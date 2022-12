Pourquoi la course du Maroc aux huitièmes de finale de la Coupe du monde n’est pas un hasard

DOHA, Qatar – Le Souq Waqif a été rempli de monde tout au long de cette Coupe du monde. Si vous déambulez dans le hall principal du marché à la vitesse que permet la foule dense, vous rencontrez des maillots d’équipe du monde entier. C’est mouvementé. Chaque fois qu’un journaliste de télévision fait un reportage dans un studio, des groupes de fans forment sa toile de fond, tous filmant également le moment pour eux-mêmes. Après les matchs, les fans se rendent au souk pour faire la fête en chantant les hymnes de leur pays jusque tard dans la nuit.

Mais bien que vous voyiez probablement beaucoup de maillots argentins et brésiliens, la couleur la plus abondante – en particulier les jours de match – est sans doute le rouge du Maroc.

Les matchs des Lions de l’Atlas ont jusqu’à présent été une expérience incroyable, vibrante et claustrophobe dans les stades du Qatar. Le bruit est le genre de bruit qui vous traverse; les sons de “Allez Maghreb” battent dans votre tête ; les joueurs en profitent, tandis que les adversaires semblent avoir du mal à communiquer à travers le vacarme.

Le groupe F a vu le Maroc faire match nul 0-0 avec les finalistes de la Coupe du monde 2018, la Croatie, étourdir les favoris du groupe, la Belgique 2-0, puis battre le Canada 2-1 pour se réserver une place dans les huitièmes de finale pour la deuxième fois seulement de son histoire – le “immortel ” L’équipe de 1986 a terminé en tête d’un groupe comprenant l’Angleterre, le Portugal et la Pologne, mais a perdu 1-0 contre l’Allemagne de l’Ouest en huitièmes de finale. Lors d’une conférence de presse après le match contre le Canada, l’entraîneur du Maroc Walid Regragui était sous une forme animée et débordant de fierté. . Assis à côté de l’arrière droit Achraf Hakimi, qui a sans doute été le meilleur joueur à ce poste lors de la Coupe du monde, Regragui n’a pas manqué une miette lorsqu’on lui a demandé si le Maroc pouvait gagner tout le tournoi.

“Nous nous sommes fixé comme objectif de donner tout ce que nous avons et de sortir de la phase de groupes”, a-t-il déclaré. “Après cela, pourquoi pas ? Visez le ciel. Nous devons changer de mentalité et nous serons une équipe difficile à battre. Pourquoi ne pas rêver de remporter ce trophée ? En tant qu’équipes africaines, nous devons nous fixer cet objectif.”

En tant que seuls représentants arabes restants à la Coupe du monde (68% dans le pays africain s’identifient comme arabes), ils bénéficieront d’un soutien massif sur le terrain lorsqu’ils affronteront l’Espagne mardi en huitièmes de finale. les huitièmes de finale ne sont pas un conte de fées hollywoodien, ni un coup de chance.

Le facteur Regragui

L’entraîneur marocain Walid Regragui a été la clé de leur succès. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Lorsque le Maroc a terminé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde d’Afrique, le sélectionneur bosniaque Vahid Halilhodzic, âgé de 70 ans, était aux commandes. Ils ont concédé trois buts au total – dont deux lors d’une victoire cumulée de 5-2 contre la RD Congo lors du dernier tour à élimination directe – et étaient défensivement solides mais pas nécessairement une équipe passionnante.

Pendant ce temps, il y avait de l’agitation dans les coulisses lorsque deux des joueurs vedettes du pays, Hakim Ziyech de Chelsea et le défenseur de l’Ajax de l’époque Noussair Mazraoui, ont refusé de jouer pour Halilhodzic.

Mazraoui a expliqué ses raisons sur le Émission YouTube de l’ancien international néerlandais Andy van der Meyde, affirmant qu’ayant eu des problèmes pour se rendre à un camp d’entraînement au Maroc au milieu de la pandémie de COVID-19, il s’est présenté à une session avec quatre jours de retard. En raison de la chaleur, les joueurs s’arrêtaient toutes les cinq minutes pour boire de l’eau, mais Mazraoui en avait assez de se réhydrater et n’avait pas pris une des bouteilles d’eau. Halilhodzic – selon Mazraoui – s’est mis en colère et lui a lancé une bouteille. La relation du couple s’est détériorée à partir de là et Mazrouai ne jouerait pas pour le Maroc de la mi-novembre 2020 à septembre 2022.

Pendant ce temps, Ziyech a annoncé sa retraite internationale après avoir été exclu de l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations. Ziyech et Halilhodzic s’étaient disputés l’été précédent lorsque l’ailier s’était rendu indisponible pour un match amical. Malgré le talent de Ziyech, Halilhodzic le considérait comme une influence perturbatrice, et Ziyech a insisté sur le fait qu’il ne reviendrait jamais tant que Halilhodzic était manager. Le Maroc s’est incliné 2-1 en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre l’Égypte – après un but de Trézéguet en prolongation – et le 12 août, trois mois seulement avant la Coupe du monde 2022, Halilhodzic a été limogé.

Le patron de la FA marocaine (FRMF), Faouzi Lekjaa, a révélé plus tard que c’était à cause de son traitement des joueurs.

“[The players and the public] n’a pas compris la raison de l’exclusion des joueurs qui ont participé avec l’équipe nationale pendant six ou sept ans, les privant de représenter l’équipe nationale pour ce tour”, a déclaré Lekjaa au point de vente espagnol EFE.

“Il y avait aussi une négligence à renforcer l’association des joueurs avec leur équipe technique et à les motiver à donner le meilleur d’eux-mêmes, ce qui est le but premier de tout entraîneur. Cela a généré un sentiment d’indifférence. Dans une atmosphère fraternelle, il a fallu expliquer à Vahid que les Marocains se lassent de sa démarche. Il fallait que chacun passe son chemin la tête haute en cette période de victoires importantes. L’équipe nationale ne peut exclure les joueurs marocains de haut niveau qui évoluent dans des équipes du monde entier, quelle qu’en soit la raison, c’est ce que ressentaient les fans et les joueurs.”

Vahid Halilhodzic, à droite, a pris les rênes en 2019 mais a été limogé à quelques mois de la Coupe du monde. FADEL SENNA/AFP/Getty Images

Regragui a été annoncé comme le successeur d’Halilhodzic le 31 août, après avoir remporté le titre de la Ligue des champions d’Afrique avec le club marocain du Wydad Casablanca en mai. La première mission du joueur de 47 ans a été d’appeler Ziyech, qui a immédiatement annulé sa retraite internationale, et Mazraoui l’a rapidement suivi dans le giron.

“Beaucoup de gens disent que Ziyech est difficile à gérer, comme s’il était un enfant à problèmes”, a déclaré Regragui après la victoire en Coupe du monde contre la Belgique. “Mais si vous lui donnez de l’amour et de la confiance, il est prêt à mourir pour vous. Je lui donne ça, et il me rend sur le terrain.”

Regragui est à bien des égards l’entraîneur parfait pour ce groupe de joueurs. Il a fait 45 apparitions pour le Maroc et faisait partie de l’équipe de 2004 qui a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, où ils ont finalement perdu 2-1 contre les hôtes tunisiens. Il a également fait ses preuves en tant que manager; en plus de remporter la ligue marocaine et la Ligue des champions africaine l’été dernier avec le Wydad, il a également remporté la ligue qatarie avec Al-Duhail SC.

Dans le passé, le Maroc a eu des entraîneurs belges et brésiliens ; ils ont également emprunté la voie locale. Mais Regragui est légèrement différent. Originaire de France, il est le premier Marocain né en Europe à être entraîneur-chef de l’équipe nationale. C’est quelqu’un qui connaît la culture marocaine et sait interagir avec les joueurs ; il parle la langue et veut que son équipe soit excitée. Tactiquement, il a également opéré un changement important d’un 5-3-2 défensif à un 4-3-3 plus offensif.

“Ils ont un très bon entraîneur”, a déclaré à ESPN Nordin Amrabat, l’international marocain aux 64 sélections et frère aîné du milieu de terrain Sofyan. “Il les laisse jouer un football bien organisé. J’entends aussi que l’entraîneur prépare très bien l’équipe et de manière professionnelle. Il excite également les joueurs pour chaque match et les motive. Ils entrent sur le terrain avec une mentalité de ‘ nous n’avons pas peur.’

“Ils jouent ensemble et sont très patients. Dans le passé, nous étions très impatients car nous voulions marquer rapidement et quand nous ne le faisions pas, nous prenions encore plus de risques et donnions plus d’espace aux adversaires. C’est une grande différence avec comment nous jouons maintenant.”

Le mélange parfait

Le défenseur du PSG Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs du monde. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le Maroc est l’une des équipes les plus diversifiées de la Coupe du monde, avec des joueurs nés au Canada, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. Chacun a eu une éducation footballistique différente et ils offrent des expériences variées. La FRMF avait intensifié sa campagne de recrutement au cours de la dernière décennie pour rechercher des joueurs plus qualifiés et les persuader de jouer pour le Maroc. Avant cela, l’accent était mis sur les joueurs qui pouvaient jouer dans l’équipe première, mais cela s’est maintenant étendu aux équipes de jeunes.

Malgré la barrière de la langue – tous les joueurs ne parlent pas arabe ou français – ils ont été unis par Regragui et l’objectif collectif de l’équipe au Qatar.

Sofyan Amrabat, le milieu de terrain de la Fiorentina, âgé de 26 ans, qui a été un joueur hors pair au Qatar, a choisi le Maroc à un jeune âge plutôt que les Pays-Bas, bien que les Néerlandais lui aient donné le plein charme offensif à l’époque. Il a joué pour le Maroc lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2013, où le Maroc a remporté son groupe pour être éliminé en huitièmes de finale par la Côte d’Ivoire.

Le gardien Ahmed Reda Tagnaouti faisait également partie de cette équipe. Il est l’un des quatre joueurs de cette équipe de l’Académie Mohammed VI de Salé — Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi et Nayef Aguerd y ont également appris leur métier.

Créé en 2009, l’installation ultramoderne a donné une chance aux jeunes de tous les horizons, même s’ils n’avaient pas les moyens de jouer pour un club régulier. À l’époque, c’était Nasser Larguet qui dirigeait le projet – il est maintenant le directeur technique de l’Arabie saoudite – et ils ont exploré les zones les plus pauvres, à la recherche de talents prometteurs. Avec l’aide financière du roi du Maroc, ils en ont fait un formidable vivier de futurs talents qui a vu certains diplômés être transférés dans des clubs européens. Pourtant, c’est la première Coupe du monde où l’équipe nationale du Maroc récolte les fruits de cette académie.

Rassemblez tout cela – l’entraîneur, l’équipe heureuse, les jeunes joueurs florissants – et vous avez l’épine dorsale de cette équipe du Maroc. Mais tenez également compte de leur forme, car les stars marocaines les plus reconnues, telles que En-Nesyri, Ziyech, Mazraoui et Hakimi, ont toutes été brillantes au Qatar. Ziyech et En-Nesyri ont marqué lors de la victoire 2-1 contre le Canada, et Hakimi a traversé la barrière de la douleur après s’être blessé à la cuisse lors du match d’ouverture contre la Croatie. “Achraf est un guerrier que vous devriez louer chaque jour”, a déclaré Regragui. “Je lui ai demandé s’il voulait continuer, et il a dit : ‘pour mon pays, je jouerai'”.

D’autres, comme Amrabat, qui serait sur le radar de Liverpool, ont réalisé un tournoi remarquable, et le milieu de terrain d’Angers Ounahi ne manquera pas non plus de prétendants. “Il y a quelques joueurs en forme, dont mon frère Sofyan”, a déclaré Nordin Amrabat à ESPN. “Il dirige l’équipe au milieu de terrain. Avec les deux défenseurs centraux Romain Saiss et Aguerd, ainsi que Ziyech.”

Lorsque le Maroc affrontera l’Espagne mardi, ne vous attendez pas à ce qu’il soit impressionné par l’occasion. Au lieu de cela, ils affronteront l’équipe de Luis Enrique. Ils ont le soutien du monde arabe derrière eux, et ils ne sont pas encore prêts à s’arrêter.

“Le secret est que ce n’est pas un one-man-show”, ajoute Amrabat. “Ils jouent ensemble comme une équipe.”