Les idées fausses peuvent également affecter leur traitement. À la National Eczema Association, notre équipe de recherche mène et finance des études qui comblent directement les lacunes dans la compréhension de ce que signifie vivre avec l’eczéma. Notre équipe de plaidoyer veille à ce que les décideurs politiques comprennent les besoins des personnes atteintes de la maladie. Grâce à ce travail, nous sommes en mesure d’éduquer les prestataires de soins de santé et d’améliorer l’accès à des traitements abordables, rapides et efficaces pour les patients atteints d’eczéma.

Le manque de sensibilisation à l’eczéma fait qu’il est plus difficile pour les gens d’obtenir la validation qu’ils méritent sur la façon dont la maladie les affecte physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Cela inclut les mamans et les papas qui ont du mal à soigner leurs enfants.

Il est important de sensibiliser les gens au fait que l’eczéma constitue un grave problème de santé publique. Plus les gens en savent sur la maladie et ses effets à grande échelle, plus nous sommes en mesure d’œuvrer à l’élaboration de politiques qui affectent l’accès aux soins et au financement de la recherche. Espérons que cela conduira à des traitements plus nombreux et meilleurs. La sensibilisation signifie également moins d’idées fausses et des patients plus autonomes.

Le paysage thérapeutique des patients atteints d’eczéma est plus prometteur que jamais. Après des années de croissance stagnante, nous entrons dans une nouvelle ère de soins. Les progrès scientifiques ont ouvert la voie à des dizaines de nouveaux médicaments topiques, oraux et biologiques. À la National Eczema Association, nous sommes ravis de jouer un rôle important dans l’avancement de la recherche, la sensibilisation et l’offre de ressources et de soutien pour aider à gérer – et à prospérer – l’eczéma.