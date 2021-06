Pourquoi la fragile Naomi Osaka est-elle même allée à Roland-Garros si elle combattait des démons mentaux?

Annonçant sa décision de s’éloigner des courts en terre battue de Roland-Garros après le premier tour cette semaine, Osaka a révélé qu’elle souffrait. «Longs accès de dépression» depuis l’US Open en 2018.

« Quiconque me connaît sait que je suis introverti, » Osaka a ajouté dans son annonce de retrait.

«Bien que la presse de tennis ait toujours été gentille avec moi – et je tiens particulièrement à m’excuser auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser – je ne suis pas un orateur public naturel et je reçois d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde entier. «

Bien que Piers Morgan, comme le rent-a-gob, vous fasse croire le contraire, Osaka semble vraiment aux prises avec les attentes et les obligations qui accompagnent son statut de l’une des principales sommités du monde du sport.

Péniblement timide, la jeune femme de 23 ans trébuche souvent à travers des interviews et des conférences de presse, reconnaissante juste de survivre à l’épreuve. Son comportement hors du terrain pourrait difficilement entrer en contraste avec le personnage graveleux qu’Osaka a démontré sur son chemin pour remporter quatre titres du Grand Chelem.

Selon sa déclaration, Osaka va maintenant s’éloigner du tennis, ce que la plupart des observateurs sensés espèrent pouvoir lui donner l’espace dont elle a besoin pour réfléchir à sa destination. Une absence prolongée du sport n’est pas ce que tout le monde veut – c’est clair.

Ce qui est tout aussi évident, cependant, c’est que la débâcle de Roland-Garros a peu contribué au bien-être personnel d’Osaka, ou à la cause pour laquelle elle prétend faire campagne.

Son omerta médiatique a peut-être projeté à nouveau les problèmes de santé mentale dans la conscience plus large, mais nous vivons maintenant dans un monde tellement saturé d’histoires de dépression et d’angoisse mentale qu’elles deviennent monnaie courante, induisant des regards plutôt que de la sympathie. C’est particulièrement le cas quand on vient de quelqu’un qui est l’athlète féminine la mieux payée au monde, empochant 37 millions de dollars par an au dernier décompte de Forbes.

En tant que telle, Osaka s’est laissée ouverte aux accusations d’être privilégiée et choyée, tentant de se soustraire à un aspect de son travail que les petits noms considèrent comme l’une de leurs seules chances de s’engager avec les médias et de gagner une certaine publicité.

Osaka semble contente d’attirer l’attention et de profiter de sa plate-forme, mais uniquement à ses propres conditions – qu’il s’agisse de lancer une nouvelle collaboration de maillots de bain menant à Roland-Garros ou de défendre la cause Black Lives Matter.

Concernant ce dernier, n’oublions pas qu’Osaka a déclaré unilatéralement qu’elle se retirait de la demi-finale du Southern and Western Open aux États-Unis en août dernier suite à la fusillade policière de Jacob Blake.

À cette occasion, et craignant sans aucun doute que leurs propres informations d’identification au réveil soient remises en question, les organisateurs ont répondu en suspendant le jeu pendant tout le tournoi pendant une journée, sans égard pour les autres concurrents du tournoi.

Osaka a rapidement annulé sa décision – par persuasion ou autrement – et a fini par jouer sa demi-finale avant de se retirer de la finale en raison d’une blessure.

Cette fois-ci, les patrons du tennis ont adopté une position plus dure, les organisateurs des quatre Grands Chelems se regroupant pour avertir Osaka qu’elle risquait d’être expulsée en raison de sa récalcitrance à Paris.

Le balayage par le compte Twitter de l’Open de France – qui a partagé des images de diverses stars exerçant des fonctions médiatiques, avec la légende « Ils ont compris la mission » – était mesquin et mal conçu, mais la réponse globale a été robuste et sans équivoque: soit vous jouez selon les règles, soit vous ne jouez pas du tout.

Parmi ses collègues joueurs, il est difficile d’en trouver beaucoup qui ont ouvertement soutenu la position d’Osaka – comme la star japonaise elle-même semble l’avoir réalisé tardivement.

«Je la comprends, mais pour moi, sans la presse, sans les gens qui écrivent les nouvelles et les réalisations que nous avons dans le monde, nous ne serons probablement pas les athlètes que nous sommes aujourd’hui». a déclaré l’icône des hommes Rafael Nadal.

Cela semblait être le thème dominant – la sympathie, mais pas de réelle volonté de changer fondamentalement la relation actuelle entre les joueurs de tennis et les médias qui les couvrent.

Cela nous amène à notre prochaine question: qu’attendait exactement Osaka avec sa campagne? Un monde où les joueurs peuvent choisir leurs obligations de presse d’après-match quand ils en ont envie?

Au mieux, cela semble être un pipedream millénaire malavisé – au pire, il semble myope et égocentrique, et est une munition parfaite pour Piers Morgan.

En projetant ses luttes personnelles sur une scène plus large, Osaka a supposé qu’elles étaient dans le meilleur intérêt de tous dans son sport, alors que de nombreux autres joueurs seraient en désaccord.

Osaka se trouve maintenant dans un désordre en grande partie de son propre fait, commençant une campagne qu’elle n’est pas en mesure de terminer. Pourquoi tenter de changer les principes fondamentaux d’un sport alors que vous êtes clairement si délicat, en vous concentrant simplement plus sur vous-même alors que ce que vous vouliez en était moins? Les journalistes, quant à eux, seront laissés sur la pointe des pieds autour d’Osaka à l’avenir, craignant de poser les questions difficiles en cas de défaite qui devraient être posées à elle ou à tout autre joueur.

Compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas insensible de se demander pourquoi Osaka s’est même présenté à Roland-Garros cette année. Elle – ou du moins les membres de son équipe – aurait pu voir la réponse à ses plans médiatiques venir et s’y préparer. Après tout, Osaka a même fait allusion au refus dans son message initial de boycott des médias, parlant de sa volonté d’accepter les amendes qui découleraient du renoncement à ses obligations.

Osaka aurait pu se sauver plus de tourments en annonçant à l’avance qu’elle se sentait trop fragile pour jouer à Paris, une décision qui aurait précipité une discussion similaire sans en faire le cirque de mi-tournoi qu’il est maintenant devenu.

Osaka a pris la bonne décision en se retirant à Paris – mais c’est peut-être une décision qu’elle aurait dû prendre encore plus tôt.

Par Liam Tyler