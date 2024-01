Pourquoi la dernière bascule de Nitish Kumar est un coup dur pour le BJP avant les sondages

Le renversement du Bihar intervient au milieu des frictions au sein du bloc INDE entre le Congrès et les forces régionales.

New Delhi:

Dans sa réponse à la motion de censure contre le gouvernement BJP l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré que le bloc d’opposition INDE enchaînait les non-balles les unes après les autres. Cinq mois plus tard, les développements politiques au Bihar ont donné au BJP un véritable revers.

La décision du leader du JDU, Nitish Kumar, de mettre fin à son alliance avec le Rashtriya Janata Dal dirigé par Lalu Prasad Yadav pour raviver son lien avec le BJP constitue un revers massif pour le bloc INDE quelques mois avant qu’il n’affronte le redoutable BJP dans les sondages de Lok Sabha. De plus, M. Kumar, dans ses premières remarques après avoir présenté sa démission, a souligné que « personne ne travaillait » dans le bloc INDE.

Voici comment la dernière volte-face de Nitish Kumar frappe le bloc INDE

Bengale, Pendjab et maintenant Bihar

Le renversement du Bihar intervient au milieu des frictions au sein du bloc INDE pour parvenir à un accord de partage des sièges avec les forces régionales du Congrès Trinamool et du parti Aam Aadmi. La suprême de Trinamool, Mamata Banerjee, s’est prononcée contre le Congrès au milieu de pourparlers sur le partage des sièges et a pratiquement mis fin à une alliance INDE dans l’État. Elle a déclaré que Trinamool se présenterait seul et qu’une décision sur une éventuelle alliance ne serait prise qu’après les élections. Depuis lors, le Congrès s’est employé à limiter les dégâts et a souligné qu’il s’efforçait de trouver une issue. Les négociations sur le partage des sièges se sont également heurtées à un obstacle au Pendjab, où le ministre en chef Bhagwant Mann a déclaré que l’AAP se préparait à un combat solo.

Dans ce contexte, les développements du Bihar signifient que le BJP a l’avantage d’être jusqu’à hier un État dirigé par l’opposition. Le fait que le Bihar compte jusqu’à 40 sièges au Lok Sabha le rend politiquement très important, et la situation dans son ensemble semble être le facteur qui a poussé le BJP à faire revenir M. Kumar, tristement célèbre pour ses volte-face, dans le giron de la NDA.

Big Dent sur l’image du Congrès

Peu de temps après la démission de M. Kumar, son proche collaborateur et haut dirigeant du JDU, KC Tyagi, a lancé une attaque cinglante contre le Congrès, accusant le grand vieux parti de tenter de détourner le bloc INDE. Ceci, a-t-il dit, a contraint le JDU à quitter l’alliance même après que M. Kumar ait été à l’avant-garde pour rassembler les forces de l’opposition.

M. Tyagi a déclaré que le type de préparatifs requis pour affronter la formidable machine électorale du BJP était introuvable, même quelques mois avant les grandes élections. Il a également affirmé que même si le Congrès n’était pas disposé à laisser ses alliés se présenter dans ses bastions, il continuait de faire pression pour obtenir davantage de sièges dans les États dominés par d’autres partis d’opposition. “Le Congrès se bat pour sa survie. Et il veut maintenant en finir avec les forces régionales”, a déclaré M. Tyagi. Il a également critiqué le Congrès pour le retard dans la finalisation des accords de partage des sièges.

Les remarques du leader du JDU vont à l’encontre des affirmations répétées des partis régionaux selon lesquels ils devraient se voir attribuer un rôle plus important dans leurs bastions.

La sortie du JDU d’INDE mettra encore davantage le Congrès en retrait, car les partis régionaux sont susceptibles d’utiliser les développements du Bihar pour mener des négociations difficiles sur le partage des sièges. “L’alliance a pris fin à cause de l’arrogance du Congrès”, a déclaré M. Tyagi, prédisant également que d’autres partis régionaux se retireront également de l’alliance avec le Congrès.

En réponse à la volte-face de M. Kumar, le chef du Congrès Mallikarjun Kharge a déclaré qu’il y avait beaucoup de gens comme « Aaya Ram, Gaya Ram » en politique et que le parti savait que cela se produirait.

Le récit de stabilité du BJP

Depuis la création de l’alliance INDE, le BJP a soutenu le discours selon lequel une coalition composée d’un si grand nombre de partenaires – qui sont également rivaux dans de nombreux États – est vouée à être instable. L’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré que la NDA avait apporté la stabilité au pays. Avec le départ de M. Kumar, l’un des principaux visages du bloc indien, de l’alliance, les affirmations du BJP concernant l’instabilité inhérente au bloc d’opposition ont gagné du crédit.

Alors que le pays se prépare aux élections de Lok Sabha l’année prochaine, le BJP apparaît désormais comme une force formidable, armée du charisme du Premier ministre Modi et d’une machine électorale méticuleuse. Le bloc INDE, en revanche, a encore du mal à mettre de l’ordre dans ses affaires. Et la récente sortie du JDU n’améliorera pas sa perception du public.