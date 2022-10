Pourquoi la crise du marché qui a renversé le Premier ministre britannique ne se produirait jamais aux États-Unis

La Première ministre britannique Liz Truss rencontre le président américain Joe Biden dans la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 septembre 2022 à New York. (Stefan Rosseau/Piscine WPA/Getty Images)

Le plan fiscal de la Première ministre britannique Liz Truss a provoqué une réaction immédiate du marché et, finalement, sa démission.

Le système électoral américain et les freins et contrepoids du gouvernement protègent contre de telles bévues.

Truss a été contraint de choisir entre deux batailles économiques, alors que les États-Unis se concentrent entièrement sur une seule.

La démission du Premier ministre britannique couronne un mois frénétique au cours duquel un plan fiscal impopulaire a fait chuter les marchés financiers, forcé une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre et semé une immense désapprobation parmi le public britannique.

Ceux qui regardent de l’autre côté de l’étang n’ont pas besoin d’être trop inquiets. Bien que les perspectives économiques aux États-Unis ne soient pas belles, une bataille aussi chaotique entre les marchés et le gouvernement n’est pas susceptible d’émerger de si tôt. La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt au rythme le plus rapide depuis les années 1980 pour écraser l’inflation. La vitesse d’escargot à laquelle la législation progresse au Congrès met les chances de toute politique à court terme proche de zéro.

En tant que tel, Biden a eu un choix facile à faire : laisser la Fed faire son travail et espérer que la force de l’économie américaine pourra l’empêcher d’un ralentissement en 2023.

Pendant ce temps, Truss a été contraint de choisir entre stimuler la croissance économique à court terme et intensifier la lutte contre l’inflation. Les semaines qui ont suivi ont montré à quel point un mauvais choix peut être dommageable.

Comment Liz Truss est devenue la PM la plus courte de l’histoire du Royaume-Uni

Les choses se sont accélérées pour le nouveau gouvernement conservateur du Royaume-Uni à la fin du mois dernier. La Première ministre Liz Truss, à peine 22 jours après son entrée en fonction, a dévoilé un mini-budget qui proposait des réductions d’impôts qui profitaient principalement aux riches. L’objectif, selon le chancelier désormais évincé Kwasi Kwarteng, était de stimuler la croissance économique et de réduire les risques d’une récession à court terme.

Les investisseurs ne l’ont pas vu de cette façon. La livre britannique a chuté à un niveau record par rapport au dollar américain tandis que les cochettes – les obligations d’État du Royaume-Uni – a coulé de la même manière. Les économistes ont hésité devant la proposition, arguant qu’elle entraînerait une forte augmentation du déficit du gouvernement et exacerberait l’inflation qui était déjà parmi les pires au monde. La Banque d’Angleterre est intervenue avec achats illimités d’obligations afin d’éviter une véritable crise financière.

Truss a inversé sa trajectoire quelques jours plus tard, mais la plupart des dégâts avaient été causés à ce moment-là. Les rendements des gilts sont restés sensiblement plus élevés, reflétant les inquiétudes croissantes concernant la santé financière du gouvernement. L’action de la banque centrale a directement sapé ses propres projets de commencer à vendre des obligations et de continuer à resserrer les conditions financières. Et la livre affaiblie menaçait de rendre l’importation – sur lequel le Royaume-Uni compte beaucoup – bien plus cher.

Le Premier ministre a annoncé sa démission jeudi, seulement 45 jours après sa prise de fonction. Le carnage du marché a offert un avertissement sévère aux responsables que, si le gouvernement proposait même une politique économique aussi peu judicieuse, la réprimande serait rapide et sévère. Truss est sur le point de devenir la PM la plus courte, et son mini-budget en est la principale raison.

Le Premier ministre a reçu une main moins qu’idéale lorsqu’elle est entrée en fonction. Les prix exorbitants de l’énergie paralysaient déjà l’économie britannique et la croissance devrait ralentir considérablement en 2023. Pourtant, l’inflation restait historiquement élevée et la Banque d’Angleterre avait relevé les taux d’intérêt pour ralentir rapidement l’économie et freiner la croissance des prix.

En proposant son mini-budget, Truss a donné la priorité aux préoccupations concernant le ralentissement économique plutôt qu’à l’inflation étouffante. La réaction du public signale que c’était la pire des deux batailles à mener.

Les freins et contrepoids des États-Unis protègent une erreur à la Truss

Une grande partie du carnage du marché britannique observé au cours des premières semaines de l’automne découle de la façon dont son gouvernement est structuré. Le Parti conservateur détenant une bonne majorité à la Chambre des communes, Truss n’a rencontré que peu d’obstacles pour adopter ses propositions fiscales. Jusqu’à ce qu’elle revienne sur sa position et retire les hausses d’impôts de la table, les marchés ne savaient pas si le Premier ministre ferait passer le paquet par le corps législatif ou céderait aux pressions extérieures.

Truss est arrivé au pouvoir à la suite de la sortie estivale de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, obtenant le rôle dans un concours entre membres du Parti conservateur. En tant que telle, elle n’a pas été confrontée aux mêmes pressions de la part de la population britannique qu’un dirigeant élu publiquement.

Les freins et contrepoids au sein du gouvernement américain font également obstacle à une telle politique économique rapide. Le Congrès a été critiqué pour sa lenteur dans l’élaboration des politiques pendant des décennies, mais les mêmes facteurs qui ralentissent les législateurs empêchent les propositions profondément impopulaires de devenir loi. L’obstruction du Sénat fait actuellement obstacle aux projets législatifs les plus ambitieux des démocrates, tout comme elle a freiné les efforts des républicains tout au long de la présidence Trump. Si Biden ou Trump avaient proposé un plan économique aussi intensément opposé que celui de Truss, le paquet serait presque sûrement mort au Congrès.

Que Truss aurait pu facilement faire passer son mini-budget au Parlement a exacerbé la réaction du marché. Sans contrôles efficaces retardant ou arrêtant purement et simplement la proposition, les investisseurs se sont précipités vers la sortie, craignant soudainement que les plans n’aggravent l’inflation et n’entraînent le gouvernement britannique dans une crise entièrement nouvelle.

Les investisseurs échangent également sur les perspectives de la politique économique américaine, mais le processus long et imprévisible nécessaire pour adopter des lois atténue la volatilité du marché. Au moment où un plan de relance est approuvé ou que les réductions d’impôts sont finalisées, les commerçants ont généralement eu des semaines – sinon des mois – prix dans les politiques et leurs impacts économiques.

De telles réactions politiques désastreuses pourraient encore critiquer les États-Unis

Les États-Unis sont peut-être plus à l’abri d’une telle erreur politique et financière, mais ils ne sont pas invulnérables.

D’une part, le président peut facilement effrayer les marchés avec des choix politiques douteux. Les menaces de guerre commerciale de Trump ont fait chuter les actions à plusieurs reprises et ont stimulé la volatilité des marchés. Pourtant, les mouvements se sont généralement normalisés peu de temps après, alors que les économistes sont intervenus et que les ultimatums de l’ancien président ont entraîné peu de changements immédiats.

Plus récemment, des affrontements sur le plafond de la dette fédérale ont amené le Congrès à quelques heures d’un cataclysme du marché. Le seuil limite le montant que le gouvernement peut emprunter pour couvrir ses factures de dépenses antérieures, et les législateurs ont régulièrement repoussé le problème en élevant la limite à un nouveau sommet. Plus récemment, les délais de plafond de la dette ont suscité des débats passionnés entre démocrates et républicains sur le parti qui devrait être tenu responsable des cotisations de plusieurs billions de dollars du gouvernement.

Biden approuvé une augmentation de 2,5 billions de dollars au plafond de la dette le 16 décembre 2021, juste un jour avant que la dette publique n’atteigne la limite. Pourtant, les inquiétudes quant à savoir si une telle hausse pourrait être réalisée ont alimenté de sérieuses inquiétudes à Wall Street. Ne pas lever la limite détruirait la confiance mondiale dans le dollar américain, car la monnaie repose sur l’assurance que le gouvernement a toujours – et le sera toujours – rembourser sa dette.

Si le Congrès n’était pas parvenu à un accord en septembre 2021 pour relever le plafond, les dommages économiques qui en résulteraient aurait coûté aux ménages 15 000 milliards de dollars dans les pertes d’investissement et a mis près de 6 millions d’Américains au chômage, a déclaré Moody’s Analytics l’année dernière.

Jusqu’à présent, cette menace a été suffisante pour stimuler l’action bipartite. Pourtant, les législateurs se sont rapprochés de plus en plus de la date limite au cours des derniers épisodes, ce qui a conduit les marchés à craindre davantage que le plafond ne soit bientôt dépassé.

L’augmentation de 2,5 billions de dollars repousse la prochaine querelle sur le plafond de la dette à 2023, lorsque les républicains devraient prendre le contrôle de la Chambre. Cela rendra probablement le prochain débat encore plus pragmatique que le précédent. Si les décideurs politiques perdaient de vue les conséquences potentielles, les États-Unis pourraient être confrontés à une catastrophe économique semblable au tumultueux mois de septembre au Royaume-Uni.