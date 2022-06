Pourquoi la Fed risque une récession

Les craintes de récession s’intensifient alors que la Réserve fédérale se lance dans une campagne agressive pour augmenter les taux d’intérêt, et les politiciens et les membres du public se demandent de plus en plus pourquoi les banquiers centraux envisagent de causer des difficultés à l’économie.

La réponse courte est : c’est l’outil dont dispose la Fed pour maîtriser l’inflation.

La banque centrale tente de forcer la hausse des prix à ralentir. Pour ce faire, il augmente les taux d’intérêt, ce qui rend les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les emprunts commerciaux plus coûteux. À mesure que l’argent devient plus cher, il pèse sur les dépenses et l’embauche, affaiblissant le marché du travail et l’économie en général, peut-être notamment. Une croissance plus lente donnera à l’offre une chance de rattraper la demande.

Le processus d’ajustement est déjà désagréable : les cours des actions ont chuté, les ventes de maisons commencent à ralentir et le chômage devrait augmenter. Mais la Fed a un moyen de ramener l’inflation en ligne, et c’est en martelant les ménages et les entreprises jusqu’à ce qu’ils cessent de dépenser autant. Les banquiers centraux ont reconnu que la transition pourrait être cahoteuse et qu’une récession est un risque réel.