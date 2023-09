Pourquoi la dette nationale peut à la fois aider et nuire à l’économie américaine

La dette nationale américaine se situe à près de 33 000 milliards de dollars.

Chaque année depuis 2001le gouvernement américain a dépensé plus d’argent qu’il n’en a reçu, ce qui signifie qu’il doit emprunter de l’argent pour compenser la différence.

« La dette a de nombreuses finalités utiles », a déclaré Kris Mitchener, professeur d’économie à la Leavey School of Business de l’Université de Santa Clara. « La dette publique a toujours été utilisée en cas d’urgence. Il est plus facile de la financer en empruntant que d’imposer des impôts à la génération actuelle. »

La dette nationale a augmenté de plus de 89 % depuis le début de la pandémie, et de nombreux économistes de haut niveau s’accordent sur le fait que 2020 n’était pas le moment de s’inquiéter de la dette.

Mais maintenant que le pire de l’urgence de santé publique est passé, l’attention se porte à nouveau sur la façon dont la dette toujours croissante peut être réduite. nuisible à l’économie.

« Il y a de bons usages de la dette [and] il y a de mauvaises utilisations de la dette », a déclaré William Gale, économiste et chercheur principal à la Brookings Institution.

« La préoccupation que nous avons à la Fondation Peterson n’est pas de savoir si la dette nationale devrait un jour être utilisée », a déclaré Michael Peterson, président-directeur général de la Fondation Peter G. Peterson. « Cela devrait dépendre de la manière dont il est utilisé et de la quantité d’utilisation. Et malheureusement, nous l’utilisons actuellement pour les jours de pluie et les jours ensoleillés. »

Les économistes mesurent la gravité de la dette d’un pays en fonction de son ratio dette/PIB. La dette américaine détenue par le public est proche de 100 %. Le Comité pour le développement économique du Conference Board dit un ratio dette/PIB responsable pour un pays de la taille des États-Unis, ce serait 70 %.

« La dette aide votre économie parce que vous pouvez entreprendre de grandes initiatives comme les infrastructures », a déclaré Lori Esposito-Murray, présidente du Comité pour le développement économique du Conference Board. « Vous pourriez faire face à des crises comme la pandémie, mais vous devez surveiller où se situe votre ratio dette/PIB, car c’est réellement l’indicateur de stabilité qui permet de savoir si vous pouvez réellement assurer le service de cette dette ou si vous faites pencher la balance. »

Le service de la dette peut devenir difficile lorsque les taux d’intérêt sont plus élevés. La Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt depuis mars 2022 dans le but de ralentir l’activité économique.

Mais certains affirment que le service de la dette à un taux d’intérêt élevé peut en réalité stimuler l’économie.

« La Fed augmente les taux d’intérêt, ce qui génère des centaines et des centaines de milliards de dollars de revenus supplémentaires pour les détenteurs d’obligations », a déclaré Stephanie Kelton, professeur d’économie à l’université de Stony Brook. « Ainsi, les personnes qui détiennent des obligations d’État, payant des taux d’intérêt plus élevés, reçoivent une énorme manne sous forme de revenus d’intérêts et ces revenus peuvent être dépensés comme n’importe quelle autre forme de revenu. »

Voir la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les États-Unis ne semblent pas pouvoir maîtriser leur dette et s’ils doivent même le faire.