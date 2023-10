Pourquoi la dengue en Europe pourrait être un désastre pour le reste du monde – POLITICO

Au petit matin du dernier jour d’août, les Parisiens ont fait l’expérience pour la première fois d’une pratique habituellement réservée aux régions tropicales : les autorités fumigent la ville contre le moustique tigre. Cet événement a été une confirmation tangible de ce que montraient déjà les statistiques de santé publique : la dengue, la maladie mortelle transmise par les moustiques, était bel et bien arrivée en Europe.

En 2022, l’Europe a enregistré plus de cas de dengue contractée localement que dans l’ensemble de la décennie précédente. Cette augmentation constitue à la fois une menace pour la santé publique et une opportunité de marché correspondante pour les vaccins et les traitements contre la dengue ; une nouvelle qui devrait inciter l’industrie pharmaceutique à accroître ses investissements dans cette maladie négligée.

À première vue, ce changement semble profiter non seulement à des pays comme la France, mais également à des pays comme le Bangladesh et les Philippines, qui luttent depuis longtemps contre la dengue.

Mais cette hypothèse pourrait être fatalement erronée, ont déclaré les experts à POLITICO.

Les personnes travaillant dans ce domaine affirment que la montée de la dengue en Occident pourrait en fait rendre plus difficile l’acheminement de médicaments vitaux à ceux qui en ont le plus besoin, car les sociétés pharmaceutiques développent des outils moins efficaces dans les pays où le fardeau de la dengue est le plus élevé. ou parce que les pays riches finissent par accumuler ces médicaments et vaccins.

« Cela peut sembler une bonne chose – et c’est une bonne chose – que nous développions davantage de produits, mais est-ce que cela crée alors un système à deux vitesses où les populations à revenus élevés y ont accès et où nous avons toujours le écart d’accès pour les pays à revenu faible et intermédiaire ? a demandé Lindsay Keir, directrice de l’équipe consultative scientifique et politique du groupe de réflexion Policy Cures Research.

Tueur de moustiques envahisseurs

Le changement climatique et la migration signifient que les moustiques qui transmettent la dengue, ainsi que d’autres maladies telles que le chikungunya et le Zika, s’installent en Europe. Les données annuelles les plus récentes du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies montrent qu’en 2022, l’Europe a enregistré 71 cas de dengue acquis localement : 65 en France et six en Espagne.

Bien que la dengue entraîne généralement des symptômes légers ou inexistants, elle peut également entraîner une forte fièvre, de graves maux de tête et des vomissements. Une dengue grave peut provoquer des saignements des gencives, des douleurs abdominales et, dans certains cas, la mort.

Jusqu’à présent, le moustique s’est principalement limité au sud de l’Europe, mais il constitue une préoccupation sur tout le continent. En Belgique, l’institut national de recherche en santé publique Sciensano a même lancé une application permettant au public de soumettre des photos de tout moustique tigre asiatique qu’il repère.

Les maladies propagées par ces moustiques relèvent traditionnellement des maladies tropicales négligées, un groupe d’infections qui touchent principalement les pays à faible revenu et qui peinent à attirer les investissements en recherche et développement. Mais cela est en train de changer.

Policy Cures Research, qui publie un rapport annuel sur les investissements en R&D dans les maladies négligées, a retiré les vaccins contre la dengue de son évaluation en 2013. La dengue n’était plus considérée comme un domaine où il y avait une défaillance du marché, en raison de l’émergence d’un marché que le secteur privé pourrait exploiter.

L’organisation suit toujours les médicaments et les produits biologiques contre la dengue et leur 2022 analyse a montré une augmentation de 33 pour cent du financement pour la recherche sur des produits non vaccinaux par rapport à l’année précédente, l’investissement de l’industrie atteignant un niveau record de 28 millions de dollars.

Sibilia Quilici, directrice exécutive du groupe de pression des fabricants de vaccins Vaccines Europe, a déclaré que l’examen le plus récent des membres a révélé qu’environ 10 pour cent ciblaient les maladies négligées. Il y a davantage de R&D dans ce domaine, a déclaré Quilici.

Parmi les principaux fabricants de médicaments, J&J travaille sur un traitement antiviral contre la dengue et MSD a un vaccin contre la dengue en préparation, tandis que Sanofi a un deuxième vaccin contre la fièvre jaune en cours de développement. Deux vaccins contre la dengue sont déjà approuvés dans l’UE : un de Sanofi et un autre de Takeda. Moderna a récemment déclaré à POLITICO qu’elle étudiait de près un candidat vaccin contre la dengue et qu’elle avait déjà un candidat Zika en préparation.

Pour quelques-uns, pas pour beaucoup

Mais ce n’est pas parce qu’il pourrait bientôt y avoir des marchés plus importants pour les grandes sociétés pharmaceutiques que les produits seront adaptés aux populations qui attendent ces outils depuis des années.

Rachael Crockett, responsable principale du plaidoyer politique à l’initiative à but non lucratif Drugs for Neglected Diseases (DNDi), a déclaré que l’augmentation des investissements pharmaceutiques dans une maladie particulière ne mènera pas nécessairement au développement de produits pertinents à l’échelle mondiale. « L’industrie se concentrera – et les gouvernements sont également plus susceptibles de le faire – sur la prévention », a-t-elle déclaré.

Cela signifie que des outils tels que les vaccins seront prioritaires ; mais dans les pays où la dengue est endémique, la saison des pluies surcharge complètement les systèmes de santé et ce dont ils ont désespérément besoin, ce sont des traitements, a déclaré Crockett.

Elle a également déclaré qu’une augmentation massive des investissements sans une structure garantissant l’accès aux produits qui en résultent signifie que « nous n’avons absolument aucune garantie qu’il n’y aura pas de thésaurisation, [that] il n’y aura pas de prix élevés. Exemple concret : le Stock national américain de vaccins contre Ebolaqui existe bien qu’il n’y ait jamais eu d’épidémie d’Ebola dans le pays.

À la base de bon nombre de ces craintes se trouvent les erreurs de la pandémie de COVID-19, qui a placé les pays disposant de moins de liquidités et de moins de poids politique en queue de file lorsqu’il s’agissait de vaccins.

Lisa Goerlitz, directrice du bureau de Bruxelles de l’association caritative allemande Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), a averti que si le développement de médicaments s’accélère en raison d’un marché en croissance dans les pays à revenu élevé, alors l’accessibilité, l’abordabilité et d’autres critères qui le rendent adapté aux contextes à faibles ressources. pourrait ne pas être prioritaire.

Quilici de Vaccines Europe a cherché à apaiser ces inquiétudes, en soulignant les difficultés de l’industrie pharmaceutique Déclaration de Berlin, une proposition visant à réserver une allocation de production en temps réel de vaccins en cas de crise sanitaire. Quilici a déclaré qu’il s’agissait d’un « engagement vraiment fort… qui découle directement des leçons tirées de la COVID-19 et qui pourrait certainement surmonter les défis que nous avons rencontrés pendant la pandémie, s’il est pris au sérieux ».

CORRECTION : Cet article a été mis à jour pour corriger l’orthographe de Lisa Goerlitz.