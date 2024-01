Pourquoi la fin de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza est encore loin

Lorsqu’il s’agit de la guerre entre Israël et le Hamas et de l’avenir de la bande de Gaza – ou du conflit israélo-palestinien plus large d’ailleurs – il est grand temps d’abandonner la soi-disant vanité du « jour d’après ». C’est bien intentionné, bien sûr, et suggère une transition logique d’un conflit actif à une nouvelle réalité post-conflit, marquée par des changements significatifs dans la politique, l’économie et l’environnement sécuritaire de Gaza. Mais la notion de lendemain ne rentre vraiment pas ici. Il est peu probable qu’il y ait une ligne claire séparant les activités militaires israéliennes d’une période post-conflit au cours de laquelle l’accent sera mis sur la gouvernance et la reconstruction. En effet, ces derniers temps, je penche pour la conclusion déprimante de mon inestimable collègue Nathan Brown, qui argumente qu’il n’y aura probablement pas de lendemain, seulement un « long crépuscule de désintégration et de désespoir ».

Peut-être que les choses tourneront un peu mieux que cela. Selon un rapport, Israël pourrait être prêt à suspendre les combats pendant deux mois, à se redéployer des principaux centres de population et à libérer certains prisonniers palestiniens en échange de la libération de tous les otages israéliens détenus à Gaza. Le Hamas a rejeté cette idée, mais des négociations pourraient être en cours qui pourraient néanmoins aboutir à une sorte d’accord.

Si quelque chose comme cela se produisait, l’avenir de Gaza semblerait un peu plus prometteur. Mais cela ne mettrait pas fin à la guerre.

En fait, plusieurs défis suggèrent que le travail sera long. L’administration américaine pourrait bien décider de publier les « paramètres Biden », exposant son point de vue sur ce à quoi pourrait ressembler une solution à deux États et les mesures que chaque partie pourrait prendre pour y parvenir. Mais il est difficile d’imaginer une action sérieuse pour atteindre cet objectif dans un avenir proche. En effet, la majeure partie de l’année 2024 sera presque certainement consacrée à la gestion de la crise à Gaza plutôt qu’à la promotion d’une initiative de paix plus large. Si l’administration Biden obtenait un second mandat – parallèlement à des changements de direction en Israël et à Ramallah – il serait peut-être possible d’imaginer une voie meilleure et plus lumineuse pour les Israéliens et les Palestiniens.

En attendant, il y a fort à parier qu’Israël continuera à opérer militairement à un certain niveau à Gaza tout au long de cette année. Pourquoi? Parce qu’il est hautement improbable qu’il y ait un gouvernement central ou une force de sécurité autre que celle d’Israël, prête à garantir que le Hamas ne réapparaisse pas en tant que force militaire. Dans le meilleur des cas, il faudrait un an pour former et déployer les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, et cela ne prend pas en compte la politique d’un retour de l’Autorité palestinienne à Gaza, qui n’est pour l’instant qu’une expérience de pensée.

Dans les mois à venir, Israël mettra presque certainement fin à ses opérations aériennes et d’artillerie de la taille d’une division en faveur d’opérations de la taille d’une brigade, axées sur le renseignement, s’attaquant aux tunnels du Hamas, aux lance-roquettes résiduels et aux cibles des dirigeants. Mais cela ne signifie pas qu’il puisse crier victoire sur le groupe. C’est une chose de briser le commandement et le contrôle centralisés du Hamas ; c’en est une autre de tuer tous ou même la plupart des combattants du groupe. Ces dernières semaines, le Hamas, dans le nord de Gaza, a lancé un barrage de roquettes sur l’espace aérien israélien depuis les zones que les forces israéliennes s’efforçaient de nettoyer.

Il est difficile d’imaginer une grande stabilité à Gaza alors qu’Israël tente, à juste titre, de traquer et de tuer les dirigeants du Hamas qui sortent des tunnels. Appelez cela le « Catch-22 » de Gaza : Israël ne partira pas à moins de disposer de forces suffisantes pour garantir ses besoins en matière de sécurité. Mais la création d’un environnement de sécurité satisfaisant nécessite la fin de la présence militaire israélienne. Et à la suite de la montée en puissance du Hamas le 7 octobre, à qui Israël va-t-il faire confiance pour empêcher une nouvelle attaque ?

Alors que nous approchons de la fin du quatrième mois de guerre entre Israël et le Hamas, il n’existe toujours pas de véritable plan pour déterminer qui ou quoi gouvernera à Gaza, même pendant une phase de transition ou de stabilisation, et encore moins de manière permanente. Il n’existe pas d’approche clé en main réaliste. L’idée israélienne selon laquelle les grands clans familiaux seront capables de maintenir l’ordre, qui rappelle les ligues villageoises soutenues par Israël en Cisjordanie dans les années 1970, est vouée à l’échec. Les Palestiniens qui coopèrent avec Israël seront soit intimidés par le Hamas, soit pire. Les principaux États arabes ne déploieront pas leurs forces pendant que les Israéliens opèrent militairement. En aucun cas, ils ne voudraient courir le risque de surveiller les Palestiniens ou de réprimer une insurrection du Hamas. L’Égypte pourrait accepter de jouer un rôle dans la sécurité des frontières et d’aider à former les forces de sécurité palestiniennes, mais elle ne s’engagera pas. Et une force sanctionnée par les Nations Unies, ou une tutelle sur le modèle du Kosovo, est une pensée magique.

La gouvernance palestinienne de Gaza est, bien sûr, la réponse, mais il y a peu de chances d’un retour imminent de l’AP – 17 ans après avoir perdu le contrôle du territoire au profit du Hamas lors d’un affrontement armé. Former des milliers de forces de sécurité palestiniennes serait une première étape logique, mais cela prendra jusqu’à un an, voire plus. Même si cela devait se produire, l’Autorité palestinienne n’a aucune crédibilité en Cisjordanie, et encore moins à Gaza. Les élections pour un nouveau Conseil législatif palestinien et un nouveau président sont à des années-lumière. Et étant donné la faiblesse de l’AP, elle aurait besoin du soutien du Hamas à Gaza pour revenir au pouvoir. Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a ouvertement a appelé à la participation du Hamas dans une structure de gouvernement post-conflit, ce qu’Israël rejettera certainement.

Le Hamas, pour sa part, n’a pas l’intention de céder Gaza. À l’état actuel des choses, il pourrait bien survivre à la campagne militaire israélienne avec une partie de ses moyens militaires intacts. Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza et architecte de l’attaque du 7 octobre, a bien l’intention d’attendre la fin des Israéliens et d’échanger les otages israéliens que le Hamas a pris ce jour-là contre des milliers de Palestiniens emprisonnés et une cessation des hostilités.

Certains responsables de l’AP ont laissé entendre que le Hamas devait reconsidérer ses politiques. Mais étant donné la montée en puissance La popularité du Hamas, en particulier en Cisjordanie, il est difficile d’imaginer qu’un projet de gouvernance unifiée de la Cisjordanie et de Gaza ne nécessiterait pas l’assentiment du Hamas. L’AP, affaiblie à la fois par ses propres pratiques corrompues et autocratiques et par les politiques annexionnistes d’Israël en Cisjordanie, semble manquer de crédibilité et de légitimité pour gouverner seule.

Les experts israéliens pourraient parier sur qui quittera ses fonctions en premier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou le président américain Joe Biden. Mais à l’heure actuelle, en l’absence de mécanisme permettant de destituer le dirigeant israélien, il est plus que probable qu’il soit là pendant un certain temps, peut-être même jusqu’à l’élection présidentielle américaine de cette année. Et Netanyahu a déjà montré à quel point il peut être un partenaire problématique, en déployant une stratégie du simple dire non face aux aspirations des États-Unis et des États arabes à un scénario d’après-conflit.

Netanyahu se bat pour sa survie politique et peut-être pour sa liberté suite à son inculpation et à son procès pour corruption en cours. Il tentera de prolonger la guerre le plus longtemps possible dans l’espoir de remporter une victoire rédemptrice. Il s’efforcera également de manipuler les termes de toute commission d’enquête d’État, d’éviter toute responsabilité personnelle dans les échecs des renseignements et des opérations qui ont conduit à la guerre, et jouera sur les craintes israéliennes au lendemain du 7 octobre pour faire campagne contre toute pression de la part des autorités. Les États-Unis doivent faire pression sur lui en faveur d’un État palestinien.

Aussi difficile que cela puisse paraître, Netanyahu est toujours à la recherche d’une solution miracle qui pourrait le sauver. Et il n’a pas abandonné la possibilité d’un accord de normalisation israélo-saoudien négocié par les États-Unis. Le prix d’un tel accord a augmenté et il est probable qu’il coûterait à Netanyahu son gouvernement, à savoir le statut d’État palestinien. Biden souhaite également maintenir ouverte l’option saoudienne, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il ne semble pas disposé à rompre avec Netanyahu.

La flexibilité dont dispose le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane après l’augmentation exponentielle du nombre de morts palestiniens à Gaza n’est pas claire. On ne pourrait pas supposer grand-chose. Les principaux États arabes ont clairement indiqué que le soutien politique et financier à la reconstruction de Gaza dépendra du retrait d’Israël de la région et de son accord sur une solution à deux États. Pourtant, si Washington était prêt à répondre aux principales exigences de Mohammed ben Salmane concernant un pacte de défense mutuelle et une assistance au programme nucléaire saoudien, qui sait ce qu’il pourrait faire.

Netanyahu aimerait clairement voir Donald Trump réélu et croit sans aucun doute qu’une présidence Trump allégerait la pression sur lui pour des compromis sur la question palestinienne, tandis que Trump, toujours transactionnel, serait prêt à faire pression pour un accord israélo-saoudien. Le fait que Netanyahu pense clairement à sa propre survie au lieu de travailler avec les Américains sur une stratégie réalisable pour Gaza après la guerre montre à quel point il sera difficile de faire des progrès significatifs à Gaza cette année.

Biden a clairement indiqué qu’il s’engageait à je n’y retourne pas au statu quo tel qu’il existait le 6 octobre. C’est une aspiration bien intentionnée. Mais si cela nécessite la création d’un Gaza sans Hamas qui ne puisse pas menacer Israël et d’un processus de paix israélo-palestinien crédible basé sur deux États, les chances sont minces, voire nulles. Et Slim a déjà quitté la ville…