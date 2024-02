Pourquoi la F1 a rejeté la candidature d’Andretti à rejoindre la grille pour 2025 et 2026

Le rêve de Michael Andretti de devenir propriétaire d’une écurie de Formule 1 a subi un coup dur mercredi lorsque la branche commerciale du sport a rejeté la proposition d’Andretti Global de rejoindre la grille en 2025 ou 2026. La porte est restée entrouverte pour qu’Andretti entre en F1 avec une General Motors. moteur construit en 2028, mais pour une équipe qui prétend être prête à faire ses débuts l’année prochaine, quatre années d’absence sembleront être une attente terriblement longue.

Les raisons de la F1, qui ont été documentées dans une longue déclaration, se résument à la conviction qu’une 11ème équipe à elle seule (c’est-à-dire sans fabricant de groupes motopropulseurs) n’apporterait pas suffisamment de valeur au sport pour justifier le bouleversement de son ajout.

Les raisons sous-jacentes étaient une combinaison des doutes de la F1 sur la compétitivité de l’offre d’Andretti, du fait qu’elle s’appuierait sur un constructeur de moteurs de F1 existant contraint de conclure un accord de fourniture jusqu’à ce que GM soit prêt avec ses propres moteurs, et de la conviction que “F1 apporterait de la valeur à la marque Andretti plutôt que l’inverse. Une partie de la conclusion du communiqué indiquait que la F1 n’était pas en mesure d’identifier “aucun effet positif matériel attendu” sur les résultats financiers du sport à la suite de l’ajout d’Andretti au championnat en 2025 ou 2026.

La décision de la série était en partie basée sur les réponses d’Andretti à une série de questions concernant sa candidature énoncées dans ce que la F1 appelle sa lettre de procédure – un document envoyé au candidat décrivant le processus de candidature. Andretti a soumis ses réponses aux questions de la lettre de procédure de la F1 le 24 octobre mais, selon la F1, n’a pas profité de l’occasion pour présenter son cas lors d’une réunion en personne proposée le 12 décembre.

La F1 a analysé la proposition d’Andretti en consultant les principales parties prenantes, telles que les diffuseurs, les sponsors et les circuits, qui représentent la grande majorité des revenus du sport. Il a ensuite souligné que son processus n’avait pas consulté les 10 équipes existantes de F1, qui sont connues pour être contre l’arrivée d’Andretti pour des raisons largement d’intérêt personnel.

Le principal argument des équipes rivales a été que l’arrivée d’Andretti diluerait le fonds de récompense dérivé des revenus de la F1 et que les frais anti-dilution existants de 200 millions de dollars qu’Andretti paierait à l’entrée dans le sport ont été fixés trop bas pour les compenser adéquatement. Cependant, les problèmes de dilution des fonds de récompense et des frais anti-dilution (qui seront probablement augmentés au moment où Andretti aura une nouvelle chance de participer en 2028) n’ont pas été mentionnés dans les raisons du rejet d’Andretti par la F1.

La F1 soulève des doutes sur la compétitivité d’Andretti

L’essentiel de la décision de la F1 reposait sur sa conviction qu’Andretti ne serait pas compétitif s’il le rejoignait en 2025 ou 2026. Il a déclaré que pour qu’une 11ème équipe apporte un avantage significatif au championnat et soit admise, elle devrait se battre pour les podiums. et la course gagne. Les recherches sur le sport suggèrent que le niveau de résultats ferait progresser l’engagement des fans et donc la valeur du sport pour les parties prenantes telles que les diffuseurs et les promoteurs de circuits.

En épluchant la couche suivante de l’oignon, il y avait deux raisons principales pour lesquelles la F1 doutait de la capacité d’Andretti à être compétitive : le fait qu’elle s’appuierait sur un accord de fourniture de moteurs pendant les premières années de son existence et le fait qu’elle devrait construire deux voitures très différentes à deux ensembles de réglementations différents en 2025 et 2026, lorsque de nouvelles règles seront introduites.

“Nous ne pensons pas qu’il y ait une raison pour qu’un nouveau candidat soit admis en 2025 étant donné que cela impliquerait qu’un débutant construise deux voitures complètement différentes au cours de ses deux premières années d’existence”, indique le communiqué de la F1. “Le fait que le demandeur propose de le faire nous donne des raisons de remettre en question sa compréhension de l’ampleur du défi en cause.

Michael Andretti, à droite, a vu sa candidature pour rejoindre la grille de Formule 1 en 2025 et 2026 rejetée par la série mercredi. Bob Goshert/Pour IndyStar/USA TODAY NETWORK

“Même si une inscription en 2026 ne serait pas confrontée à ce problème spécifique, il n’en reste pas moins que la Formule 1, en tant que summum du sport automobile mondial, représente un défi technique unique pour les constructeurs, d’une nature que le candidat n’a relevé dans aucune autre formule ou discipline. dans laquelle elle a déjà concouru, et elle propose de le faire en s’appuyant sur un concours obligatoire [power unit (PU)] l’approvisionnement au cours des premières années de sa participation.

“Sur cette base, nous ne pensons pas que le candidat serait un participant compétitif.”

À première vue, cela semble être une évaluation trop sévère. Six des dix écuries de F1 existantes ont actuellement des contrats de fourniture de moteurs et toutes les dix devront s’adapter à la nouvelle réglementation de la F1 en 2026 – dont beaucoup ne parviendront probablement pas à obtenir des podiums ou des victoires garantis.

Andretti a déjà testé un modèle réduit à 60 % dans la soufflerie de Toyota à Cologne, en Allemagne, pour se conformer à la réglementation en vigueur et insiste sur le fait qu’il serait prêt à concourir dès 2025 s’il était accepté. De plus, si la candidature était retardée d’un an jusqu’en 2026, Andretti n’aurait pas du tout besoin de construire une voiture selon la réglementation en vigueur et aurait alors le même temps que toutes les autres équipes à partir de ce moment pour développer. une voiture pour le début de la nouvelle ère réglementaire en 2026 (dont tous les détails doivent encore être publiés).

C’est là qu’intervient l’argument du groupe motopropulseur.

Même si six des équipes existantes sont clientes de motoristes, aucune n’a conclu de tels accords en se lançant dans le sport et en exigeant un moteur, sachant qu’elle passera à un contrat d’usine trois ans plus tard. Il existe un mécanisme dans le règlement pour garantir que chaque équipe du championnat dispose d’un approvisionnement en groupes motopropulseurs, par lequel le motoriste ayant le moins de clients est obligé de conclure un accord avec l’équipe qui n’a pas d’accord d’approvisionnement. La règle a été introduite lorsque Red Bull avait du mal à trouver un fournisseur de moteurs au milieu des années 2010, afin de garantir qu’aucune équipe ne soit incapable de concourir parce que ses rivaux n’étaient pas disposés à proposer un accord d’approvisionnement. Pour 2025, Renault, qui ne fournit actuellement que son équipe d’usine Alpine, serait le constructeur en question et a en fait eu des discussions avec Andretti au sujet d’un accord de fourniture avant que GM ne soit annoncé comme partenaire.

Même si cela signifie qu’une 11ème équipe pourrait se garantir un accord d’approvisionnement conformément à la réglementation, la F1 affirme que tout constructeur travaillant avec Andretti serait réticent à former un partenariat étroit avec l’équipe, sachant que GM envisage de la rejoindre en 2028 et pourrait avoir un accès indirect. à sa propriété intellectuelle. Combiné avec les autres difficultés auxquelles Andretti serait confronté pour se mettre à niveau, la F1 estime qu’un accord d’approvisionnement “obligatoire” rendrait incroyablement difficile pour Andretti d’être compétitif.

Dans sa conclusion, le communiqué de la F1 poursuit en affirmant qu’un accord d’approvisionnement obligatoire serait “préjudiciable au prestige et à la réputation du championnat”.

Renault aurait été contraint de fournir des groupes motopropulseurs à Andretti jusqu’à ce que GM commence à fabriquer des moteurs pour l’équipe en 2028. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Et comme un avertissement apparent à GM, la F1 a déclaré : « Se lancer dans le sport en tant que nouveau fabricant de PU est également un énorme défi, avec lequel les grands constructeurs automobiles ont été confrontés dans le passé, et qui peut prendre un certain nombre de temps à un constructeur. ” Des années d’investissements importants pour devenir compétitif. GM a les ressources et la crédibilité pour être plus que capable de relever ce défi, mais le succès n’est pas assuré. “

Une entrée en 2028 encore possible

Que vous soyez ou non d’accord avec l’évaluation de la F1 sur l’offre d’Andretti, la plupart des arguments seront plus difficiles à appliquer en 2028, lorsque GM s’est engagé à produire ses propres moteurs sous sa marque Cadillac, supprimant ainsi la nécessité d’un accord d’approvisionnement obligatoire. Certaines inquiétudes concernant la compétitivité peuvent encore être exprimées, mais il est difficile d’imaginer des propositions plus fortes pour devenir une 11ème équipe que celle qui a eu plus de quatre ans pour se préparer avec l’aide de l’un des plus grands constructeurs automobiles de la planète.

Même si sa formulation était encore peu engageante, la F1 a reconnu qu’un accord Andretti-Cadillac à part entière pourrait passer le test de la valeur ajoutée.

“Nous considérerions différemment une demande d’entrée d’une équipe dans le championnat 2028 avec un groupe motopropulseur GM, soit en tant qu’équipe d’usine GM, soit en tant qu’équipe client GM concevant tous les composants autorisés en interne”, indique le communiqué. “Dans ce cas, il y aurait des facteurs supplémentaires à considérer en ce qui concerne la valeur que le candidat apporterait au championnat, notamment en ce qui concerne l’apport d’un nouveau prestigieux [Original Equipment Manufacturer] au sport en tant que fournisseur de PU.”

Reste à savoir si Andretti est prêt à attendre aussi longtemps après son dernier camouflet. C’est une chose de diriger une équipe et de bénéficier des revenus provenant du sponsoring et des prix en argent pour soutenir le développement automobile, mais c’en est une autre d’investir de l’argent dans un projet pendant encore quatre ans sans avoir la garantie absolue que vous aurez une place sur le marché. grille à la fin de celui-ci.