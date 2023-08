Pourquoi la crise du logement est un problème de bien-être animal – Shaw Local

Pour l’éditeur:

La Hinsdale Humane Society, comme de nombreux refuges pour animaux à travers le pays, a du mal à fournir des ressources suffisantes aux nombreux animaux dans le besoin.

Alors que le prix de vente médian d’une maison unifamiliale aux États-Unis a bondi de 25 % entre 2019 et 2022 et que les loyers ont augmenté de 17,6 % en 2021, les Américains sont incapables de trouver un logement abordable et stable. Les humains ne sont pas les seuls touchés par cette lutte pour les nécessités fondamentales.

Entre la perte d’un logement et la recherche d’un autre, l’itinérance a un impact sur les humains et les animaux de compagnie. Alors que 50 % des logements locatifs aux États-Unis accueillent des propriétaires d’animaux de compagnie, seuls 9 % n’ont aucune restriction sur la taille ou le type d’animal. Alors que les propriétaires commencent à chercher une nouvelle maison, il est important de prendre en compte les besoins de leur animal et de lui trouver un endroit sûr où le déplacer pendant cette période difficile.

À l’instar de la Hinsdale Humane Society, les refuges pour animaux de tout le pays sont prêts à fournir un foyer temporaire aux animaux. Les programmes comprennent des foyers d’accueil temporaires, un hébergement et un pensionnat. Alors que certains États s’efforcent de créer des lois mettant en œuvre des politiques favorables aux animaux de compagnie et éliminant les restrictions relatives aux animaux de compagnie, les propriétaires d’animaux de ma ville natale ne bénéficient pas de ces mêmes protections.

Pour aider les propriétaires d’animaux, j’ai créé une ressource en ligne, Pawsitive Housing, qui fournit des informations aux propriétaires d’animaux confrontés à l’insécurité du logement. En fournissant des connaissances sur les garde-manger locaux, les vétérinaires, les refuges et les possibilités de foyers d’accueil, tout en informant les propriétaires de leurs droits de locataire, j’espère aider les propriétaires d’animaux et m’assurer que tous les animaux reçoivent les soins qu’ils méritent. Les informations sont disponibles sur Pawsitivehousing.weebly.com/

Jenna Madary

Glen Ellyn