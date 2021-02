Pourquoi la demande du chef de la police du Capitole pour la garde nationale a-t-elle été refusée avant l’émeute? Les républicains demandent à Nancy Pelosi

House GOP cherchant à savoir pourquoi la Garde nationale n’était pas en place pour empêcher l’émeute du 6 janvier au Capitole et ce qui leur a pris si longtemps pour arriver, blâme la Présidente Nancy Pelosi pour leur avoir refusé l’accès aux preuves.

Même si le chef de la police du Capitole de l’époque, Steve Sund, a demandé les troupes le 4 janvier, il a été refusé par le sergent d’armes Paul Irving et lui a dit que ce serait mauvais. « optique,»Selon une lettre ouverte de quatre membres de rang GOP des comités de la Chambre envoyée à Pelosi lundi.

Irving a pris une heure pour approuver la demande de soutien de la Garde nationale de Sund le 6 janvier, alors qu’une foule de partisans du président Donald Trump pénétrait par effraction dans le bâtiment, ont noté les républicains, demandant si le retard était dû au fait qu’il devait consulter Pelosi.

Le démocrate de Californie a procédé au licenciement d’Irving et de Sund, et a nommé un général de l’armée à la retraite pour mener un examen de sécurité – sans même informer la minorité, indique la lettre.

Lorsque les républicains ont tenté d’obtenir plus d’informations sur ce qui s’était passé, ils ont été rencontrés «Obstruction et incapacité à produire et à conserver des informations» par le personnel de la maison nommé par Pelosi. Pire encore, certains des documents demandés par les républicains n’ont été récemment fournis qu’aux démocrates judiciaires de la Chambre, a ajouté la lettre.

C’est inacceptable, madame la Présidente, cette direction n’aurait pu venir que de vous.

La lettre appelle Pelosi à mettre fin à la «Mascarade politique» de chercher des ennemis à l’intérieur du Capitole et d’imposer des règles, elle ne se suit pas. Il a été signé par Jim Jordan (R-Ohio) du pouvoir judiciaire, Devin Nunes (R-California) of Intelligence, James Comer (R-Kentucky) of Oversight & Reform et Rodney Davis (R-Illinois), du comité d’administration de la Chambre .

Les démocrates ont présenté les événements du 6 janvier comme un «Insurrection contre notre démocratie» et a blâmé Trump et les républicains. Ils ont destitué Trump à la Chambre et ont cherché à le condamner au Sénat, mais ont échoué samedi car ils n’avaient pas les votes.

Aussi sur rt.com Une députée de la DEM veut que la « commission vérité » cible la « suprématie blanche » et freine les « médias d’extrême droite » face à l’émeute au Capitole

D’autres aspects du récit partisan sur l’émeute du Capitole se sont également effondrés, car il est apparu que le policier du Capitole Brian Sicknick n’a pas été blessé par la foule et que sa cause de décès reste officiellement inconnue. Sur les quatre personnes décédées ce jour-là, une seule – le vétéran de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt – a été effectivement tuée par un officier de la police du Capitole qui ne devrait pas faire face à des accusations en la matière.

La clôture de barbelés autour du Capitole mise en place après l’attaque reste en place, tout comme plusieurs milliers de soldats de la Garde nationale initialement amenés pour assurer l’investiture du président Joe Biden et fournir une protection contre des menaces non spécifiées lors de la destitution.

Aussi sur rt.com Le récit de MSM sur la foule meurtrière du Capitole s’est effondré, mais ne laissez pas cela entraver un bon lynchage politique

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!