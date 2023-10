Pourquoi la démocratie occidentale est confrontée à un cauchemar créé en ligne – POLITICO

En 2024 – pour la toute première fois – les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE organiseront des élections majeures au cours de la même année civile. Des dizaines d’autres pays, dont l’Inde et potentiellement l’Ukraine, devraient également organiser des votes à l’échelle nationale.

Ce filon de cycles électoraux est sur le point de remodeler le leadership du monde occidental.

Pourtant, jamais auparavant l’intégrité de la démocratie n’a été autant menacée, grâce à la transformation des campagnes politiques ces dernières années en une guerre menée en grande partie en ligne.

Les médias sociaux sont par nature une force qui polarise le débat. Vladimir Poutine est par nature le genre d’agresseur qui veut faire dérailler les élections en répandant des mensonges en Occident. Et les politiciens occidentaux, de par leur nature, ne peuvent s’empêcher d’exploiter les données personnelles pour cibler les électeurs clés occupant des sièges sur le champ de bataille.

Facebook, YouTube et TikTok n’ont pas créé les divisions partisanes qui se manifestent désormais quotidiennement sur les smartphones des gens. Mais ces géants des médias sociaux sont devenus un chaudron d’où les troubles sociaux peuvent déborder – comme les violences qui ont frappé Washington le 6 janvier 2021 et Brasilia cette année.

Dans certaines régions d’Europe comme la Pologne, par exemple, les campagnes concertées d’ingérence russe cherchent déjà à fausser les élections, avec des conséquences potentiellement considérables. Et dans les démocraties matures comme le Royaume-Uni, les partis dominants établis de longue date ont pleinement adopté des tactiques numériques obscures pour cibler de petits groupes d’électeurs indécis avec des publicités sur Facebook en quête de pouvoir.

Certaines de ces caractéristiques de la politique numérique constituent une menace directe pour le processus électoral. D’autres risquent d’alimenter le cynisme à l’égard de la démocratie elle-même.

Dans un contexte de stagnation économique et d’inflation généralisée, les électeurs désillusionnés se tournent déjà vers des hommes politiques qui traitent la démocratie avec mépris. En Europe, l’extrême droite est en marche. Aux États-Unis, malgré de nombreuses poursuites judiciaires contre lui, Donald Trump est le grand favori pour défier Joe Biden à la présidence.

« Le populisme antilibéral se propage à l’échelle mondiale », a déclaré Allie Funk, directrice de recherche pour la technologie et la démocratie à Freedom House, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui promeut les valeurs démocratiques. « Je suis profondément préoccupé par l’état des élections. »

États-Unis : pôles opposés

Cinq jours après Trump a été inculpé le 1er août pour son rôle présumé dans les émeutes du Capitole, Allan Piper a posté une vidéo sur Facebook pour Courier Newsroom, un média partisan avec liens avec les donateurs du Parti démocrate. Il a souligné ce que les gens devaient savoir sur les actes répréhensibles de l’ancien président américain.

En quelques heures, la vidéo en ligne avait recueilli des centaines de milliers de vues sur des groupes Facebook presque exclusivement de gauche, selon les données de CrowdTangle, un outil d’analyse appartenant à Meta.

Mais le même jour, Breitbart News — une publication conservatrice avec liens vers les bailleurs de fonds du Parti républicain – a complètement ignoré l’acte d’accusation de Trump. Au lieu de cela, il a critiqué la footballeuse Megan Rapinoe, une figure haineuse de la droite pour son opposition à Trump et sa volonté de se mettre à genoux pendant l’hymne national. Ce jour-là, l’équipe féminine américaine de football avait perdu contre la Suède en Coupe du monde.

« Chère Megan Rapinoe, le karma est une belle chose », a écrit Breitbart dans un communiqué. Publication Facebook partagé des milliers de fois, principalement au sein de groupes de droite. « Ne manquez jamais de respect à l’hymne national. » Trump aussi a visé Rapinoe.

Joueuse de football Megan Rapinoe | Steph Chambers/Getty Images

Ces publications partisanes – l’une consommée presque exclusivement par la gauche, l’autre par la droite – sont les symptômes des débats ghettoïsés qui dominent l’expérience des utilisateurs des médias sociaux. Les Démocrates et les Républicains ne disposent désormais pas d’une compréhension commune du monde sur laquelle fonder leurs décisions politiques.

« Les médias sociaux ne sont pas le principal moteur de la polarisation, mais ils l’exacerbent », a déclaré Jennifer McCoy, professeur à la Georgia State University. Elle a inventé le terme «polarisation pernicieuse» pour décrire comment les visions du monde des gens sont inextricablement liées à leurs valeurs politiques tribales. McCoy classe les États-Unis aux côtés de l’Inde et du Brésil pour leurs divisions profondément enracinées.

Dans ces discussions numériques cloisonnées, des utilisateurs partageant les mêmes idées renforcent leurs propres opinions tout en diabolisant leurs adversaires absents.

Il s’agit d’une tendance alimentée par des algorithmes complexes des médias sociaux qui, en partie, promeuvent fortement les contenus haineux. De tels contenus suscitent un plus grand engagement via les likes, les partages et les commentaires que les publications plus modérées, selon des documents internes de Facebook rendus publics par Frances Haugen, une lanceuse d’alerte de l’entreprise. Et cela signifie plus d’argent provenant des revenus publicitaires de Facebook, car les gens passent plus de temps collés à leurs flux de médias sociaux.

En réponse, Meta a déclaré qu’elle avait essayé de s’adresser résoudre le problème en réduisant le rôle que joue l’engagement dans la détermination de l’importance du contenu politique dans les flux des utilisateurs.

Les messages hautement partisans créent « une perception de menaces existentielles des deux côtés du spectre politique », a déclaré McCoy, professeur à l’État de Géorgie. « Les élections sont devenues des enjeux extrêmement importants. Ils sont devenus presque des événements de vie ou de mort.

Le Congrès est dans une impasse partisane. Une revanche entre Biden et Trump est presque certaine lors de la campagne présidentielle de l’année prochaine. Le risque est qu’une telle compétition, à l’ère des médias sociaux polarisés, rende le débat politique encore plus toxique.

Les publications partisanes des groupes Facebook tels que « Le président Trump est mon ailier » et « Impeach Trump » sont désormais parmi les plus partagées sur Facebook, selon les chiffres d’engagement de CrowdTangle de Meta. Ils cherchent à mobiliser leurs partisans en se concentrant sur des sujets brûlants comme l’avortement, les droits des trans, le contrôle des armes à feu et les fausses allégations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 aurait été truquée.

« La ségrégation populaire reste incroyablement élevée », a déclaré David Lazer, professeur à la Northeastern University, qui a analysé la polarisation politique sur Facebook.

Son travail, basé sur un accès sans précédent aux métadonnées internes, a révélé que les utilisateurs libéraux et conservateurs avaient des régimes d’information politique presque diamétralement opposés sur Facebook, avec peu ou pas de chevauchement. Ces expériences polarisées sur les réseaux sociaux ont créé des réalités différentes, selon la position des gens sur l’échiquier politique.

Les électeurs de droite ont reçu un flux constant de faux rapports, par exemple, que des bulletins de vote pro-Trump avaient été jetés à la poubelle lors des élections de 2020. L’histoire, du média conservateur PJ Media, a été vue plus de 113 millions de fois sur Facebook, soit plus que tout ce qui a été diffusé dans les médias traditionnels.

« Je ne m’attends pas à ce que cela change vraiment avant l’année prochaine », a déclaré Lazer.

UE : mensonges russes

Wojciech Konończuk je parcourais Twitter lorsqu’il a rencontré Mykhailo Podolyak, un proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, affirmant que le pays déchiré par la guerre deviendrait bientôt un rival de la Pologne.

Des milliers d’utilisateurs polonais des médias sociaux, dont certains hommes politiques de premier plan du parti d’extrême droite Confédération, ont rapidement accusé Kiev d’ingratitude.

La Pologne a accueilli plus d’un million de réfugiés ukrainiens et les élections parlementaires d’octobre ont poussé les tensions à un point de rupture. Un récent conflit sur les céréales a dégénéré en une dispute majeure entre Varsovie et Kiev.

Pourtant, la bombe Twitter de Podolyak était un mensonge.

Konończuk, qui dirige le Centre polonais d’études orientales, un groupe de réflexion financé par le gouvernement, a rapidement trouvé les commentaires originaux de Podolyak en ukrainien. Les médias d’État russes les ont sortis de leur contexte pour semer la méfiance entre l’Ukraine et son voisin.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL DE POLOGNE Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

« L’un des objectifs cruciaux de la Russie dans cette partie de l’Europe est de diviser la Pologne et l’Ukraine », a déclaré Konończuk, qui a découvert que les utilisateurs polonais des médias sociaux locaux avaient amplifié les arguments pro-Kremlin.

Les élections en Pologne constituent un test crucial pour la résilience démocratique de l’UE, aux prises avec l’hostilité de la Russie à sa frontière. Alors que le Kremlin tente de déstabiliser les démocraties d’autres pays, l’UE organisera ses propres élections au Parlement européen dans l’ensemble de ses 27 pays membres en juin. Ce sera un moment de vulnérabilité pour la démocratie européenne – et une opportunité pour Moscou de chercher à semer le chaos.

En Pologne, des décennies de régime soviétique – combinées à l’héritage des atrocités de la Seconde Guerre mondiale – ont durci l’attitude du public à l’égard de la Russie. Les récentes sanctions de l’UE contre les médias soutenus par Moscou, qui comprenaient notamment l’interdiction des réseaux sociaux, ont également empêché Poutine d’inonder la Pologne de désinformation.

Mais les mensonges du Kremlin continuent de se répandre.

La menace de la désinformation russe est également exploitée à des fins politiques à Varsovie. Andrzej Duda, le président polonais, fait pression en faveur d’une législation visant à enquêter sur l’influence russe dans ce que les critiques considèrent comme une tentative de faire taire le chef de l’opposition, Donald Tusk.

Depuis son bureau dans le sud de la Pologne, Paweł Terpiłowski, rédacteur en chef de Demagog, un groupe local de vérification des faits, a suivi le passage d’une propagande russe flagrante à des formes plus subtiles d’influence du Kremlin. La quasi-totalité de ce type de contenu est impossible à attribuer directement au régime de Poutine.

Le président polonais Andrzej Duda | Sean Gallup/Getty Images

Ces tactiques pro-russes s’appuient sur les utilisateurs polonais des médias sociaux pour polariser le débat. Les messages se sont concentrés sur l’afflux de réfugiés ukrainiens et sur l’affirmation selon laquelle l’agenda socialement libéral de l’UE est trop « réveillé » pour la Pologne conservatrice.

« Les influenceurs pro-russes sont authentiques », a déclaré Terpiłowski. « Ce sont des citoyens polonais. »

Fin juin, l’équipe du fact-checker découvert une vidéo Facebook de Mariusz Max Kolonko, un ancien journaliste polonais désormais basé aux États-Unis. Il a faussement affirmé que les réfugiés ukrainiens voteraient aux élections polonaises. La publication a été partagée plus de 6 000 fois avant que Meta ne la supprime. Désinformation pro-russe similaire est apparu sur TikTok.

Ces fausses affirmations ne peuvent pas être directement liées au Kremlin. Mais les mensonges anti-ukrainiens aident Poutine à séparer Varsovie de Kiev. Cela permet également à des politiciens polonais d’extrême droite comme Grzegorz Braun, un leader du probable parti politique de la Confédération, de faire un roi, de s’attaquer aux peurs des gens sur les réfugiés ukrainiens.

« Les hommes politiques ayant une position pro-russe ou anti-ukrainienne promeuvent ces discours pour leur propre gain politique », a déclaré Terpiłowski.

Royaume-Uni : ciblage agressif

Dans certaines parties du comté rural pittoresque de Somerset, dans le sud-ouest de l’Angleterre, des personnes d’une trentaine d’années dont les intérêts incluent l’environnement et le bénévolat ont presque certainement reçu un message Facebook de Sarah Dyke en juillet.

« Votez aujourd’hui pour la championne locale libérale-démocrate Sarah Dyke et envoyez un message au gouvernement », a diffusé la publicité numérique. Il a été acheté par le parti politique libéral-démocrate de centre-gauche avant les récentes élections parlementaires spéciales dans le district. Dyke, le candidat du parti, a gagné sa campagneannulant la majorité de 19 000 voix détenue par le candidat du Parti conservateur au pouvoir.

La publicité a coûté un peu plus de 100 $ et a été vue par environ 6 000 personnes.,000 utilisateurs Facebook. Il ciblait presque exclusivement les électeurs dont les données de Facebook suggéraient qu’ils étaient susceptibles de soutenir le parti de Dyke, en utilisant le système publicitaire complexe du géant de la technologie. La publicité a été envoyée à un public précisément segmenté en fonction de l’âge, du code postal et de caractéristiques ponctuelles, notamment « l’activisme » et les « problèmes communautaires », selon la bibliothèque de publicités politiques de Meta.

Un tel micro-ciblage des campagnes politiques numériques est tout à fait légal. À l’approche des élections générales britanniques de l’année prochaine – dont les sondages actuels suggèrent que le Parti travailliste d’opposition est en passe de gagner – ces tactiques sont devenues la méthode privilégiée pour galvaniser le soutien. Selon les conventions politiques britanniques, le vote est attendu avant la fin 2024.

Le micro-ciblage implique que les partis politiques collectent des quantités de données personnelles sur les électeurs potentiels, puis les bombardent de messages précisément adaptés. La stratégie a atteint un tel niveau de sophistication, avec des milliers de messages différents envoyés à de minuscules groupes d’électeurs, qu’il est presque impossible de suivre la manière dont les récits politiques sont déployés. Les militants politiques envoient désormais des messages différents à différents électeurs, même dans la même rue.

Même certaines parties de l’appareil gouvernemental britannique ont utilisé ces tactiques : le ministère de l’Intérieur britannique a acheté des publicités sur Facebook exhortant les immigrés illégaux à rester à l’écart. La campagne, qui n’a coûté que quelques centaines de dollars, ciblait des personnes en Belgique et en France.

Il s’appuyait sur l’affichage de publicités auprès des utilisateurs de Facebook, dont le géant de la technologie savait qu’ils étaient intéressés par des mots-clés ethniquement spécifiques tels que « Premier League afghane » et « Musique d’Iran ».