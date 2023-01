Pourquoi la défaite des Golden Knights contre Los Angeles a été leur “match le plus décevant de l’année”

LAS VEGAS – La défaite 5-1 contre les Kings samedi soir au T-Mobile Arena a été la plus décevante de la saison pour les Golden Knights.

C’était visible sur les visages frustrés des joueurs dans le vestiaire après, et perceptible dans leurs réponses. L’entraîneur-chef Bruce Cassidy l’a dit sans ambages.

“Surtout un match pour la première place, dans notre bâtiment, contre ce qui devrait être notre rival de division”, a-t-il déclaré. “Ce fut probablement le match le plus décevant de l’année pour nous quand je regarde notre compétitivité de haut en bas.”

Il était normal qu’après le seul but de Vegas, qui n’a réduit son déficit qu’à 4-1, le klaxon de but n’ait jamais retenti. La chanson du but, “Vegas Lights” de Panic ! At The Disco n’a pas joué. Les joueurs ont simplement boudé vers le banc pour des coups de poing – plus par rituel que par célébration – sous les yeux de la foule confuse.

La performance dominante de Los Angeles l’a ramené à quatre points de Vegas au sommet du classement de la division Pacifique. Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive des Kings contre les Golden Knights au cours des deux dernières semaines. Ils ont étouffé l’attaque de Vegas samedi avec leur échec avant 1-3-1 en zone neutre qui a encombré le milieu de la glace et bloqué l’équipe locale pendant 60 minutes.

« Nous avons perdu la zone neutre », a déclaré clairement le défenseur Brayden McNabb. «Nous avons joué entre leurs mains. Ils contrôlaient la zone neutre. Ce n’était pas comme si nous étions dans notre propre camp toute la soirée, mais nous avons retourné quelques rondelles dans la zone neutre et cela a directement intégré leur plan de match.

Les Kings accordent le troisième moins de tirs par 60 minutes à force égale cette saison avec une approche solide et structurée en transition. Ils ne sont pas nécessairement les meilleurs en défense dans leur propre zone, mais ils rendent l’obtention de la rondelle incroyablement difficile.

“Je pense que nous avons un peu trop joué entre leurs mains”, a déclaré le capitaine Mark Stone. « C’est une équipe assez défensive, ils obstruent la zone neutre. Nous n’avons pas eu beaucoup d’échec avant et nous avons mis les rondelles dans de mauvaises zones. Nous avons un peu trop retourné la rondelle et nous n’avons pas eu de pression soutenue contre eux.



Le centre des Golden Knights Nicolas Roy et le centre des Kings Anze Kopitar s’attaqueront à la rondelle samedi. (Ellen Schmidt/Associated Press)

Le premier but des Kings est survenu quelques secondes après qu’Alex Pietrangelo ait tenté de forcer une passe étirée à Reilly Smith à la ligne bleue de Los Angeles qui n’a pas traversé la défense des Kings. Au lieu de cela, il a changé de possession et les Kings en ont profité avec un but de Kevin Fiala dans le trafic.

“Les choses exactes dont nous avons parlé : les chiffres d’affaires immobiles”, a déclaré Cassidy. “Vous pouvez retourner les rondelles si vous allez vite, en essayant d’attaquer, mais si vous restez immobile, c’est à ce moment-là qu’ils vous dévorent vivant, et c’est ce qui s’est passé.”

Il existe deux façons principales de percer la stratégie de zone neutre de Los Angeles. L’un est en train de le traverser avec une vitesse accrue dans la zone défensive, mais lorsque les Kings jouent aussi bien qu’ils l’étaient samedi soir, cela devient très difficile. Los Angeles était au sommet de son art, remportant des batailles au bâton, faisant tomber des rondelles en l’air et interceptant des passes avec régularité.

Parfois, la seule option est de jeter la rondelle profondément dans la zone, et Vegas n’était pas disposé ou capable de le faire.

“Ce n’est pas si difficile de le mettre derrière eux, mais évidemment maintenant vous devez aller travailler”, a déclaré Cassidy. « Il faut aller travailler avec cinq gars pour récupérer la rondelle. Parce qu’ils sont de retour dans cette structure défensive, ils vont avoir les cinq gars de retour pour s’en sortir, donc ce ne sera pas si facile de s’en sortir.

“Pour moi, c’est une volonté mentale de jouer de cette façon jusqu’à ce que la glace s’ouvre pour vous.”

Les Golden Knights ont créé plusieurs occasions de marquer tôt, mais ont touché des poteaux plutôt que de la ficelle. Après avoir accordé le premier but, ils sont devenus de plus en plus frustrés et ont essayé de forcer des jeux au milieu de la glace qui n’étaient pas là.

“Les équipes qui jouent entre leurs mains et sont frustrées, et essaient d’en faire trop dans la zone neutre, sont les équipes qui luttent contre elles”, a déclaré Stone. “Cela s’est finalement joué dans la zone neutre et nous ne l’avons tout simplement pas traversé et nous avons joué de la bonne manière.”

Les Kings ont limité les Golden Knights à seulement 20 tirs au but, à égalité pour leur plus bas total de la saison. À forces égales, Vegas a produit de nouveaux creux de la saison en tirs (12) et en chances de marquer (10), selon Natural Stat Trick.

“Une fois que nous avons pris du retard, je ne pense pas que nous ayons eu le mordant pour revenir dans le match”, a déclaré Cassidy. «La volonté, la compétition, quel que soit l’adjectif que vous souhaitez utiliser. Et vous devriez. Vous êtes à la maison. Vous avez la foule derrière vous.

Les Kings méritent beaucoup de crédit pour une stratégie bien exécutée. Ils ont été assez patients pour attendre Vegas et Fiala en a profité lorsque les opportunités se sont présentées, marquant un tour du chapeau.

« Nous ne faisions que jouer notre jeu », a déclaré l’entraîneur des Kings, Todd McLellan. “Nous avons une structure sur laquelle nous comptons et ils ont fait du bon travail.”

Vegas n’est pas tout à fait à pleine puissance, mais ça se rapproche. Avec Jonathan Marchessault et Alec Martinez tous les deux de retour, le talent ne manquait certainement pas sur la glace samedi.

C’était la cinquième défaite consécutive de Vegas contre des adversaires divisionnaires, ce qui ne fait qu’ajouter à la frustration. La saison est longue et les équipes auront sans aucun doute des soirées off. Samedi était l’un de ceux pour les Golden Knights. Ce qui l’a rendu un peu plus décevant, c’est le fait que les Kings sont leur plus grande compétition dans la division Pacifique, et ils sont arrivés à Las Vegas avec un plan de match qui a fonctionné à la perfection.

“C’est une défaite frustrante et difficile, mais ils nous ont certainement surpassés”, a déclaré McNabb. “Nous ne l’avons pas très bien géré.”

Ce n’est pas seulement la course à la division qui est en jeu. Si les deux équipes continuent sur leur trajectoire actuelle, il pourrait y avoir une série éliminatoire entre elles. Si tel est le cas, les Golden Knights savent qu’ils doivent être meilleurs qu’ils ne l’ont été lors des deux dernières rencontres contre les Kings.

Stone et McNabb semblaient déçus après le match, mais une chose qu’ils ne semblaient pas être inquiète. Ils savent que la défaite de samedi ne peut pas simplement être ignorée, car c’est un défi auquel ils seront à nouveau confrontés. Cependant, ils sont convaincus qu’ils ont les joueurs pour battre Los Angeles s’ils jouent de la bonne manière. Il y a de fortes chances qu’ils aient l’occasion de le montrer dans un proche avenir.

“Nous allons évidemment en tirer des leçons”, a déclaré Stone. “Nous affrontons encore ces gars une fois (plus en saison régulière) et nous pourrions les affronter en séries éliminatoires.”

(Photo de l’ailier gauche des Kings Kevin Fiala marquant un but dans un filet vide contre les Golden Knights samedi: Ellen Schmidt / Associated Press)