Le ratio actions / obligations de 60-40 tombe rapidement en disgrâce.

L’attrait de l’ancienne stratégie d’investissement s’est estompé alors que les investisseurs se tournent vers de nouveaux domaines du marché pour la diversification, ont déclaré cette semaine deux analystes de marché à « ETF Edge » de CNBC.

John Hollyer, principal et responsable mondial des titres à revenu fixe chez Vanguard, a déclaré dans l’interview de lundi que 60-40 n’est pas un «chiffre magique».

« Les vrais rendements attendus, en raison des faibles rendements obligataires, ne sont pas aussi élevés qu’ils l’étaient autrefois. Nous avons connu une baisse séculaire des taux de 40 ans. Mais les valorisations des actions sont également élevées », a-t-il déclaré.

« [For] un investisseur qui calcule des choses comme sa richesse, sa tolérance au risque, son horizon temporel, je pense qu’il y a encore de la valeur à un portefeuille diversifié où les rendements des actifs peuvent se compenser. «

Alors que de plus en plus d’investisseurs affluent vers les actions américaines à grande capitalisation, la diversification devrait être une priorité, a déclaré Dave Nadig, directeur des investissements et directeur de la recherche chez ETF Trends et ETF Database, dans la même interview « ETF Edge ».

« Ce que j’encouragerais les investisseurs à faire, c’est de penser à la diversification plus largement », a-t-il déclaré, ajoutant que « 60-40 est probablement la bonne allocation pour exactement personne ».

«La plupart des investisseurs feraient probablement du bon travail s’ils regardaient leur portefeuille, s’ils avaient réellement répondu à leurs préjugés nationaux, [and] compris s’ils croient réellement en leur portefeuille, que ce soit la fin des actions ou la fin des obligations « , a-t-il déclaré. » Je pense que vous constaterez que la plupart des investisseurs sont plutôt haletants. «

