Pourquoi la Croatie n’a pas obtenu de pénalité VAR pour le défi d’Amrabat

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022. La Croatie pensait qu’elle aurait dû obtenir une pénalité VAR contre le Maroc pour le tacle de Sofyan Amrabat sur Josko Gvardiol, mais leurs appels ont été rejetés.

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

– Examen complet du VAR de la Coupe du monde : chaque décision analysée

Sanction possible : défi d’Amrabat sur Gvardiol

Qu’est-il arrivé: A la 75e minute, Gvardiol passe devant Amrabat à l’intérieur de la surface et semble fauché. L’arbitre qatari Abdulrahman al-Jassim a rejeté les appels et le jeu s’est poursuivi pendant plus d’une minute tandis qu’un examen VAR a eu lieu en arrière-plan.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Le tacle de Sofyan Amrabat sur Josko Gvardiol a vu le joueur croate se jeter au sol, Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Examen VAR : Tout cela se résume au fait que les motifs de l’attaquant sont très importants dans tout examen VAR pour une pénalité.

Le VAR, Julio Bascunan du Chili, devrait rechercher un contact, demander si ce contact a une conséquence et déterminer si le joueur attaquant a utilisé ce contact pour tenter de gagner un penalty. Le contact seul ne suffit pas.

Gvardiol a-t-il été rattrapé par Amrabat ? Absolument.

Ce contact a-t-il poussé Gvardiol à se terrer comme il l’a fait ? Probablement pas.

Après le contact sur son pied gauche, Gvardiol fait un pas pour contrôler le ballon avec son pied gauche puis traîne son pied droit le long du gazon – le VAR cherchera spécifiquement cela – et va théâtralement au sol. Il s’agit d’un exemple classique d’un joueur essayant de donner l’impression d’un niveau de contact et de simuler efficacement la chute.

Le VAR prendra en compte les motivations du joueur attaquant dans toute révision. Catherine Ivill/Getty Images

Si l’arbitre avait donné le coup de pied, il aurait probablement été maintenu, car la décision sur le terrain a le plus de poids, mais il est peu probable qu’elle soit donnée via VAR.

Il y a eu une décision douce dans cette Coupe du monde donnée à l’Arabie saoudite contre la Pologne, pour le défi de Krystian Bielik sur Saleh al-Shehri, bien que ce soit une valeur aberrante dans ce tournoi.