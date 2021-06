Une vidéo trompeuse sur les réseaux sociaux prétend que le président Joe Biden a été destitué, bien que ce soit faux.

Le clip faisait le tour d’Internet le 7 juin 2021, avant d’être signalé par les plateformes de médias sociaux.

Une vidéo tendance sur les réseaux sociaux prétend que Joe Biden a été destitué, bien que ce soit faux Crédit : Reuters

Pourquoi la destitution de Joe Biden est-elle tendance ?

Une vidéo affirmant que Joe Biden a été destitué est devenue virale sur Facebook lundi.

Le clip vidéo de près de 25 minutes dans le message est celui d’une émission de Newsmax, intitulée Biden obtient une destitution BRUTALE après son FOOL « v.accine for China ».

Cependant, il n’y a aucune mention de la mise en accusation de Biden dans aucun des segments du clip.

Facebook a signalé le clip dans le cadre de son programme visant à freiner la propagation de la désinformation et des fausses nouvelles sur son site.

Le clip a été signalé par Facebook dans le but de freiner la propagation de fausses informations sur le site Crédit : Facebook

Joe Biden pourrait-il être mis en accusation ?

Joe Biden ne pourrait être mis en accusation que s’il violait l’article deux, section quatre, de la Constitution américaine, qui stipule que :

« Le président, le vice-président et tous les officiers civils des États-Unis seront démis de leurs fonctions sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves. »

La Chambre des représentants peut voter pour destituer un président à la majorité simple.

Le Sénat tient ensuite un procès qui se termine par le vote d’un verdict.

Biden ne pourrait être destitué que s’il viole la constitution américaine Crédit : Splash

Il faut les deux tiers du Sénat, une majorité qualifiée, pour condamner le président.

En cas de condamnation, le président est démis de ses fonctions et le vice-président prendrait le pouvoir.

Comment Facebook stoppe-t-il les fake news ?

Facebook affirme travailler avec des organisations tierces pour arrêter la propagation de fausses nouvelles.

Ils prétendent également envisager des améliorations de classement parmi les vidéos ou les histoires dans le fil d’actualités pour « réduire la prévalence du contenu de fausses nouvelles », selon leur site.

Le réseau social a fait l’objet d’un examen minutieux au cours des derniers mois et a été accusé de promulguer des canulars dangereux et des conseils de santé mortels.

En plus des actualités politiques, l’association militante à but non lucratif Avaaz a publié les résultats d’une enquête sur l’incapacité de Facebook à maîtriser les fausses informations sur la santé.

Le rapport indique que la désinformation sur la santé mondiale a généré environ 3,8 milliards de vues au cours de la dernière année.

Les sites Web qui diffusent des informations erronées sur la santé – et qui sont au cœur des réseaux voyous de Facebook – ont culminé à environ 460 millions de vues en avril 2020.

Les chiffres ont coïncidé avec l’escalade rapide de la pandémie mondiale.