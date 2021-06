Pourquoi la décision de la Cour suprême oblige le conseil de la NCAA à se battre contre le vote NIL

Alors que la décision de la Cour suprême de lundi dans l’affaire antitrust d’Alston ne concernait pas la capacité des athlètes universitaires à gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance, elle a un impact significatif sur l’examen par les écoles de la division I de la NCAA des modifications apportées à leurs règles concernant ces activités.

Les écoles ont reçu depuis novembre un ensemble de propositions qui, à l’échelle nationale, amélioreraient considérablement les chances des athlètes d’avoir des accords de parrainage, de tirer parti de leurs abonnés sur les réseaux sociaux d’une autre manière et d’être payés pour signer des autographes ou donner des cours – mais avec certains restrictions.

Maintenant, il y a une nouvelle proposition qui a été offerte par les conférences de la côte atlantique, du Pacifique-12 et du sud-est qui laisserait en grande partie à chaque école le soin d’élaborer ses propres règles concernant les activités relatives au nom, à l’image et à la ressemblance des athlètes (NIL). Les deux propositions devaient être discutées mardi et mercredi lors des réunions du conseil de la division I de la NCAA, le principal groupe d’élaboration des politiques au jour le jour de la division, qui doit actuellement voter sur les modifications des règles lors d’une autre réunion lundi.

« En raison de la décision (de lundi), cela évolue au fur et à mesure », a déclaré à USA TODAY Sports une personne familière avec les délibérations du Conseil. La personne a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible du sujet. « Il y a un dialogue sain. cela continuera non seulement demain, mais tout au long de la semaine. Nous recherchons le meilleur pont à partir de maintenant vers, espérons-le, une législation fédérale qui ne déclenche aucun problème antitrust.

« Les avocats internes et les avocats externes jettent un œil avec un crayon plus pointu et un objectif plus concis. Il va (y avoir) des ajustements (aux propositions). La seule chose qui n’est pas sur la table est une option de ne rien faire. »

Huit États ont adopté des lois qui permettront aux athlètes de gagner de l’argent avec leur NIL à partir du 1er juillet ou quand leurs écoles le souhaitent, et le président de la NCAA, Mark Emmert, a insisté sur le fait que l’association doit trouver une solution pour les athlètes dans les États sans de telles lois. Le Conseil devait voter sur des propositions mardi ou mercredi, mais ce plan a été retardé au cours du week-end parce que les membres ne voulaient agir qu’après l’intervention de la Cour suprême.

Maintenant, les discussions font suite à une décision unanime selon laquelle les règles de la NCAA sur l’indemnisation des athlètes sont soumises à une analyse antitrust détaillée, et une telle analyse a montré que les limites de l’association sur les avantages liés à l’éducation pour les athlètes violent la loi.

Deux avocats, l’un s’adressant à USA TODAY Sports et l’autre lors d’un webinaire organisé par un groupe de directeurs d’athlétisme de la Division I, ont déclaré mardi que la décision rend prudent pour la NCAA d’adopter une approche des changements de règles NIL différente de celle du Forfait de novembre.

« Hébergement, hébergement » des activités NIL des athlètes, Peter Carfagna, expert en droit du sport et membre adjoint de la faculté de droit de l’Université de Miami, a conseillé lors du webinaire organisé par LEAD1. «Je préfère changer que me battre à nouveau. Je pense que c’est clair.

Gabe Feldman, directeur du programme de droit du sport de Tulane et recteur associé de l’Université de Tulane pour la conformité à la NCAA, est allé plus loin. Du point de vue antitrust, il existe une différence entre la NCAA ayant des règles NIL qui s’appliqueraient à l’échelle nationale et des règles qui s’appliqueraient école par école ou même conférence par conférence, car il y aurait un risque concurrentiel impliqué dans l’école ou les décisions de la conférence d’adopter des règles que les athlètes n’aimaient pas.

En tant que tel, Feldman, qui n’a pas été impliqué ou consulté sur la nouvelle proposition NIL, a déclaré: «La façon la plus sûre de procéder pour la NCAA est de permettre aux conférences ou aux écoles d’établir leurs propres règles. Et quel que soit le degré de restriction des règles de la conférence ou de l’école, il est peu probable qu’elles enfreignent la loi antitrust car aucune conférence ou école individuelle n’a suffisamment de pouvoir sur le marché pour nuire à la concurrence. …

« Si la NCAA était préoccupée par le risque antitrust de la nouvelle législation NIL il y a deux jours », a déclaré Feldman, « elle est encore plus préoccupée maintenant en raison de la décision de la Cour suprême. Toute règle acceptée par la NCAA concernant l’indemnisation NIL, même si elle est très permissive, pourrait toujours faire l’objet d’attaques en vertu de la loi antitrust. … La seule entité restante qui peut fournir (la NCAA) une protection en vertu de la loi antitrust est le Congrès. »

La NCAA a demandé au Congrès de fournir une mesure de cette protection dans le cadre d’une loi qui prévaudrait sur les lois NIL des États, qui diffèrent les unes des autres et, dans certains cas, avec les règles de la NCAA. Mais avec certains sénateurs exigeant qu’un projet de loi fournisse également de nouveaux avantages pour la santé et d’autres avantages pour les athlètes, les progrès ont été lents.

Cela laisse au Conseil de la Division I le besoin d’agir. La nouvelle proposition, rapportée pour la première fois dimanche par ESPN, indiquerait explicitement que toute loi NIL d’un État aurait préséance sur les règles de la NCAA. Dans les États sans lois NIL, chaque école établirait ses propres politiques NIL, à condition que ces politiques n’autorisent pas les paiements de « tout booster, ou de toute personne ou entité agissant au nom » de l’école, selon une copie de la proposition obtenue par USA TODAY Des sports.

Mais même cette restriction comporterait un risque pour la NCAA.

« Cette question spécifique sera l’une des plus discutées », a déclaré la personne familière avec les délibérations du Conseil. « C’est là qu’il y a une toute nouvelle boîte de Pandore. »

