Pourquoi la diva de Tiger 3, Katrina Kaif, se cache-t-elle des regards des médias ? [Exclusive]

Katrina Kaif a récemment fait l’actualité pour son changement de visage, alors que les internautes ont remarqué une différence dans son apparence et sont parvenus à la conclusion qu’elle avait fait quelque chose à son visage. Mais la diva avait l’air éthérée à tous points de vue dans la vidéo. Cependant, une chose que tout le monde se demande est la suivante : pourquoi Katrina Kaif ne fait-il pas plus d’apparitions publiques ? La dernière fois que la diva a été aperçue avec son mari Vicky Kaushalc’était au Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani projection spéciale. Cependant, depuis cela, Katrina n’est plus trop sortie. Elle a même manqué les projections de célébrités de Gadar 2 et la fête à succès récemment organisée, à laquelle presque toute l’industrie était présente, y compris Vicky. Alors, est-ce un déménagement prévu ?

Un initié révèle que Katrina Kaif a toujours été une personne privée, donc cela n’a rien d’anormal. En parlant de la raison pour laquelle elle ne fait pas autant d’apparitions publiques que les stars sont connues, c’est parce qu’elle ne veut pas de surexposition car elle va bientôt lancer les promotions pour Tigre 3 avec Salman Khan. Les réalisateurs prévoient de tout mettre en œuvre et de faire toutes les visites en ville et dans le monde pour promouvoir le film, a déclaré la source haut placée.

L’initié ajoute en outre : « Peu de temps après Tigre 3Katrina Kaif sera vue dans Joyeux noël avec l’acteur Jawan Vijay Sethupathi. Il s’agit d’un film pan-indien et elle souhaite que le film atteigne tous les coins du pays. Vous la verrez également faire plusieurs apparitions pour les promotions de ce film. Par conséquent, pour l’instant, elle est heureuse d’être absente, de laisser ses fans la manquer et de rester excitée de la voir briller sur grand écran avec ses nouveaux films à venir. »

Katrina Kaif a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur Téléphone Bhoot avec Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khattar. Et maintenant, elle se prépare pour Tiger 3 avec la superstar Salman Khan. Le film est une suite de la franchise à succès Tiger. Le premier de la série Ek Tha Tigre a été dirigé par Kabir Khan, le deuxième Tiger Zinda Hai était dirigé par Ali Abbas Zafar et le troisième très attendu est réalisé par Manesh Sharma. Le film aura également une apparition spéciale de la star de Jawan Shah Rukh Khan, comme Pathaan. Le film fait partie de l’univers d’espionnage de YRF et le public attend avec impatience de voir ce qui se passe actuellement dans la vie de Tiger et Zoya.