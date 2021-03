Pourquoi la famille royale s’appelle The Firm? Le surnom puissant du prince Philip qui est resté

Meghan Markle est sur le point de lever le voile sur sa décision de s’éloigner de la vie de royal senior lors de son prochain entretien avec Oprah Winfrey.

La duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont filmé le tell-all il y a plusieurs semaines, et il fera ses débuts en américain dimanche soir avec une émission au Royaume-Uni le lendemain.

Un nouveau clip teaser pour l’interview a été publié montrant Meghan parlant à Oprah de sa relation avec ses beaux-parents.

Dans la vidéo, elle qualifie la famille royale de « The Firm » – un surnom qui a souvent été utilisé pour suggérer un côté plus sombre de la maison de Windsor.

Oprah demande à Meghan ce qu’elle ressent à propos du palais pourrait penser « de vous entendre dire votre vérité aujourd’hui? »

Meghan répond: « Je ne sais pas comment ils pourraient s’attendre qu’après tout ce temps, nous resterions simplement silencieux s’il y a un rôle actif que The Firm joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet. »







(Image: NBC)



Le nom aurait été inventé par le prince Philip, qui aurait fait référence à son mariage avec The Firm lorsqu’il a noué le nœud avec la princesse Elizabeth de l’époque avant qu’elle ne devienne reine.

On pense également qu’il fait référence au noyau des membres de la famille royale au cœur de la famille, des rapports suggérant que la liste des huit a dû être réorganisée récemment.

Le prince Andrew a pris du recul par rapport à ses fonctions royales après avoir été pris dans le scandale Jeffrey Epstein – et avoir accordé une interview à Newsnight sur un accident de voiture l’année dernière.







(Image: Getty Images)



La liste des huit a également perdu Meghan et Harry quand ils ont décidé de quitter leurs rôles de membres de la famille royale et de commencer une nouvelle vie en Amérique.

On dit maintenant qu’il inclut la reine et le prince Philip, le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge; Prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex; Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles et la princesse Anne.

Le nom The Firm est resté et a été régulièrement utilisé pour référencer la famille royale au fil des ans.







(Image: Getty)







Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de la reine, Charles, William, Kate, Harry, Meghan, George, Charlotte, Louis, Archie et le reste de la famille. Nous enverrons les meilleures nouvelles de Royal directement dans votre boîte de réception pour que vous ne manquiez rien. Inscrivez-vous à notre newsletter ici.

La biographe royale Penny Junor l’a même utilisé comme titre d’un livre sur la famille – l’appelant The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor.

Il y avait aussi une référence à cela dans le film oscarisé Le discours du roi avec le personnage de Colin Firth du roi George VI déclarant: « Nous ne sommes pas une famille, nous sommes une entreprise ».

Cependant, le film a été tourné bien avant que Philip n’épouse Elizabeth et ne trouve le surnom.