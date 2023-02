Pourquoi la destruction des bâtiments en Turquie a-t-elle été si catastrophique ? | Nouvelles du monde

Les images de bâtiments effondrés et qui s’effondrent sont vraiment affligeantes.

Après tout, la défaillance structurelle est la principale raison de la perte catastrophique de vies humaines dans ce tremblement de terre.

Alors, pourquoi cela a-t-il été si mauvais dans une zone à risque connue ?

Il s’agissait avant tout d’un tremblement de terre très violent. Peut-être même plus grave que ce que les scientifiques turcs compétents et expérimentés en matière de risques sismiques avaient calculé dans les pires scénarios.

La preuve en est le réseau de capteurs sismiques en Turquie qui mesure la quantité de secousses du sol lors des tremblements de terre – dans ce cas autour de la faille anatolienne orientale qui a causé la catastrophe.

Les données sont préliminaires et pourraient être révisées, mais certaines des mesures les plus élevées de certains de ces capteurs dépassent les limites de secousse supposées dans les codes de conception des bâtiments antisismiques de la Turquie.

Ceux-ci nécessitent généralement des bâtiments pour faire face à une gravité des secousses du sol qui devrait se produire une fois tous les 475 ans. Et résistez à l’effondrement lors d’un événement qui se produit une fois tous les 2 475 ans.

Mais certains capteurs ont enregistré des accélérations maximales du sol – une mesure clé de la force du tremblement de terre – bien au-delà de 7 m par seconde au carré.

Tremblement de terre Turquie-Syrie – dernières mises à jour

Ces valeurs, disent les experts, semblent dépasser les secousses prévues dans ces zones, même lors de cet événement sismique le plus rare, un en 2 475 ans.

“Même les bâtiments très bien conçus et très bien exécutés auraient souffert et auraient été remis en question”, déclare le professeur Yasemin Didem Aktas, ingénieur en structure à l’University College London.

“Mais cela n’exclut pas que le parc immobilier que nous voyons s’effondrer était exempt de défauts et de problèmes”, ajoute-t-elle.

Plus de nouvelles:

Une femme dont la famille a été anéantie raconte à Sky News: “J’aurais aimé mourir et mes enfants aient vécu”

John Sparks : recherche des signes de vie à Kahramanmaras, la ville turque à l’épicentre

Alex Crawford: Le rythme de l’opération de sauvetage dans l’une des zones les plus touchées a radicalement changé

Des preuves en sont visibles dans des villes comme Gaziantep – à 70 km de l’épicentre du séisme – qui ont subi des secousses beaucoup moins graves.

De nombreux grands bâtiments y ont échoué de manière catastrophique, soit en s’effondrant en décombres, soit en “crêpes”, les sols restant intacts mais tombant les uns sur les autres.

Image:

De nombreux bâtiments “crêpés” avec des étages restant intacts mais tombant les uns sur les autres



Les risques pour des villes comme Gaziantep étaient également connus. Dans une publication l’année dernière, une équipe d’experts turcs en aléas a utilisé des cartes de risques existantes pour montrer que de nombreux quartiers avec des bâtiments plus anciens ou mal construits présentaient un risque grave de tremblement de terre.

Cependant, leur exercice de modélisation a supposé un tremblement de terre 10 fois moins violent que celui qui a frappé aux premières heures de lundi matin.

Un autre facteur important est qu’il n’y a pas eu qu’un seul tremblement de terre majeur, mais deux. Le premier événement a été suivi neuf heures plus tard par une réplique de magnitude 7,5. Certains bâtiments qui ont survécu au choc initial se sont effondrés au second.

Des milliers d’autres bâtiments ont survécu, mais sont gravement endommagés. Et cela pose un défi majeur aux autorités face aux sombres conséquences.

Des dizaines de milliers de survivants sont déjà sans abri, mais plusieurs milliers d’autres pourraient ne pas être en mesure de retourner en toute sécurité dans des maisons qui sont peut-être encore debout, mais brisées de façon irréparable.

Il y aura une émission spéciale intitulée Disaster Zone: The Turkey-Syria Earthquake sur Sky News le vendredi soir à 21h30.