Pourquoi la France contre l’Allemagne pourrait être le match de la phase de groupes de l’Euro 2020

La France contre l’Allemagne est l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes de l’Euro 2020, et cela pourrait bien être l’un des matchs du tournoi. Tant de choses dépendent de leur affrontement dans le groupe F étant donné que le Portugal est également dans son groupe, avec une défaite lors du match de mardi – diffuser EN DIRECT sur ESPN, 15 h HE, ESPN/ESPN+ – potentiellement catastrophique pour les chances du perdant de se qualifier pour les huitièmes de finale et d’obtenir un tirage favorable.

Gab Marcotti et Julien Laurens d’ESPN sont là pour vous préparer pour le match.

Julien Laurens : Ah les Allemands, nos plus féroces rivaux !

L’histoire du football français moderne est pleine de chapitres impliquant l’Allemagne, depuis leur rencontre à la Coupe du monde 1982, bien sûr — regarde juste cette vidéo — à l’Euro 2016 — quand la France a gagné 2-0 en demi-finale. C’est aussi vrai au niveau des clubs, de la finale de la Coupe d’Europe en 1976 à Hampden Park, et les fameux poteaux carrés, à la finale de la Ligue des champions 2020 entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à huis clos à Lisbonne.

Mardi, nous tournerons une nouvelle page. Mais il y a une grosse différence cette fois-ci : les Français sont favoris. Pas seulement des favoris, en fait ; nous sommes gros favoris, énorme favoris. Nous sommes gargantuesques ! Habituellement, c’est l’Allemagne ; ils sont connus pour leur impitoyabilité, leur efficacité et leur capacité à toujours trouver un moyen de gagner quand cela compte. Pas cette fois.

Cette fois, la France a cette force en elle, comme elle l’a montré en Russie lors de la Coupe du monde 2018. La France a la meilleure équipe, le meilleur onze de départ, le meilleur entraîneur-chef, l’élan, la confiance, le butin.

Qu’est-ce que l’Allemagne a en retour, à part un manager à la sortie, le meilleur milieu tenant du monde (Joshua Kimmich) qui finit par jouer à l’arrière droit, et une défense louche ?

Gab Marcotti : Bon… Alors d’abord, ne te flatte pas. L’Allemagne est le plus grand rival de tout le monde : les Hollandais, les Italiens, les Anglais… c’est inévitable. L’Allemagne est la référence en Europe et, en particulier, à l’Euro. Il y a une raison pour laquelle l’Allemagne l’a gagné plus de fois que quiconque. Il y a une raison pour laquelle l’Allemagne a également atteint les demi-finales dans chacun des trois derniers euros.

Donc, franchement, le fait que la France soit favorite ne me dérange pas vraiment. Ils étaient favoris en 2016 contre le Portugal à l’État de France aussi, non ? Comment ça s’est passé ? En fait, n’étaient-ils pas Les Bleus favoris lorsque la France a rencontré l’Allemagne en quart de finale à Rio en 2014, après que l’Allemagne ait failli être éliminée par l’Algérie ? Nous savons comment cela a fonctionné. Et oui, Mats Hummels, qui a marqué ce jour-là, est de retour. Quel chanceux êtes-vous.

La France entre dans l’Euro en tant qu’équipe en forme et favorite à ajouter à sa couronne de la Coupe du monde 2018. Mais ils devront battre l’Allemagne en groupe pour prouver qu’ils sont l’équipe à battre. Valerio Pennicino/Getty Images

Je ne vais pas nier que la France a une meilleure équipe et un meilleur onze, mais c’est un sport d’équipe. Tu veux traverser ça ? Faisons le.

Commençons par le gestionnaire. Je ne nierai pas que Jogi Low a connu une période difficile en tant que manager ces derniers temps et qu’il a un goût un peu acquis. Je suis sûr que le Français Didier Deschamps est plus amusant en soirée, mais Low a déjà gagné et il sait que c’est son dernier hourra. Cela a une façon de clarifier, de simplifier ; il n’a pas besoin de construire l’avenir de l’Allemagne ici, il a juste besoin d’une performance sur 7 matchs.

Il fera simple. Il suivra le scénario que les équipes allemandes ont utilisé au niveau du club pour réussir : attaque et presse. Les joueurs comprennent la situation et feront le reste.

Que va faire Deschamps ? Récompenser ses favoris avec des places dans l’alignement, jouer quatre défenseurs centraux à l’arrière et simplement demander à Paul Pogba de poursuivre longtemps Kylian Mbappe, Antoine Griezmann et Karim Benzema ? Vraiment sophistiqué, ça. Vraiment moderne. Vous avez peut-être la confiance et l’arrogance, mais vous avez un entraîneur fondamentalement conservateur et défensif.

Cela a fonctionné en 2018 parce que l’Argentine de Jorge Sampaoli était en mission d’autodestruction et parce que l’achèvement de la Belgique était terminé. Ne soyez pas trop arrogant…





Laurens : Je pense que vous avez dû regarder la Coupe du monde d’un autre sport en 2018 ! La France a détruit l’Argentine non pas à cause de Sampaoli, mais surtout parce que Mbappe était injouable ce jour-là. Quelle finition était « off » pour la Belgique en demi-finale ? Ils avaient beaucoup de ballon et ne pouvaient rien faire avec. Ils en sont encore tellement bouleversés que ça me fait encore rire !

Si quoi que ce soit, la France est devenue « vieille école » sous Deschamps. Vous gagnez parce que vous êtes pragmatique, et Deschamps est un gagnant par essence. Quarts de finale en 2014, finale en 2016, vainqueur en 2018 : personne n’a fait mieux et certainement pas « Jogi Bear », qui a clairement perdu la main et attend avec impatience sa retraite.

Low a eu plus de vies qu’un chat ces dernières années. Comment a-t-il survécu au fiasco de 2018 ? Comment a-t-il surmonté la défaite humiliante 6-0 contre l’Espagne, ou la défaite plus embarrassante contre la Macédoine du Nord ? Donc, désolé mais nous ne le craignons pas, et nous ne craignons pas non plus Hummels, qui était l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde en 2014, mais qui n’est même plus le meilleur du Borussia Dortmund !

L’Allemagne peut attaquer et appuyer autant qu’elle veut. Avec le retour en tête de Benzema, après cinq ans et demi d’absence de Les Bleus, c’est une équipe beaucoup plus forte. Ils jouent différemment qu’en 2018, avec plus de balle et plus de flair. Le trio de tête de Benzema, Mbappé et Griezmann est sûrement le meilleur trio de tête de cette compétition. Mbappé lui-même est un joueur différent et plus mature qu’il y a trois ans.

N’Golo Kante est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde et peut dominer n’importe quelle équipe et n’importe quel match par lui-même. Lorsqu’il joue aux côtés de Pogba, ils n’ont encore perdu qu’un seul match (21 victoires et six nuls en 27 sélections ensemble). La France a tout, y compris l’arrogance dont vous parlez. Mais qui s’en soucie ?

Et au fait, l’Allemagne a remporté la Coupe du monde en 2014 avec trois défenseurs centraux dans ses quatre arrières (Boateng, Hummels, Howedes), donc nous avons juste fait un meilleur en 2018. Et la France n’a jamais rien mis dans le même panier, alors ils ont gagné ‘ Je ne commence pas mardi…

jouer 1:26 Le vainqueur de la Coupe du monde Sami Khedira partage ses réflexions sur l’Allemagne et les pays phares du groupe F.

Marcotti : Ours Jogi ? Juls chic. Je parie qu’il n’a jamais entendu ça avant.

Écoutez, je ne vais pas prétendre que l’Allemagne a de meilleurs joueurs ou que la France n’est pas favorite, mais vous voudrez peut-être atténuer un peu l’arrogance.

L’Allemagne a un meilleur gardien (Manuel Neuer contre Hugo Lloris). Ils ont un milieu de terrain plus talentueux – ouais, j’aime aussi Kante, mais quand il s’agit de choses que les milieux de terrain sont censés faire lorsqu’ils sont en possession, je prendrai Ilkay Gundogan ou Toni Kroos… les passes décisives.

Je sais que vous êtes super excité pour le retour de Benzema, mais l’Allemagne a aussi un gars de retour, Thomas Muller, et lui aussi a réalisé une chose ou deux. Et l’Allemagne a de la largeur et des gars en tête-à-tête comme Leroy Sane et Serge Gnabry que, franchement, la France n’a pas.

J’admets que je n’ai aucune idée de la version de Low que nous verrons et s’il améliorera ou empirera les choses, mais je sais que Deschamps ne fera pas la France plus que la somme de leurs parties. C’est pourquoi je suis heureux d’appuyer l’Allemagne.

Laurens : Et je suis heureux de pencher la France, bien sûr. Ce sera un match de football fantastique, avec deux équipes pleines de joueurs de classe mondiale. Les Bleus sont probablement les favoris, mais nous savons que cela ne signifie pas toujours que vous gagnerez la partie.

L’histoire du football est prête pour un autre chapitre épique entre la France et l’Allemagne, comme les années précédentes. C’est Deschamps contre Low, Raphael Varane contre Hummels, Benzema contre Muller, Mbappe contre Kai Havertz. Kante vs Kroos : la liste des combats individuels est énorme. Cependant, les gagnants seront ceux qui sont les plus forts collectivement. Et je pense toujours que ce sera la France.