Pourquoi la F1 continue de rejeter Mick Schumacher

Aussi malavisés que puissent paraître les commentaires de James Vowles au cours du week-end du Grand Prix d’Italie à propos de Mick Schumacher, il est difficile d’échapper à la conclusion que Schumacher n’est tout simplement pas une priorité pour les équipes de Formule 1.

Son rôle de pilote de réserve chez Mercedes lui a permis de s’accrocher du bout des doigts au rêve de la F1, mais même pendant le temps où il a soutenu que le joueur de 25 ans n’a pas été retenu pour le volant Williams donné à Franco Colapinto pour le reste de 2024, et a également été refusé par Alpine – pour laquelle Schumacher pilote dans le Championnat du monde d’endurance – pour son poste vacant en 2025 (qui est plutôt allé à Jack Doohan).







Cela soulève deux questions : les chances de Schumacher en F1 sont-elles terminées et a-t-il été injustement négligé ?

CHOIX MINCES

Schumacher devrait rester l’an prochain en tant que remplaçant chez Mercedes et continuer à courir en WEC. Mais son véritable objectif est de revenir en F1.

Il y a techniquement deux postes vacants pour 2025, mais étant donné que l’un d’entre eux se trouve au sein de l’écosystème des pilotes Red Bull, le seul siège qui reste vraiment ouvert est chez Sauber, qui, à partir du début de l’année prochaine, sera entièrement détenu par Audi avant son entrée en F1 en 2026.

Le titulaire Valtteri Bottas semble favori pour ce siège mais, avec un lobbying vocal en Allemagne, il y a toujours la possibilité qu’Audi veuille opter pour une équipe entièrement allemande en associant Schumacher à Nico Hulkenberg.

Mais pour l’instant, cela semble désespérément improbable et serait une décision déroutante, même si Schumacher a une relation préexistante avec le nouveau patron d’Audi F1, Mattia Binotto, depuis son passage au sein de l’académie de Ferrari.

Même si quelqu’un d’autre que Bottas devait obtenir ce siège, il semble plus probable qu’il revienne à un débutant : peut-être le protégé de Sauber, Theo Pourchaire, champion de Formule 2 2023, bien que Gabriel Bortoleto, junior de McLaren et géré par Fernando Alonso, actuellement deuxième au classement de la F2, soit passé en position de force.

La carrière de Schumacher en F1 est-elle terminée ?

Mark Hughes

Faites attention à être aussi définitif car il y a toujours des opportunités qui se présentent et des gens qui doivent se retirer à cause d’une blessure ou, peut-être comme Kevin Magnussen, qui obtiennent trop de points sur la licence ; des choses comme ça.

Schumacher est toujours un pilote de F1 connu qui a peut-être besoin d’être branché quelque part, donc je ne dirais pas que sa carrière est définitivement terminée.

Mais je dirais que ses chances d’obtenir un emploi permanent à temps plein en fonction de son mérite ont probablement disparu.

Il est fort probable qu’une autre saison d’inactivité attende Schumacher.

Il restera une option pour toute équipe qui aurait besoin de changer de pilote, mais après avoir été rejeté d’emblée ou ignoré par de nombreuses équipes, les espoirs de Schumacher s’amenuisent. Mais compte tenu de son expérience, il reste dans le coup et ne peut donc pas complètement abandonner tout espoir.

LA F1 A-T-ELLE ÉTÉ INJUSTE ?

La F1 a-t-elle donné sa chance à Schumacher ? Nombreux sont ceux qui estiment que ce n’est pas le cas, et pas seulement les membres de sa famille et ses fans.

Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, a déclaré que c’était « un fait » que Schumacher avait été traité injustement par Guenther Steiner alors qu’il était chez Haas.

Schumacher y a marqué 12 points en 43 départs, même si cela inclut une première saison en 2021 au cours de laquelle Haas a couru avec une voiture qui n’avait pas été développée et qui était en grande partie inchangée par rapport à sa prédécesseure de 2020. Dans les circonstances plus représentatives de 2022, il a été largement surpassé par Kevin Magnussen.

En tout cas, Marko n’avait clairement pas l’impression que c’était le cas. que injuste ; il y avait une option pour amener Schumacher dans le giron de Red Bull pour 2023, mais à la place, la décision malheureuse de signer Nyck de Vries a été prise.

Et il y a un aspect de Schumacher qui le rend peu attrayant pour les équipes : son nom de famille (et le bruit qui l’entoure en conséquence).

Cela a été présenté comme un point positif pour Schumacher, mais ce n’est plus le cas ces derniers temps. Steiner a même déclaré dans une interview à Sky Sports F1 l’année dernière que Haas trouvait contre-productifs les commentaires de son oncle, Ralf Schumacher, et de certains médias allemands.

« Ils [the German media] « J’ai essayé de mettre la pression pour garder Mick et de blâmer l’équipe et je ne pense pas que cela ait été bon pour Mick », a déclaré Steiner.

Pourtant, rien de tout cela n’aurait d’importance si Schumacher était considéré comme plus qu’un simple pilote de F1 décent.

Il l’est certainement et s’il avait une autre chance en F1, il ne ferait pas du mauvais travail et aurait la chance de prouver qu’il a utilisé son temps libre pour travailler sur ses faiblesses.

Mais il est difficile de prétendre qu’il ferait un excellent travail, et c’est ce que recherchent les équipes.

Vowles, qui a suscité une certaine réaction, a déclaré qu’il avait été « stupide » de dire que Schumacher « n’était pas spécial », précisant qu’il avait utilisé ce mot dans le contexte de plusieurs champions du monde, dont Ayrton Senna et Lewis Hamilton. Il a également confirmé qu’il avait présenté ses excuses à Schumacher.

Mais fondamentalement, il a raison. Schumacher n’a jamais montré le potentiel d’une superstar en F1 ; s’il l’avait fait, il n’aurait pas été surpassé par Magnussen – lui-même en route vers la porte de sortie de Haas cette année après avoir été surclassé par Hulkenberg – en 2022 au volant d’une voiture qui pourrait marquer des points.

En F1, ce qui compte, c’est la performance. En fin de compte, Schumacher n’a impressionné aucune des équipes pour lesquelles il a piloté, c’est pourquoi il se retrouve sans cesse sur la liste des options, mais jamais en tête de liste.

Malgré tout, il a deux saisons d’expérience en F1 ainsi que des kilomètres d’essais récents pour Mercedes, McLaren et Alpine, ce qui signifie que, pour l’instant, il est toujours « à jour » en tant que pilote de F1.

Même si c’est le cas, il reste un candidat logique pour un volant étant donné la petitesse du bassin de pilotes ayant une expérience récente en F1.