Pourquoi la FCC a infligé une amende de 150 000 $ à Dish Network pour déchets spatiaux

Nous sommes entourés de déchets et la Federal Communications Commission essaie de faire quelque chose.

Puisque nous parlons de la FCC, qui réglemente les communications et les ondes, nous ne parlons pas des déchets les plus connus dans les océans et sur terre. C’est le chemin des déchets, tout en haut du ciel : les débris spatiaux, un problème toujours croissant à cause de toutes les choses que nous projetons dans les airs, dont une grande partie ne retombera pas de sitôt. Cette catégorie comprend – et relève de la compétence de la FCC – les satellites de communication.

La FCC a infligé une amende unique à Dish Network pour ne pas avoir respecté un plan d’atténuation des débris pour son satellite EchoStar-7. Dish va désormais payer 150 000 $ et mettre en œuvre diverses mesures pour garantir que ses autres satellites ne subissent pas le même sort. La sanction pourrait être un signe des choses à venir, à la fois de la surveillance accrue de la FCC et de sa nécessité, en raison de la quantité croissante de débris spatiaux là-haut.

Le chef du Bureau d’application de la FCC, Loyaan A. Egal, a qualifié cette décision de « percée », affirmant dans un communiqué qu’elle montrait « très clairement que la FCC disposait d’une forte autorité d’application et de la capacité d’appliquer ses règles d’importance vitale en matière de débris spatiaux ».

Cela survient quelques mois après que l’agence a créé un bureau spatial dédié chargé de superviser les communications spatiales. Auparavant, cette tâche était confiée à un Bureau international, désormais divisé en Bureau spatial et Bureau des affaires internationales. Cela survient également alors que les satellites sont devenus un moyen d’accès à Internet plus viable et plus courant, en partie grâce au Starlink d’Elon Musk, qui a apporté un Internet haut débit et à faible latence aux endroits les plus reculés du monde et aux premières lignes du territoire russe. guerre en Ukraine. Avec son réseau de milliers de petits satellites en orbite basse, il suscite également des inquiétudes concernant la pollution lumineuse, la surpopulation et les déchets.

À mesure que les orbites sont de plus en plus encombrées de déchets qui ne peuvent pas être contrôlés ou déplacés, il devient plus probable que ces débris entrent en collision avec des éléments qui ne sont pas des déchets. Comme l’a noté Rebecca Heilweil de Vox en 2021 après que la Russie a abattu un vieux satellite avec un missile, répandant des débris partout :

Ces fragments tournent à des vitesses incroyablement rapides et risquent de toucher des satellites actifs qui alimentent des technologies critiques, comme la navigation GPS et les prévisions météorologiques. Les débris spatiaux comme celui-ci sont en réalité si dangereux que les responsables de la sécurité nationale craignent qu’ils puissent être utilisés comme arme dans une future guerre spatiale. … Ces risques n’ont fait qu’accroître les inquiétudes selon lesquelles nous sommes loin de résoudre le problème des débris spatiaux, d’autant plus que des entreprises privées et des gouvernements étrangers lancent des milliers de nouveaux satellites en orbite, créant inévitablement encore plus de débris spatiaux.

On estime qu’il y avait au moins 100 millions de débris spatiaux de plus d’un millimètre autour de la Terre. Il existe beaucoup moins de moyens de le nettoyer. Bien que la zone autour de la Terre soit vaste, ce qui rend les collisions improbables pour l’instant, elle ne fait que devenir de plus en plus encombrée, en particulier dans les orbites inférieures occupées par les satellites Starlink, qui ont également moins d’espace libre.

Mais il convient de noter que la première mesure de lutte contre les débris spatiaux de la FCC n’a pas été prise contre SpaceX, la société qui appartient à Musk, qui enfreint notoirement les règles, mais contre une société plus ancienne dotée d’une technologie satellitaire plus ancienne. Le satellite Dish en question a été lancé en 2002 et le plan de réduction des débris remonte à 2012. Le satellite a atteint la fin de sa vie l’année dernière et le plan était d’utiliser son dernier carburant restant pour parcourir 300 kilomètres, soit environ 190 miles. , au-dessus de son orbite actuelle. Mais Dish a mal calculé la quantité de carburant restant et n’a pu amener le satellite qu’à 122 kilomètres, soit un maigre 75 milles, au-dessus de cette orbite.

Le satellite de Dish diffère des satellites beaucoup plus récents de Starlink à plusieurs égards. Tout d’abord, il est beaucoup plus gros : l’EchoStar-7 pesait un peu plus de 9 000 livres au lancement, tandis que les satellites Starlink pèsent entre 575 et 1 750 livres. La durée de vie de 20 ans de l’EchoStar est également plus longue. Les satellites Starlink ont ​​en moyenne cinq à sept ans, après quoi ils sont déplacés dans l’atmosphère pour se consumer en très petites particules, ce qui, espérons-le, ne constitue pas un danger pour nous, mais sur lequel la recherche scientifique fait défaut.

Différents types de satellites ont également des orbites très différentes. Les satellites Starlink créent un réseau interconnecté au-dessus de la Terre sur une orbite relativement basse à environ 350 milles au-dessus de nous. Cela signifie que le temps nécessaire pour envoyer des signaux entre eux et la planète est plus court, ce qui permet des temps de latence faibles. Les satellites de Dish se trouvent beaucoup plus haut – à 22 000 milles au-dessus de la Terre – et se déplacent avec la rotation de la planète pour rester au même endroit à tout moment.

Tout cela signifie que Dish n’a besoin que de quelques satellites pour couvrir une zone, mais le temps de latence est trop long pour prendre en charge le streaming, les jeux et la vidéoconférence (ce satellite particulier était destiné à la diffusion télévisée). Cela les place également trop haut pour simplement se diriger vers le bas dans l’atmosphère et brûler comme les satellites de Starlink. Au lieu de cela, ils se déplacent vers une « orbite cimetière », hors de la trajectoire des satellites fonctionnels, où ils flottent dans l’espace pendant des centaines d’années.

Avec la FCC prête, disposée et capable de réguler les étendues intérieures et extérieures de l’espace, Starlink pourrait bien se diriger vers sa propre collision. Pas avec des déchets spatiaux, mais avec une agence gouvernementale et des réglementations. Ce sont deux choses dont Elon Musk ne se soucie pas (à moins qu’il ne reçoive une subvention qui maintient son entreprise à flot), il sera donc intéressant de voir à quel point Starlink a suivi de près les accords qu’il a conclus avec la FCC pour être autorisé à lancer des milliers de dollars. satellites dans le ciel.

Dish a déclaré à Vox dans un communiqué que la FCC n’a pas estimé que son satellite « pose des problèmes de sécurité en matière de débris orbitaux », ajoutant qu’elle « a une longue expérience en matière de pilotage en toute sécurité d’une grande flotte de satellites et prend au sérieux ses responsabilités en tant que titulaire de licence FCC ». »

Quant à cette pénalité de 150 000 $, même si elle est peut-être la première du genre, c’est aussi une cacahuète pour Dish, qui avait un revenu net de près d’un milliard de dollars en 2022.