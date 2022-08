Pourquoi la demande reconventionnelle des Nuluujaat Land Guardians contre Baffinland est unique au Canada

Une récente action en justice des Nuluujaat Land Guardians, un groupe de manifestants inuits, pour poursuivre Baffinland Iron Mines est inhabituelle au Canada, dit un avocat qui regarde de loin.

Et cela est rendu possible grâce à la législation environnementale unique au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest, qui permet aux gens de réclamer des dommages environnementaux dans les territoires au nom de tous ceux qui utilisent la région.

“Je ne peux pas penser à un cas où les accusés se sont essentiellement retournés et l’ont utilisé comme une ouverture de porte pour faire valoir certains de leurs arguments et préoccupations devant le tribunal”, a déclaré Ben Ralston.

Ralston enseigne au Collège de droit de l’Université de la Saskatchewan et a déjà enseigné le droit de l’environnement ainsi qu’au Programme de droit du Nunavut.

Les Nuluujaat Land Guardians ont été poursuivis pour la première fois par Baffinland en février 2021, après que les gardiens ont mis en place un blocus temporaire à la mine Mary River de Baffinland, à environ 176 kilomètres de Pond Inlet.

Un navire est chargé au port de Milne Inlet à Baffinland, dans le nord de l’île de Baffin. (Baffinland Iron Mines Corp.)

La poursuite de Baffinland Iron Mines, déposée devant la Cour de justice du Nunavut, accuse le groupe d’intrusion, d’ingérence illégale dans les intérêts économiques et de méfait. Début mars, un Un juge du Nunavut a émis une injonction en relation avec l’affaire, interdisant aux manifestants d’obstruer la piste d’atterrissage et la route de transport de la mine.

Pas plus tard que le mois dernier, le 12 juillet, les Land Guardians ont déposé leur défense, parallèlement à leur propre contre-poursuite qui fait plusieurs réclamations contre Baffinland, demandant au juge une injonction qui empêcherait Baffinland d’émettre du bruit et de la pollution par la poussière dans les zones environnantes. .

“Retourner la situation et en faire une poursuite contre Baffinland est, je suppose, un peu un coup de force.”

Un droit « de parler au nom du Nunavut dans son ensemble »

Ralston a déclaré que cette affaire met à l’épreuve plusieurs arguments juridiques et une loi en particulier pour le Nunavut, qui a rarement été utilisée.

La Loi sur les droits environnementaux du Nunavut stipule que chaque résident du territoire a le droit de « protéger l’environnement et la confiance du public contre le rejet de contaminants en intentant une action devant la Cour de justice du Nunavut contre toute personne rejetant un contaminant dans l’environnement ».

« Vous pouvez considérer cela comme autorisant un ou plusieurs Nunavummiut à parler au nom du Nunavut dans son ensemble et, dans un sens, à parler également au nom de l’environnement du Nunavut », a déclaré Ralston.

Cela est comparé à la législation dans les juridictions du sud, où n’importe qui ne peut pas déposer ses préoccupations environnementales devant les tribunaux, a déclaré Ralston.

“Je pourrais voir la pollution se produire, je pourrais en être contrarié. Bien sûr, cependant, il y aura des régulateurs, je pourrais peut-être appeler et essayer de signaler la pollution.”

Mais d’ordinaire, a-t-il dit, la plupart des citoyens ordinaires n’ont pas la possibilité de porter n’importe quel type de réclamation devant les tribunaux.

« Il est très difficile, traditionnellement, d’avoir qualité pour porter des différends en matière de droit de l’environnement devant les tribunaux.

Après les injonctions, les poursuites ne vont généralement nulle part, dit Ralston

Ralston a déclaré que les poursuites visant à obtenir des injonctions contre des manifestants ne finissent souvent pas par un procès une fois l’injonction émise.

“Normalement, ce que vous verriez, c’est que l’action est déposée, puis ils apportent l’injonction, ils ont plaidé l’injonction, et une fois qu’ils l’ont, et une fois qu’il n’y a plus d’interférence ou [a] blocus ou toute sorte de différend à résoudre, vous verrez généralement que cette action ne mène nulle part », a-t-il déclaré.

Dans ce cas, cependant, les manifestants ont profité de l’occasion pour faire valoir leur propre cas.

La poursuite initiale de Baffinland nommait cinq accusés, aux côtés de “John Doe et Jane Doe” et de “toutes les autres personnes inconnues du demandeur”. La défense et la demande reconventionnelle ont été déposées par trois des personnes nommées – Tom Naqitarvik, Christopher Akeeagok, Johnathan Pitula – que leur avocate, Anne Crawford, a appelées collectivement les Land Guardians.

Crawford a déclaré que le but de la contre-poursuite est double.

Premièrement, il s’agit de contrer l’affirmation de Baffinland selon laquelle l’entreprise a perdu des millions à cause des manifestations, a-t-elle déclaré. Les gardiens de la terre soutiennent que l’entreprise a gagné de l’argent à la suite du blocus en raison de la hausse des prix sur le marché mondial du minerai de fer.

Mais plus important encore, la demande reconventionnelle porte sur la protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne la pollution sonore liée à la navigation et la contamination par la poussière des activités minières.

“Leur [the Land Guardians] véritable objectif est de veiller à ce que cette zone soit protégée sur le plan environnemental », a déclaré Crawford.

Le document de demande reconventionnelle indique également que les gardiens veulent une indemnisation pour toute personne dont les droits de chasse ont été touchés.

L’affaire n’a pas encore été jugée

Les revendications des Land Guardians, ainsi que celles de Baffinland, sont toujours devant le tribunal. On ne sait pas encore quand l’affaire sera jugée.

Dans un courriel, le porte-parole de Baffinland, Peter Akman, a qualifié la réclamation des tuteurs de « frivole ».

“Beaucoup des déclarations qu’il contient sont clairement fausses et représentent un manque évident de compréhension ou une mauvaise interprétation intentionnelle de l’exploitation et de l’exploitation minière de Baffinland en général”, a-t-il écrit.

“Les manifestants ont illégalement empêché des centaines d’employés de retourner dans leurs familles et ont mis des vies en danger”, a-t-il déclaré.

Akman a également déclaré que les manifestants revendiquent un intérêt dans [Qikiqtani Inuit Association] et les terres de la Couronne, « dont nous supposons qu’elles seront également contestées ».

Bien que l’approche des Land Guardians soit rare, ce n’est pas la première fois que cette législation est utilisée au Nunavut, a déclaré Crawford.

Elle a fait référence à un cas du début des années 2000 lorsqu’un groupe de citoyens s’est rendu devant les tribunaux pour le brûlage routinier des ordures de la ville d’Iqaluit au dépotoir. Ils ont soulevé des problèmes de santé concernant la pollution de l’air qui en résulte.

“Donc, ce n’est pas complètement non testé”, a déclaré Crawford à propos de l’utilisation de la Loi sur les droits environnementaux du Nunavut.

“Mais c’est très rare et il n’y a pas d’équivalent dans la loi du sud.”