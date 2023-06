Pourquoi la crise de la Croix-Rouge pousse les groupes humanitaires à repenser leur financement

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé le mois dernier qu’il licencierait près de 10 % de son personnel mondial et annulerait des dizaines de ses opérations à travers le monde. Bien que la crise du CICR puisse être en partie imputée à la guerre en Ukraine et à l’inflation qui en a résulté, elle reflète également un problème beaucoup plus préoccupant qui afflige les groupes d’aide humanitaire dans le monde : alors que le monde a plus que jamais besoin d’action humanitaire, les dons ne suffisent plus à la demande.

Le 30 mars a été un jour sombre pour le CICR. C’est le jour où le conseil d’administration de Genève a approuvé la « décision difficile » de mettre en œuvre un plan d’économies de 440 millions d’euros dans le but de sauver les finances du groupe d’aide vieux de 160 ans.

« Plusieurs engagements de fin d’année ne se sont pas concrétisés au niveau que nous avions prévu », a-t-il déclaré. dans un rapportajoutant également que ses coûts « étaient plus élevés que prévu en partie à cause de l’inflation ».

Deux mois plus tard, les détails des réductions de coûts ont été rendus publics, et ils n’étaient rien de moins que brutaux : le CICR supprimerait 1 800 des 20 000 emplois dans le monde, et fermerait ou réduirait ses opérations dans 26 de ses 350 emplacements, y compris en Mauritanie, Malaisie et Grèce.

La nouvelle présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, qui a pris ses fonctions en octobre, a expliqué que les coupes étaient nécessaires car le groupe s’attend à ce que les dons continuent de diminuer l’année prochaine.

En interne, les coupes ont été accueillies avec indignation, incitant 2 500 employés à signer une lettre accusant les anciens dirigeants du CICR de « dérive budgétaire » au cours de la dernière décennie. Ils ont accusé les dirigeants d’avoir tenté de faire croître le CICR trop rapidement, en injectant des sommes massives dans des opérations d’assistance humanitaire au détriment de son activité principale qui consiste à fournir une aide vitale et une protection aux personnes vivant un conflit armé.

Luttant pour combler le vide

Mais le CICR n’est pas le seul groupe d’aide mondiale à avoir subi une baisse des dons ces derniers temps. L’année dernière, l’ONU a enregistré un déficit sans précédent dans ses opérations humanitaires, n’ayant levé que 24 milliards de dollars sur les 52 milliards nécessaires.

Jens Laerke, porte-parole de l’Agence de coordination humanitaire des Nations unies (OCHA), a déclaré que si 2022 avait en fait été une année record pour les dons, c’était aussi une année record pour les déficits de financement.

« Donc, le problème est le suivant : que les besoins dans le monde augmentent beaucoup, beaucoup plus vite que le financement des donateurs n’arrive », il a dit.

En France, la tendance est sensiblement la même. UN étude par le collectif d’ONG Coordination Sud a montré que le financement français des groupes d’aide internationale avait grimpé de 43 % entre 2016 et 2020, tiré par une croissance de 63 % des dons publics et une augmentation de 22 % des dons privés. Mais malgré l’augmentation, les dons sont encore loin de répondre à la demande.

« D’un côté, nous avons des objectifs ambitieux pour lesquels nous sommes très mobilisés, mais de l’autre, les crises se multiplient, auxquelles s’ajoute le défi climatique et qui génèrent d’énormes besoins », a déclaré Valérie Huguenin, directrice générale adjointe. de l’unité des organisations de la société civile à l’Agence française de développement (AFD).

Covid-19 et guerre en Europe

Les groupes d’aide du monde entier ont également été durement touchés par deux crises majeures au cours des dernières années et qui les ont paralysés financièrement : la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La guerre en Ukraine a immédiatement suscité un soutien massif de l’Occident pour Kiev, mais elle a également rendu plus difficile pour les groupes d’aide de collecter des fonds pour d’autres crises humanitaires dans le reste du monde, malgré leur urgence. Cela a notamment été le cas pour les crises dites « durables » comme celle en Afghanistan, au Yémen, en République démocratique du Congo, au Venezuela ou en Haïti.

« Ce phénomène n’est certes pas nouveau, mais il est particulièrement visible avec la guerre en Ukraine », a déclaré Pierre Micheletti, président de l’ONG française Action contre la faim (ACF). « Ce conflit à nos portes génère beaucoup de solidarité locale, mais il enlève aussi une partie de la générosité montrée envers les crises plus lointaines. »

Politiser les dons

Afin de combler ce fossé, de nombreux groupes d’aide internationale comptent sur des dons qui ne sont pas destinés à une crise spécifique, mais qui permettent aux ONG de répondre à ce qu’elles jugent être les situations humanitaires les plus urgentes.

Mais selon le CICR, ce type de fonds devient de plus en plus difficile à réunir.

« Le Comité international de la Croix-Rouge est unique en ce sens qu’il n’est financé que par des contributions volontaires des gouvernements », a expliqué Frédéric Joli, porte-parole du CICR en France. « Mais la plupart des gouvernements préfèrent allouer leurs fonds directement. C’est une question qui fait l’objet de négociations constantes.

Micheletti de l’ACF a déclaré que plus de 80% de l’aide gouvernementale, « qui est notre principale source de financement », est affectée avant d’être utilisée – et ça devient un vrai problème.

« En choisissant les causes auxquelles ils veulent donner, les gouvernements politisent l’action humanitaire, et encouragent une compassion à géométrie variable », a-t-il dit. « Nous essayons de compenser cela avec les dons privés sans restriction que nous recevons, mais nous n’avons pas assez de ressources. »

Un monde plus dangereux

La guerre en Ukraine, et la flambée de l’inflation qui l’a accompagnée, ont particulièrement touché les ONG – non seulement leurs propres coûts alimentaires et énergétiques ont augmenté, mais ceux des donateurs aussi, ce qui a entraîné une diminution des dons. En 2022, les dons français n’ont augmenté que de 1 %, contre 4 % en 2021, ce qui est loin d’être suffisant pour faire face aux coûts liés à la hausse de l’inflation mondiale, qui s’élevait à 8,7 pour cent l’année dernière.

Le fait que le monde soit également devenu un endroit plus dangereux pour les travailleurs humanitaires au cours des dernières années a également affecté les groupes d’aide, les forçant à dépenser de plus en plus pour assurer la sécurité de leur personnel sur le terrain.

En 2021, plus de 140 travailleurs humanitaires ont été tués dans des attaques – le plus grand nombre en huit ans.

Un modèle obsolète ?

Craignant que la situation actuelle de la spirale des coûts et des besoins humanitaires croissants ne perdure, le secteur des groupes d’aide tente de se réinventer. La situation politique aux États-Unis, qui sont le plus grand donateur du monde, est particulièrement préoccupante, tout comme la possibilité d’une récession due à une impasse dans la guerre en Ukraine.

Pour le CICR, dont les prévisions de dons pour les deux prochaines années restent sombres, il n’y avait pas d’autre choix que de revenir à ses fondamentaux opérationnels – « Protéger les civils dans les conflits et le sort des combattants capturés, conformément au droit international humanitaire », a déclaré le porte-parole Joli.

Afin d’éviter le piège dans lequel est tombé le CICR, de nombreuses ONG tentent désormais de réduire leur dépendance vis-à-vis des gouvernements et de mieux diversifier leurs sources de financement.

Huguenin a déclaré que l’Agence française de développement organise actuellement une campagne de sensibilisation ciblant le secteur privé, en particulier les fondations françaises.

« Quatre-vingt-dix pour cent de leurs investissements humanitaires sont concentrés sur la France », a-t-elle déclaré. « C’est bien sûr très utile, mais nous les appelons à intensifier leurs actions en dehors de nos frontières également. »

Micheletti d’ACF, qui a écrit un livre sur la nécessité pour les pays riches de financer l’aide humanitaire internationale, est également favorable à ce que les ONG réduisent leur dépendance vis-à-vis des gouvernements – mais il veut qu’un cadre strict soit mis en place.

« Le problème aujourd’hui est que 80% des financements publics proviennent d’une dizaine de pays donateurs, certains grands pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil investissant très peu », a-t-il déclaré. « Pour réduire notre dépendance vis-à-vis de ces grands donateurs, nous devons augmenter leur nombre par des contributions obligatoires. Si les 90 pays les plus riches investissaient 0,03 % de leur revenu national brut dans l’aide humanitaire, l’écart entre les dons et les besoins serait enfin comblé.

« Avouons-le, le modèle de financement humanitaire tel que nous le connaissons aujourd’hui est devenu presque obsolète », a-t-il déclaré. « La crise financière qui touche actuellement le CICR en est un autre exemple. Il faut repenser le cadre même du système.

Cet article a été adapté de l’original en français.