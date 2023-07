Pourquoi la décision d’un tribunal guatémaltèque de geler les résultats de l’élection présidentielle suscite des critiques

GUATEMALA CITY (AP) – Une semaine après que les élections du 25 juin au Guatemala aient propulsé un candidat relativement long dans le dernier second tour de scrutin, le plus haut tribunal du pays a gelé la certification des résultats des élections.

Plusieurs partis politiques ont interjeté appel pour contester le vote et le tribunal a accepté de geler la certification des décomptes finaux jusqu’à ce que ces plaintes puissent être examinées.

Les États-Unis et les instances internationales ont critiqué le gel comme un manque de respect pour la volonté de près de 5,5 millions de personnes qui se sont rendues aux urnes.

Les élections ont déjà été entachées par la disqualification officielle de plusieurs candidats populaires, souvent pour des raisons techniques douteuses.

QUE S’EST-IL PASSE AUX ELECTIONS DU 25 JUIN ?

Dans un champ bondé, la candidate de centre-droit et ancienne première dame Sandra Torres du parti National Hope Unity est arrivée en tête avec 15,8% des voix.

Le candidat du centre-gauche Bernardo Arévalo, dont le père était président avant Jacobo Arbenz, qui a été renversé lors d’un coup d’État soutenu par la CIA en 1954, est arrivé en deuxième position. Arévalo a obtenu un soutien de 11,7 %.

Alors que Torres est largement considéré comme un candidat à la continuité, Arévalo, du Seed Movement, s’est engagé à s’attaquer à la corruption endémique.

Alors qu’il y avait un nombre incroyable de 29 candidats, le plus grand gagnant était les votes nuls ou annulés, à environ 17,3 %. Les votes nuls ont été largement considérés comme une protestation contre l’état actuel de la politique guatémaltèque et le fait que plusieurs candidats ont été exclus de la course.

Étant donné que personne n’a remporté 50% des voix, les deux premiers votants s’affronteront lors d’un deuxième tour le 20 août – si les résultats du premier tour sont confirmés.

QUE S’EST-IL PASSE DU DECOMPTE DES VOTES ?

Au lendemain des élections, un décompte préliminaire basé sur les décomptes rapportés par les circonscriptions électorales a été rapidement additionné, révélant les résultats. Mais ces résultats doivent encore être officialisés par le tribunal électoral du pays.

Dix des 29 partis qui ont présenté des candidats dans la course ont déposé des plaintes, alléguant qu’il y avait des problèmes avec le décompte qui, selon eux, pourraient leur avoir coûté des voix. Ils ont déposé une demande d’injonction contre l’officialisation des résultats. Mais aucun de ces partis n’a obtenu plus de 8% des voix.

QUE FAIT LE TRIBUNAL ?

Le tribunal a gelé le processus de décompte et a déclaré qu’il reviendrait pour comparer les totaux de votes rapportés par chaque bureau de vote, en les additionnant et en les comparant au décompte préliminaire. Le tribunal a également déclaré que, si nécessaire, il pourrait ordonner un recomptage bulletin par bulletin, même si les lois électorales du pays ne le prévoient pas.

Les circonscriptions ont cinq jours pour rendre compte des résultats de chaque bureau de vote. Cela repousserait la prochaine décision du tribunal au moins à la fin de cette semaine.

COMMENT LES GUATEMALANENS ONT-ILS REPONDU ?

Des dizaines de personnes ont manifesté devant le tribunal au cours du week-end, criant « Mon vote devrait compter dans les urnes, pas au tribunal ».

Arévalo a assisté à la manifestation, déclarant « nous n’allons pas permettre que la volonté du peuple guatémaltèque soit trompée ».

Les groupes civiques ont noté que, parce que tant de candidats ont été disqualifiés pour se présenter à la course, le différend « est très dangereux pour une démocratie qui est devenue de plus en plus corrodée par l’utilisation abusive des astuces juridiques ».

QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION ?

Des observateurs internationaux ont déclaré que le vote semblait avoir été équitable et ont noté que les recomptages n’étaient pas envisagés dans la législation existante.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a écrit que « les États-Unis soutiennent le droit constitutionnel du peuple guatémaltèque d’élire ses dirigeants par le biais d’élections libres et équitables. Nous sommes profondément préoccupés par les efforts en cours qui interfèrent avec le résultat des élections du 25 juin. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a publié une déclaration disant qu’il avait « pris note des préoccupations » et a exhorté le problème à être résolu « conformément aux normes électorales applicables ».

Le gouvernement guatémaltèque a publié dimanche une déclaration balayant les inquiétudes et suggérant qu’elles constituaient une ingérence. « Pour nous, le principe de souveraineté est inébranlable, et, par conséquent, le respect de la légalité qui pose les bases de notre système démocratique. »

Tiziano Breda, expert en Amérique latine à l’Instituto Affari Internazionali italien, a qualifié l’action en justice de « l’une des tentatives les plus infondées et les plus éhontées de ces dernières années pour remettre en question les résultats d’une élection ».

Breda a ajouté qu’il semble que les partis qui ne se sont pas rendus au deuxième tour ou au Congrès craignent que des changements de politique ne les affectent.

Sonia Pérez D., The Associated Press