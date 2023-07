Pourquoi la déclaration de l’OMS sur le cancer et l’aspartame – oui, les trucs dans Diet Coke – vaut la peine d’être entendue

Il y a des nouvelles étonnantes dans le monde de la sécurité alimentaire : l’aspartame, un édulcorant artificiel couramment utilisé dans une large gamme d’aliments et de boissons, est sur le point d’être déclaré cancérogène par une agence de santé mondiale de premier plan.

À la mi-juillet, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) – une branche de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – prévoit de publier les résultats d’un nouvel examen des données de sécurité sur le produit. Selon Reuters, l’agence déclarera que l’aspartame est « probablement cancérigène pour l’homme ». Un comité distinct de l’OMS qui élabore des recommandations sur la quantité d’un produit qui est sans danger (le Comité mixte d’experts sur les additifs alimentaires de l’OMS et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) prévoit de publier simultanément des directives visant à répondre aux questions des consommateurs sur la quantité d’aspartame qu’ils peuvent consommer en toute sécurité.

La nouvelle a beaucoup de consommateurs qui recrachent leurs sodas light – et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire avec ce qui ressemble à une autre vague de conseils déroutants et contradictoires sur un produit alimentaire.

Alors que nous essayons de comprendre ce qu’il faut ajouter et bannir de nos paniers d’achat, il est utile de comprendre le cheminement de l’aspartame du laboratoire à nos réfrigérateurs. Il vaut également la peine d’examiner ce qui pourrait différencier une déclaration du CIRC sur la sécurité d’un produit des évaluations effectuées par d’autres agences auxquelles les consommateurs font confiance pour ces décisions.

Allons-y.

Une histoire de conseils effrayants, contradictoires et difficiles à faire confiance sur l’aspartame

Il peut être difficile pour les consommateurs attentifs de savoir à qui faire confiance pour peser sur la sécurité de l’aspartame. En effet, depuis ses débuts, les fabricants du produit – et l’industrie qui tire désormais d’énormes profits de sa vente – ont cherché à influencer son approbation pour une utilisation par les consommateurs.

Lorsque la société pharmaceutique américaine GD Searle a tenté pour la première fois de faire approuver l’aspartame par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 1973, cela a été refusé: des scientifiques indépendants ont allégué que le produit pouvait causer une gamme de troubles neurologiques, et certains ont allégué que la société n’avait pas t été entièrement au-dessus de bord dans ses tests de sécurité.

En janvier 1981, Ronald Reagan devient président des États-Unis. Son équipe de transition comprenait alors le PDG de GD Searle, un certain Donald Rumsfeld. Bien qu’un conseil d’administration indépendant de la FDA ait averti en mai que le médicament pouvait induire des tumeurs cérébrales, le directeur nouvellement installé de l’agence les a annulés et la FDA a approuvé le produit pour une utilisation par les consommateurs en juillet.

Dans les années 1990, les scientifiques ont commencé à s’inquiéter de la sécurité de l’aspartame. Un neurologue a publié une étude suggérant que le produit pourrait jouer un rôle dans le cancer du cerveau chez l’homme, et le propre toxicologue de la FDA a fait part de ses inquiétudes quant au potentiel cancérigène du produit.

Pour mieux caractériser le risque du médicament, l’Institut Ramazzini, un laboratoire de recherche italien à but non lucratif, a commencé à étudier ses effets sur les rats en 1997.

Il s’agit d’une première étape courante pour déterminer la sécurité des produits synthétiques destinés à la consommation humaine. Mais cette étude était particulièrement de haute qualité en ce qu’elle incluait des milliers de rats et leur donnait une gamme de doses d’aspartame. Le but était de déterminer si plus d’aspartame entraînait plus de résultats, une découverte qui suggérerait fortement que l’aspartame était une cause de ces résultats et pas seulement une exposition fortuite.

Ce que les scientifiques italiens ont découvert n’avait pas l’air bien : les rats qui consommaient de l’aspartame présentaient des niveaux plus élevés de tumeurs malignes dans plusieurs organes, notamment les reins, les seins et le système nerveux. Ces résultats ont été notés même à de faibles doses d’aspartame – des expositions similaires à ce que les autorités américaines et européennes considèrent comme la dose journalière acceptable du produit.

L’étude a généré de nombreuses controverses qui se sont déroulées dans la littérature scientifique depuis lors, avec plusieurs groupes de scientifiques à travers le monde réévaluant indépendamment les échantillons de tissus des études italiennes et tirant leurs propres conclusions sur ce qu’ils ont montré.

Fait intéressant, de nombreux scientifiques qui ont contesté les conclusions de l’Institut Ramazzini ont été financés par des intérêts industriels qui profitent de la consommation d’aspartame : l’American Beverage Association ; Ajinomoto, un fournisseur d’aspartame ; et le Calorie Control Council, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le résultat ici n’est pas que vous ayez besoin de lancer tout votre soda light directement au soleil – du moins, pas encore. Les conseils à venir pourraient encore indiquer qu’il existe une certaine quantité de produit qui peut être consommée en toute sécurité. De plus, vivre sur cette planète, c’est équilibrer régulièrement notre désir de plaisir avec la réalité ennuyeuse que de nombreuses choses amusantes comportent une sorte de risque pour la santé.

Mais les consommateurs ont le droit de disposer de toutes les informations de sécurité dont disposent les entreprises lorsqu’ils prennent des décisions sur les risques pour la santé qui valent la peine d’être pris. Et l’industrie qui produit et profite de l’aspartame a rendu les informations complètes difficiles à obtenir pour les consommateurs.

Nous méritons plus de transparence – et il y a de fortes chances que les directives du CIRC y parviennent au moins.

Pourquoi les directives du CIRC font particulièrement autorité

Si la sécurité de l’aspartame fait l’objet de discussions depuis si longtemps, pourquoi le CIRC ne fait-il une déclaration à ce sujet que maintenant ? Bien que ce ne soit pas tout à fait clair, les experts affirment que la manière dont le CIRC mène ses évaluations confère à ses évaluations un niveau d’intégrité particulièrement élevé. Cela signifie qu’il vaut la peine de prêter attention à la position de l’agence en matière de sécurité des produits.

En mai, un groupe d’auteurs de l’Institut Ramazzini a publié un nouvel article décrivant une réanalyse de leurs résultats originaux en utilisant de nouvelles classifications tumorales de l’OMS. Les résultats de l’étude « confirment et renforcent » leurs conclusions précédentes, écrivent les auteurs.

On ne sait toujours pas si cette étude, ou une autre nouvelle science, est la raison de l’annonce du CIRC. Mais quelle que soit la raison du calendrier du CIRC, son évaluation n’est pas soumise aux types de conflits d’intérêts de l’industrie qui posent des défis à la FDA ou à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) analogue, a déclaré Erik Millstone, un spécialiste de longue date de la politique de sécurité alimentaire. et professeur émérite de politique scientifique à l’Université du Sussex en Angleterre.

Lorsque ces autres agences ont approuvé l’aspartame, elles l’ont fait « sur la base de données d’entreprise, dont la plupart n’étaient pas dans le domaine public », a déclaré Millstone. Dans une lettre à l’EFSA, il a cité les propres déclarations de l’agence indiquant qu’elle avait pris en compte des données non publiées dans son évaluation.

D’autre part, a-t-il dit, le CIRC est plus sélectif dans son utilisation de données commerciales confidentielles non publiées, et il prend davantage soin d’exclure les personnes en conflit d’intérêts de la contribution à ses évaluations.

Il y a quelques années, Millstone et un co-auteur ont examiné de près la façon dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments avait évalué les 154 études sur la sécurité de l’aspartame lorsqu’elle a cherché à évaluer le produit en 2013. Environ la moitié des études étaient en faveur de la sécurité de l’aspartame et environ la moitié indiquaient ça pourrait faire du mal.

L’agence avait jugé toutes les études suggérant des dommages – mais seulement un quart des études affirmant la sécurité – comme « peu fiables », ont écrit les auteurs. Et l’agence avait appliqué des normes de qualité plus souples aux études suggérant la sécurité qu’aux études suggérant un préjudice. Les examinateurs de l’agence ont repoussé l’évaluation de Millstone. Et en tout cas, l’aspartame est resté sur le marché européen.

Millstone n’est pas le seul à penser que le CIRC a des normes plus élevées pour évaluer la sécurité des produits que les autres agences de produits de consommation. Un scientifique principal du Centre pour la science dans l’intérêt public a évalué de manière indépendante le processus d’approbation de l’aspartame de l’Agence européenne de sécurité des aliments et a jugé que les conclusions de l’agence n’étaient «pas solides et non étayées par la science; ils contredisent les critères et principes établis par le CIRC.

« Au début des années 1970, les normes américaines étaient sensiblement plus élevées que les normes européennes », a déclaré Millstone. « Mais au fil du temps, la FDA a été de plus en plus subordonnée aux intérêts commerciaux. »

La FDA a des règles sur qui peut siéger à ses comités consultatifs qui visent à prévenir les conflits d’intérêts. Cependant, une enquête récente de ProPublica a révélé que des consultants employés par McKinsey travaillaient pour la FDA sur des projets de surveillance de la sécurité des médicaments tout en travaillant simultanément pour des sociétés pharmaceutiques directement touchées par ces projets. Un projet de loi récemment adopté par le Congrès vise à réduire ces conflits.

L’influence de l’industrie dans les agences de sécurité des consommateurs signifie que certaines agences gouvernementales se sont pliées en quatre pour ignorer les résultats indésirables, a déclaré Millstone. Mais il se passe quelque chose d’autre qui est encore plus difficile à combattre, a-t-il déclaré : « L’inertie institutionnelle ».

« Ces institutions soi-disant autoritaires répugnent à admettre qu’elles ont déjà commis une erreur dans le passé », a-t-il déclaré, « surtout si les preuves montrant qu’elles commettent une erreur avaient été disponibles plus tôt – et qu’elles l’avaient ignorée ».

Les consommateurs peuvent également être tentés de rejeter les informations qui provoquent des sentiments de peur ou de regret – de taper les mains sur les oreilles dans une incarnation vivante de l’emoji « n’entendez pas le mal » – et c’est naturel. Mais si vous êtes une personne qui souhaite prendre des décisions basées sur des informations de haute qualité, la déclaration du CIRC sera à surveiller.