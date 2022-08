Pourquoi la FIFA a-t-elle suspendu l’AIFF et quelles en seront les conséquences

L’instance dirigeante internationale du football, la FIFA, a publié mardi une courte déclaration annonçant une décision majeure concernant le sport en Inde. La toute-puissante FIFA a déclaré qu’elle avait “décidé à l’unanimité de suspendre l’AIFF avec effet immédiat” et que l’Inde perdrait les droits d’organisation de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 qui se tiendrait dans moins de deux ans. de mois à partir de maintenant.

Maintenant, la grande question : Pourquoi a conduit la FIFA à prendre une mesure aussi drastique à moins de deux mois d’un événement phare ? News18 vous donne un aperçu de toute la saga et de ce qui vous attend pour l’avenir.

Le bordel administratif

En décembre 2020, le troisième mandat de l’ancien président de l’AIFF, Praful Patel, a pris fin. Conformément au Code du sport, un chef de fédération ne peut rester en fonction plus de 12 ans. Cependant, Patel, citant une affaire en instance devant la Cour suprême depuis 2017, a continué à prolonger son mandat sans tenir d’élections jusqu’à ce que la question d’une nouvelle constitution de l’AIFF soit réglée par la Cour suprême.

L’intervention SC

Suite à cela, plusieurs responsables de diverses unités de l’État ainsi que l’ancien gardien de but de Mohun Bagan, Kalyan Chaubey, ont approché le SC pour intervenir dans l’affaire.

COA pour exécuter AIFF

Le 18 mai, SC a rendu un verdict forçant Patel et son comité exécutif à démissionner tout en nommant un comité d’administrateurs de trois membres pour gérer les affaires quotidiennes de l’AIFF. Il comprenait le juge de haut niveau AR Dave, l’ancien CEC SY Quraishi et l’ancien capitaine de l’équipe de football indienne Bhaskar Ganguly.

L’équipe FIFA-AFC rencontre le COA

En juin, une équipe de la FIFA-AFC s’est rendue en Inde pour s’entretenir du gâchis et a finalement fixé un délai pour faire approuver une constitution d’ici le 31 juillet et organiser des élections d’ici le 15 septembre.

Clauses discriminatoires et illogiques

Le COA a soumis un projet final de constitution au SC le 16 juillet, mais il a été mal accueilli par les unités étatiques de l’AIFF. Ils étaient mécontents de plusieurs dispositions et un panel de sept membres les représentant a également écrit à la FIFA concernant plusieurs clauses discriminatoires et illogiques.

Les clauses litigieuses

Le plus important d’entre eux était la composition du comité exécutif de l’AIFF qui devrait désormais être composé de 50 % d’« acteurs éminents » conformément à la nouvelle constitution. C’est contraire aux statuts de la FIFA.

En outre, le COA a également apporté des modifications aux textes sur la meilleure ligue de football indienne et sur le fonctionnement de sa relégation/promotion. Il a également déclaré que l’AIFF dirigera la ligue supérieure. Cela aurait pu conduire à une bataille entre la I-League et la Super League indienne pour revendiquer le statut de leader, ce qui était déjà réglé en 2018.

Pourquoi l’interdiction ?

La FIFA a déclaré qu’elle interdisait l’AIFF “en raison de l’influence indue de tiers, ce qui constitue une grave violation” de ses statuts.

Les conséquences

Une conséquence immédiate est que l’Inde a, à partir de maintenant, perdu le droit d’accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 qui devait se tenir du 11 au 30 octobre et pour laquelle les billets ont récemment été mis en vente.

Dans le cas où l’événement serait déplacé hors du pays, la participation de l’Inde serait sérieusement menacée puisqu’elle n’était qualifiée que de pays hôte.

Il est possible que l’équipe senior indienne soit interdite de participer à des événements internationaux, les clubs peuvent également être exclus des tournois continentaux. De plus, les clubs peuvent également ne plus être en mesure de recruter des joueurs étrangers.

Une lueur d’espoir

Cependant, la FIFA a également déclaré que la “suspension sera levée une fois qu’une ordonnance de création d’un comité d’administrateurs pour assumer les pouvoirs du comité exécutif de l’AIFF aura été abrogée et que l’administration de l’AIFF reprendra le contrôle total des affaires quotidiennes de l’AIFF”.

Ce qui suscite encore plus d’espoir, c’est que la FIFA est en contact avec le gouvernement indien pour une résolution rapide.

“La FIFA est en contact constructif constant avec le ministère indien de la Jeunesse et des Sports et espère qu’une issue positive à l’affaire pourra encore être obtenue”, a déclaré la FIFA.

