déclaré qu’ils s’opposeraient à la révision de la constitution. « La citoyenneté de naissance n’est pas négociable », a-t-il déclaré à une chaîne de télévision locale.

Cette décision a également été dénoncée par Manon Aubry, du parti d’extrême gauche La France Insoumise (LFI). L’administration du président Macron « s’attaque au concept même de nationalité, fondement de la République », écrit-elle sur X.

L’association française SOS Racisme a également dénoncé ce qu’elle appelle « une remise en cause particulièrement spectaculaire du principe d’égalité ». Le député centriste Aurélien Taché a déclaré aux médias locaux que « si cette disposition est adoptée et si Marine Le Pen arrive au pouvoir, ce sera la fin de la citoyenneté de droit en France ».

Mais Eric Ciotti, leader du parti de droite Les Républicains, a salué la réforme proposée par Darmanin – mais a déploré qu’elle n’aille pas assez loin. La mesure devrait être appliquée sur l’ensemble du territoire français, a-t-il précisé.

Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national d’extrême droite de Le Pen, a adopté une position similaire.

La nièce de Le Pen, Marion Maréchal du parti d’extrême droite Reconquête, a également salué cette annonce.

La France a-t-elle eu des tensions avec d’autres territoires d’outre-mer ?

Macron s’est révélé impopulaire dans tous les territoires français d’outre-mer. Lors de la dernière élection présidentielle, les électeurs des territoires d’outre-mer ont majoritairement voté pour la candidate d’extrême droite Marina Le Pen plutôt que pour Macron. Le Pen a obtenu 41 pour cent des voix.

Cette défiance à l’égard du système provient du traitement discriminatoire des territoires par rapport à la France métropolitaine.

Après l’élection de Macron en 2017, un mouvement social a surgi en Guyane française pour protester contre l’insuffisance du service public dans la région. Le président a répondu en disant qu’il n’était pas le Père Noël. Au cours de sa campagne électorale, il a également qualifié à tort la Guyane française d’île.

Plus tard, le gouvernement Macron a fermé France O, une chaîne de télévision diffusant des programmes des départements d’outre-mer.

Les départements français de la Martinique et de la Guadeloupe voisine ont également connu des manifestations de rue et des troubles suite aux règles de vaccination obligatoire pour les agents de santé.