Pourquoi la dernière initiative de Biden contre la violence armée rend les militants optimistes

S’exprimant devant des survivants de la violence armée, des militants et des législateurs, le président Joe Biden a annoncé vendredi la création d’un nouveau bureau de prévention de la violence armée à la Maison Blanche, un effort qu’il a promis de « centraliser, accélérer et intensifier » les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre la violence armée. .

« Après chaque fusillade de masse, nous entendons un message très simple… faites quelque chose », a déclaré Biden dans la roseraie de la Maison Blanche. « Mon administration a travaillé sans relâche pour faire quelque chose », a ajouté Biden, soulignant les mesures exécutives que son administration avait prises concernant les armes fantômes et le trafic d’armes, ainsi que la loi bipartite pour des communautés plus sûres, une législation historique devenue loi en 2022.

Le nouveau bureau, selon Biden, est une tentative supplémentaire pour répondre à cet appel, en aidant, par exemple, à « coordonner le soutien aux survivants, aux familles et aux communautés touchées par la violence armée », un effort qui, selon lui, serait similaire à celui du gouvernement fédéral. Agence de gestion des urgences (FEMA), l’équipe gouvernementale d’intervention d’urgence sur le terrain. Le bureau cherchera également à identifier davantage de mesures exécutives que le président pourrait prendre. Biden a noté qu’il continuerait d’exhorter le Congrès à prendre des mesures législatives pour interdire les armes d’assaut et mettre en œuvre une vérification universelle des antécédents. D’ici là, il a déclaré que la Maison Blanche et les militants avanceraient avec ou sans eux.

Il y a eu plus de 500 fusillades de masse en 2023, selon le Gun Violence Archive, et plus de 30 000 décès liés aux armes à feu. Les décès dus à la violence armée chez les adolescents et les enfants ont également augmenté de 50 % entre 2019 et 2021, devenant ainsi la principale cause de décès chez les enfants aux États-Unis.

Stefanie Feldman, une assistante du président Biden qui travaille avec lui sur la politique de sécurité des armes à feu depuis plus d’une décennie, sera la directrice du nouveau bureau. Dans une interview avec Vox, elle a déclaré que le bureau était censé mettre en œuvre les lois et les politiques adoptées pendant le mandat de Biden, y compris la loi bipartite pour des communautés plus sûres et les mesures exécutives du président concernant la violence armée. « Le président veut s’assurer que nous faisons les choses correctement. » Elle a également réitéré le message selon lequel le président et le vice-président exhorteraient le Congrès à adopter de nouvelles lois, sans toutefois attendre.

Actuellement, plusieurs agences gouvernementales participent aux efforts visant à réduire la violence armée, notamment le ministère de la Justice, qui accorde des subventions aux communautés œuvrant pour prévenir la violence armée ; le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui finance des recherches sur la violence armée en tant qu’épidémie sanitaire ; le FBI, qui effectue des vérifications des antécédents criminels ; et le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, qui applique les lois nationales sur les armes à feu et réglemente les ventes d’armes à feu. La Maison Blanche, ses alliés au Congrès en matière de réforme des armes à feu et ses partisans se coordonnent depuis des années. Ce bureau rassemble tous ces efforts sous un même toit, avec une équipe de direction dédiée au sein du pouvoir exécutif.

Les efforts seront dirigés par la vice-présidente Kamala Harris, une ancienne procureure qui a travaillé sur les questions de sécurité des armes à feu pendant son mandat à la Maison Blanche. Lors de la cérémonie, Harris s’est appuyée sur ses expériences passées en tant que procureure pour présenter ses arguments en faveur du bureau. « J’ai vu de mes propres yeux l’effet d’une balle sur le corps humain », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons normaliser rien de tout cela. »

Deux militants éminents du mouvement de prévention de la violence armée, Greg Jackson, directeur exécutif du Community Access Justice Fund, et Rob Wilcox, ancien directeur principal des affaires fédérales et gouvernementales à Everytown for Gun Safety, occuperont les fonctions de directeurs adjoints. Tous deux ont un lien personnel avec leur travail : Wilcox a perdu un membre de sa famille à cause de la violence armée et Jackson a été grièvement blessé par balle à Washington, DC, en 2013.

Les réformateurs de la violence armée poussent l’administration Biden à créer un bureau spécial depuis au moins le début de son mandat. La création d’un groupe de travail au sein de la Maison Blanche était l’une des principales recommandations du Center for American Progress and Giffords, le groupe de réforme sur la violence armée dirigé par Gabrielle Giffords, ancienne membre du Congrès et survivante de la violence armée. Elle a révélé qu’elle avait également écrit une lettre au président élu de l’époque au sujet de la création d’un groupe de travail. Giffords a reconnu que le fléau de la violence armée ne serait pas résolu du jour au lendemain, « mais chaque pas en avant sauvera des vies – et l’annonce d’aujourd’hui est un pas de géant en avant », a-t-elle écrit.

La décision du président a été saluée par les dirigeants d’un large éventail de disciplines. « Cela témoigne vraiment de la gravité du problème », a déclaré à Vox Chethan Sathya, chirurgien traumatologue pédiatrique qui dirige le centre de prévention de la violence armée de Northwell Health. « Il s’agit de l’une de nos principales crises de santé publique, l’une des principales causes de décès d’enfants dans ce pays. Nous avons besoin de personnes particulièrement concentrées sur cette question.

Lucy McBath, membre du Congrès démocrate de Géorgie dont le fils, Jordan Davis, a été assassiné en 2012, est également apparue vendredi lors de la conférence de presse de la Maison Blanche. « Personne ne veut vivre ce que je vis, mais mon histoire devient beaucoup trop courante aux États-Unis », a déclaré McBath. Biden, a-t-elle déclaré, « prend des mesures décisives en déclarant haut et fort : nous ne sommes pas obligés de vivre de cette façon ».

L’invitation lancée par la Maison Blanche aux militants pour qu’ils l’aident à coordonner ses efforts montre qu’elle reconnaît que le mouvement s’est considérablement développé au cours des dix dernières années, devenant plus puissant et plus efficace. « Le plus grand changement fondamental est que les survivants ont pris le relais », a déclaré Jackson, qui rejoint le bureau en tant que directeur adjoint, à Vox plus tôt cette année. « Les survivants sont passés du statut de voix contribuant à une campagne plus large à celui de leaders de tout. Lorsque les survivants ont commencé à prendre le relais… nous avons assisté à un énorme changement par rapport à la simple réglementation matérielle. [of firearms] à un éventail de solutions qui réduisent le problème et à une approche plus globale.

La création du bureau reflète également le fait que les partisans de la sécurité des armes à feu représentent un véritable groupe dans la politique américaine : selon un rapport du Pew Research Center publié plus tôt cette année, six Américains sur dix déclarent que la violence armée est un problème sérieux, 61 % disent que c’est trop facile. d’obtenir légalement une arme à feu, et 58 pour cent soutiennent des lois plus strictes sur les armes à feu. Le représentant Maxwell Frost (D), premier membre de la génération Z au Congrès, a fait de la fin de la violence armée l’une de ses principales priorités législatives. Il a présenté Biden lors de l’événement et a noté que « cette question, en particulier pour les jeunes, en particulier pour les communautés marginalisées, est une question de survie ».

Pour les millions d’Américains qui veulent voir mettre fin aux horribles conséquences de la violence armée chaque année, il existe un sentiment compréhensible de désespoir qui s’installe après l’annonce de la violence armée – et une bonne dose de scepticisme lorsque les politiciens proposent des solutions qui semblent échouer. Cependant, en ouvrant ce bureau, la Maison Blanche semble reconnaître qu’elle ne peut pas se permettre d’attendre que les Républicains s’y joignent. Adressant ses derniers commentaires aux survivants et aux militants, Biden s’est explicitement aligné lui-même et son administration sur leur cause. « Tu as raison. Nous sommes à vos côtés et nous ne renoncerons jamais à résoudre ce problème », a-t-il déclaré. « Nous pouvons le faire, nous devons simplement continuer. Nous devons juste garder la foi.