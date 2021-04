L

La dernière tentative de abour d’embarrasser le gouvernement à propos des activités de lobbying de David Cameron, que même l’ancien premier ministre lui-même admet avoir été mal jugées, a utilisé une procédure parlementaire connue sous le nom de débat de «journée de l’opposition». Cela signifie qu’une motion est présentée à la Chambre des communes selon le choix de l’opposition. Par convention, le gouvernement du jour a une emprise de fer sur les affaires de la Chambre, mais malgré cela, il offre une vingtaine d’occasions au cours de chaque session parlementaire lorsque l’opposition est autorisée à dicter les affaires. Dans ce cas, le Parti travailliste a choisi de demander une enquête parlementaire sur Cameron, Greensill Capital et des ministres tels que Rishi Sunak et Matt Hancock, qui a été suivie d’un débat d’inspiration travailliste sur la taille des forces armées. Les deux ont été choisis en partie parce que les travaillistes étaient conscients que de nombreux députés d’arrière-ban conservateurs avaient des réserves sur ce qui se passait dans ces domaines et que, par conséquent, ils pourraient au moins obtenir un soutien tiède ou des interventions utiles de la part de députés conservateurs demandant à leur propre ministre l’étrange maladresse. question. (Sur les 20, 17 jours sont alloués au chef de l’opposition officielle et trois jours au chef du deuxième plus grand parti d’opposition, qui partage le temps avec les petits partis à la Chambre des communes).

Les gouvernements, en particulier dans ce cas, ont tendance à signaler leur mépris élevé pour les procédures en dépêchant le plus subalterne des ministres pour répondre aux membres les plus hauts placés du front de l’opposition. C’est ainsi que l’obscure ministre du cabinet Chloe Smith a été envoyée pour répondre à Anneliese Dodds et Rachel Reeves. C’est Smith qui a réalisé la performance de diffusion la plus spectaculaire de toute la décennie des années 2010, à l’exception peut-être du «brouillard cérébral» de 2015 de la chef du Parti vert Natalie Bennett. Smith a été déchiré par Jeremy Paxman à cause d’un devoir de carburant. tourner en 2012, et cela permet toujours une excellente visualisation. Heureusement pour elle, elle est en meilleure forme ces jours-ci.