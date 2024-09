Pourquoi la décision de la FIA concernant les jurons pourrait accélérer le départ éventuel de Max Verstappen en F1

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception chaque lundi et vendredi.

SINGAPOUR — Max Verstappen a toujours clairement indiqué qu’il ne resterait pas éternellement sur la grille de départ, peu importe à quel point il aime courir et gagner en Formule 1.

En tant que plus jeune partant et vainqueur de course de l’histoire du sport et l’un de ses vainqueurs les plus prolifiques, une longue carrière à la Fernando Alonso ou Kimi Raikkonen placeraient sûrement le championnat et le nombre de victoires de Lewis Hamilton et Michael Schumacher à la portée de Verstappen.

Il ne s’est jamais soucié des records. Il ne s’est pas non plus soucié de la nature globale de la F1, avec un calendrier qui ne cesse de s’allonger. Comme Verstappen l’a clairement montré à Zandvoort en août, où il a effectué son 200e départ en F1, il est plus proche de la fin de sa carrière en F1 que du début, même à 26 ans.

L’idée de ce à quoi pourrait ressembler la vie après la F1, même avec l’un des contrats les plus lucratifs de la F1 qui court jusqu’en 2028, est très présente dans la vision du monde de Verstappen.

Les événements du week-end du Grand Prix de Singapour n’ont peut-être fait qu’accélérer cette réflexion pour Verstappen. Sur la piste, ce fut sa meilleure course depuis près d’un mois. La deuxième place était un excellent résultat, compte tenu du peu de perspectives à un moment du week-end et de la défaite totale face à son rival pour le titre, Lando Norris.

Mais en dehors de la piste, c’est la réponse de la FIA aux propos de Verstappen qui a suscité une frustration légitime chez le triple champion du monde.

L’utilisation d’un seul mot (« f—ed ») lors de la conférence de presse de jeudi alors qu’il parlait de sa voiture – un objet inanimé et dénué de sentiments – a poussé la FIA à réagir et à considérer qu’il s’agissait d’une « mauvaise conduite ». Cette décision semblait avoir pour but de faire un exemple de Verstappen, qui doit effectuer des travaux d’intérêt général pour l’instance dirigeante de la F1.

Verstappen a réagi en protestant lors de la conférence de presse de la FIA après les qualifications de samedi, donnant délibérément des réponses brèves par crainte d’une amende ou d’une journée supplémentaire de sanction. Il s’est volontiers adressé aux journalistes à l’extérieur de la salle, qualifiant la décision de « ridicule ».

ALLER PLUS LOIN Max Verstappen qualifie la sanction pour jurement de « ridicule » après une conférence de presse de protestation de la FIA

La protestation s’est légèrement atténuée dimanche. Ses réponses ont été plus longues, mais toujours brèves. L’Athlétique Quand on lui a demandé s’il préférait parler en dehors de la conférence de presse, Verstappen a répondu : « Ça a été une longue journée. Ouais. »

À ce moment-là, Red Bull avait déjà prévu que Verstappen ait un briefing séparé dans l’unité d’accueil de l’équipe juste après la conférence de presse. Là, le comportement du Néerlandais a changé, revenant à son caractère effusif et (ce qui est important) opiniâtre habituel.

« Personnellement, je n’ai absolument aucune envie de donner de longues réponses quand on me traite comme ça », a déclaré Verstappen. Il savait qu’il avait rempli les conditions requises pour assister à la conférence de presse et donner des réponses, aussi brèves soient-elles. Même la FIA aurait admis qu’il s’agissait d’une tactique astucieuse.

La décision elle-même a quand même provoqué la colère de Verstappen. Il a publié un message à ce sujet sur le groupe WhatsApp de l’Association des pilotes de Grand Prix avec tous les autres pilotes de F1 et a déclaré : « Tout le monde riait presque, vous savez, du genre : « Mais c’est quoi ce bordel ? » En gros. Donc, oui, c’est très, très idiot. »



Verstappen a déjà laissé entendre que sa retraite pourrait intervenir plus tôt que prévu. (Clive Rose/Getty Images)

Mais Verstappen a également pris en compte la situation dans son ensemble. Si la F1 continue sur cette voie, où les pilotes ne peuvent pas être eux-mêmes, cela aura naturellement un impact sur la durée pendant laquelle il voudra rester sur la grille.

« Ce genre de choses va certainement déterminer mon avenir », a déclaré Verstappen. « Vous savez quand vous ne pouvez plus être vous-même ou que vous devez faire face à ce genre de choses stupides. Je pense que je suis maintenant à un stade de ma carrière où je ne veux plus avoir à faire face à cela tout le temps. C’est vraiment fatiguant. »

Verstappen sait ce que c’est que de gagner des courses et des championnats. Et il veut profiter de son temps en course. « Mais si vous devez faire face à toutes ces bêtises, pour moi, ce n’est pas une façon de continuer dans le sport, c’est sûr », a déclaré Verstappen.

Verstappen a également critiqué la sanction infligée à Carlos Sainz pour avoir traversé la piste à pied sous un drapeau rouge pour retourner dans la voie des stands après son accident en qualifications samedi. « Je veux dire, de quoi parlons-nous ? C’est un drapeau rouge », a déclaré Verstappen. « Les voitures arrivent. Je pense que c’est assez sûr, et il sait ce qu’il fait. Nous ne sommes pas stupides. Ce genre de choses, comme quand j’ai vu que c’était noté, je me suis dit : ‘mon Dieu…’ »

Cela sape l’amour de Verstappen pour la F1. Non, il n’est pas nécessaire de jurer. Mais tout le monde dans le paddock est adulte et pour beaucoup de gens, l’anglais n’est pas leur langue maternelle. Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, a également souligné qu’une conférence de presse n’est pas destinée à être largement diffusée, étant donné que son objectif est avant tout de s’adresser aux médias. S’en prendre aussi durement au champion du monde à cause d’un mot imprudent prononcé lors de cette conférence semble dur.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a estimé que la FIA aurait pu mieux gérer la situation et « éviter toute gêne ». « Nous avons vu des membres de la famille royale demander aux photographes de prendre des photos », a déclaré Horner, faisant référence au commentaire filmé du prince Phillip en 2015. Horner a utilisé ce mot lors d’une séance de presse, et non lors de la conférence de presse de la FIA, ce qui le place hors de la juridiction de l’instance dirigeante.

Le brouhaha a fait de chaque insulte dans le paddock ce week-end une source d’humour. Horner a qualifié le vainqueur de la course Lando Norris de « veinard » pour ses regards sur le mur pendant la course et a plaisanté en espérant ne pas être sanctionné pour cela. Lorsqu’un journaliste a utilisé un gros mot pour formuler une question à Verstappen, le champion du monde a fait une grimace choquée et a plaisanté en disant qu’ils devraient faire attention.

Verstappen n’était pas sûr de la manière dont l’affaire serait résolue. Il a déclaré que cela ne le dérangeait pas d’organiser des séances de presse séparées en dehors de la conférence de presse et que toute discussion devait inclure la FIA et son président, Mohammed Ben Sulayem, ainsi que Formula One Management.

Mais si l’approche actuelle reste la même et ne laisse aucune place à la flexibilité, elle pourrait bien coûter à la grille non seulement l’un de ses plus grands talents, mais aussi l’un de ses personnages les plus honnêtes. A l’heure où la F1 continue de se développer et veut faire de ses pilotes des gladiateurs, cela semble être un pas en arrière.

« Si vous ne pouvez pas vraiment être vous-même au maximum, alors il vaut mieux ne pas parler », a déclaré Verstappen.

« C’est ce que personne ne veut, car alors vous devenez un robot, et ce n’est pas comme ça que vous devriez procéder dans le sport.

« C’est une mauvaise façon de créer cette (authenticité). »

ALLER PLUS LOIN Les pilotes de F1 s’expriment sur la volonté de la FIA de limiter les jurons à la radio : « On est quoi ? Des enfants de cinq ans ? »

Photo du haut : SIPA USA